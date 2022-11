Lleó Soliz, el niño hipoacúsico al que River le prometió una entrada, sigue esperando y quiere cumplir su sueño en Mendoza

Lleó Benjamín Soliz es hipoacúsico, tiene 8 años y es fanático de River Plate. El año pasado el niño cobró notoriedad pública cuando perdió sus audífonos y la noticia llegó a un dirigente del club. Esa persona, de la agrupación “Nuevos dirigentes”, además de reunir fondos para comprar nuevos audífonos le prometió cumplirle el sueño de ir a la cancha cuando el equipo de sus amores visitara Mendoza, pero esto último quedó en la nada.

“Le escribí a ese referente porque mi hijo se acuerda de la promesa todos los días de su vida. Pero ya no vive en la Argentina. Estamos intentando conseguir entradas para discapacitados, pero no lo logramos, nadie me atiende”, dijo a Los Andes Carolina Soliz, mamá de Lleó.

Como se sabe, el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza será este domingo 13 el lugar donde el Millonario enfrentará a Real Betis en el segundo partido del cuadrangular amistoso que van a disputar estos dos equipos junto con Colo Colo de Chile. Y como era de esperarse, la locura de los hinchas para presenciar el adiós del “Muñeco” Gallardo es total. Lleó no se lo quiere perder.

El niño mendocino que perdió sus audífonos los podrá comprar gracias a la solidaridad de los lectores de Los Andes.

La historia del chico de Las Heras trascendió hace meses, cuando en un recreo de la escuela 1-622 Julio Quintanilla, de Las Heras, perdió sus audífonos marca Phonak y toda la comunidad inició una campaña para conseguir otro equipo. Fueron, precisamente, dirigentes de River quienes posibilitaron comprar nuevos audífonos.

La noche en que los perdió justamente transmitían un partido de River. “Me pedía que subiera el volumen del televisor durante el partido, se puso a llorar y me confesó que los había perdido. Lloraba con angustia porque entiende que es su herramienta para poder escuchar y conectarse con el mundo. Los cuida muchísimo, los deja a un costado todas las noches y trata de que no se le enganchen con el barbijo. No entiendo qué habrá sucedido”, relató su mamá.

De inmediato el pequeño comenzó a escribir cartas pidiendo ayuda para encontrarlos y su mamá armó panfletos para distribuir en la escuela.

También pidió un presupuesto para comprar otros audífonos. “Es una suma inaccesible para mí en este momento, cuestan 120 mil pesos. Yo me hago cargo de mis tres hijos, uno de ellos con retraso madurativo, y alquilamos. Trabajo haciendo manualidades, la verdad es que no los puedo comprar”, contó.

Carina tranquilizó a su hijo y le prometió que iba a resolver el problema. “Y así lo haré, pero necesito ayuda”, sostuvo, para agregar que familiares y amigos organizaron bingos y rifas para recaudar dinero.

Inteligente y sensible al extremo, Lleó recibe apoyo de un instituto de Godoy Cruz por su condición. “Lo ayudan muchísimo y lo apuntalan, es un nene muy inteligente que sufre muchísimos problemas de salud además de su hipoacusia”, relató la mamá.

Su fanatismo por River Plate data de muchos años. “Cuando el equipo visitó Mendoza lo llevé a la cancha y luego pudimos viajar a Buenos Aires, todo gracias a su certificado de discapacidad. Conoció el estadio y quedó maravillado, fue una experiencia inolvidable. Conocer a los jugadores es otro de sus sueños”, relató.

Quienes deseen colaborar con una entrada, el teléfono de Carolina es 2613002409. Su CVU: 0000003100016417388561.