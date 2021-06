Lleva más de un año suspendido el servicio de DNI y pasaporte exprés

Desde que comenzó la pandemia la Nación tomó la decisión de interrumpir el servicio de elaboración de DNI y pasaporte exprés debido a que las fábricas trabajaban de manera parcial, sumado a las demoras del servicio del correo, lo cual imposibilitaba cumplir con los plazos de entrega de la documentación denominada exprés.

Si bien en los últimos meses ha habido algunos casos en los que se logra tramitar el DNI o el pasaporte con 15 días de demoras, el tiempo estipulado son más o menos 45 días, ya que el trámite exprés está fuera de vigencia.

Por el momento, la única manera de obtener el pasaporte de manera inmediata es tramitando dicha documentación en el Centro de Documentación Rápida del aeropuerto de Mendoza por un valor de $1.500 más un costo adicional de U$S 200. La entrega del pasaporte demora de dos a seis horas y para gestionarlo se necesita contar con el DNI vigente.

“Se suspendió el trámite a nivel nacional. Renaper decidió suspender el DNI y el pasaporte exprés porque era imposible poder cumplir con los plazos. La fábrica no está trabajando a toda máquina porque tiene menos personal. Y el correo tiene demoras. No se iba a poder seguir dando ese servicio, pero es una decisión a nivel nacional. Pero creemos que es acertada ya que no se iba a poder cumplir con los plazos”, explicó Sebastián Cremaschi, director del Registro Civil de la provincia.

Desde ese organismo explicaron que Mendoza sólo toma el trámite, realiza la captura de los datos biométricos, fotos, huellas y carga de documentación, y que la fabricación, tanto de pasaportes como de DNI, se realiza en Buenos Aires y se envía por correo a domicilio.

“Las fábricas tienen menos personal y no están trabajando a full. Entonces hay una demora en la fabricación y entrega. El DNI y el pasaporte regular pueden demorar más de 45 días. Con este panorama era imposible el trámite exprés que se entregaba en 48 horas. Es un tema que tiene que resolver Buenos Aires, tener la fábrica trabajando a pleno para tener la capacidad de realizar los documentos rápidos y también que el correo reparta rápido”, detalló Cremaschi.

“En este momento sólo se realizan DNI y pasaportes regulares, con una demora de entrega de más o menos 45 días. La gente en general está impaciente por la demora que está teniendo el servicio. El trámite exprés está suspendido. Y sólo se puede gestionar el pasaporte inmediato en el aeropuerto y se entrega el mismo día”, agregó el director del Registro Civil.

Se normalizan los trámites

El valor del trámite de DNI regular es de $300 y el costo del pasaporte regular, de $1.500. Mientras que, com se mencionó, el pasaporte al instante tiene un valor de $1.500 más el adicional de U$S 200.

En lo que respecta a la provincia, si bien el Registro Civil nunca dejó de trabajar durante la pandemia, la cantidad de personal se ha visto afectada por las personas exceptuadas. El resto trabaja todos los días de la semana, incluso con guardias los fines de semana.

“La pandemia no sólo nos afectó porque tenemos menos recurso humano sino que tampoco podemos dar muchos turnos porque no se puede aglomerar mucha gente en la oficina. Hay que respetar los protocolos”, explicó el titular del Registro Civil de Mendoza.

En números concretos, se puede ver que hubo una importante caída en la cantidad de trámites que se gestionaron en los primeros meses de la pandemia en el 2020. En abril se realizaron en el Registro Civil 363 trámites, mientras que en 2021 se registraron 14.767. En mayo de 2020 fueron 2.810 los documentos elaborados y en mayo de este año se procesaron 13.796. En lo que respecta a junio del año pasado, se constataron 6.561 trámites y en el mismo mes de 2021, hasta el momento, se registran 11.695.

En el balance por año, los números muestran que en 2019 se realizaron 96.440 documentos, en 2020 se gestionaron 48.756, y en lo que va de 2021 se han tramitado 79.031. “Estamos a mitad de año y nos acercamos a la cantidad de documentos tramitados en 2019. Claramente el problema fue el año pasado. Creo que vamos a terminar el año gestionando más DNI que en 2019, que fue un año sin pandemia”, expresó Cremaschi.

Y agregó: “Hubo una caída en la cantidad de trámites realizados apenas comenzó la pandemia. Los primeros meses de aislamiento total, si bien nosotros seguimos trabajando, el Registro Civil se concentró en actividades esenciales como inscripción de nacimientos y partidas de defunción. El poco personal con el que contábamos estaba destinado a esos servicios. Sólo se hacían DNI en casos de urgencia”.

Otro de los servicios que se habilitó durante el aislamiento, y que aún está vigente, es la credencial virtual, la cual se saca con un código y está destinada para los casos de pérdida de DNI. Se trata de una libreta digital, una constancia. No es lo mismo que el DNI digital.

“También sucede que la gente pide turnos y no va. Son pocos los turnos por día y la gente muchas veces no cumple; es un turno perdido que no se reacomoda. Todos los días a las 0 (12 de la noche) subimos los turnos para los próximos días. Hay oficinas que tienen el horizonte de turnos a 8 días, otras a 10 días y otras a 14 días”, expresó Cremaschi.

Además, el director explicó que el correo realiza tres visitas en el domicilio para la entrega de la documentación. En caso de no dar con alguien que reciba el DNI o pasaporte, el documento vuelve al Registro Civil donde se realizó el trámite y queda en las oficinas por un año. Si no es retirado en ese lapso de tiempo, la provincia tiene la obligación de enviarlo a Buenos Aires para su destrucción. Por eso es importante, estar atentos a las visitas del correo, y en caso de no estar presentes en el momento de la entrega, concurrir a la oficina donde se realizó el trámite para retirarlo.

Solicitud de turnos

Los interesados en realizar el trámite en el CDR del aeropuerto deberán solicitar el turno en: www.argentina.gob.ar/turnos. La atención es de lunes a viernes de 8 a 14 y de 14.30 a 20.30. Sábados, domingos y feriados de 9 a 19. Se toman DNI y pasaportes regulares y pasaporte al instante.

Aquellos ciudadanos que necesiten tramitar el DNI y/o pasaporte regular en los distintos registros de la provincia, deben solicitar el turno por medio de la web de Servicios del Gobierno de Mendoza, servicios.mendoza.gov.ar.

Tienen que ingresar a “turnos”, “Registro Civil” y seleccionar a continuación el trámite a realizar.