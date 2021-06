Llegaron más dosis y en la lista siguen los mayores de 40

Una partida con más de 930 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio producido en la Argentina, llegó desde Estados Unidos. De esta manera, el país supera los 20 millones de fármacos contra el coronavirus recibidas.

Vale recordar que de esa partida, 4% será para Mendoza – lo que habitualmente se destina a la provincia, unas 37 mil- y las dosis serán destinadas a inocular al grupo compuesto por trabajadores de comedores, periodistas y prensa, gastronómicos y hoteleros, estacioneros y se espera que en estos días se anuncie desde el ministerio de Salud la habilitación para inscribirse a las personas mayores de 40 años sin comorbilidades.

Tal como contó Los Andes, si se mantiene el ritmo de vacunación de los últimos días, la mitad de los adultos mendocinos podrá tener al menos una dosis antes de fines de junio para defenderse del Covid-19. La población mayor de 18 años de la provincia es de 1.422.650 personas e involucra a 70,8% de los habitantes del territorio.

Llegar a la mitad, unas 711.325 personas, no está tan lejos. Hasta el sábado por la tarde Mendoza había aplicado 697.297 dosis, de las cuales 570.615 personas habían recibido la primera mientras que 123.768 habían completado el esquema. La diferencia es de 140.710 personas.

El arribo del vuelo AM1407 con 934.200 dosis de AstraZeneca, de producción conjunta con México, es el cuarto cargamento de este tipo de vacunas, que se suma a las 843.600 dosis recibidas el 27 de mayo, a las 2.148.600 que arribaron el 31 y a las 811.000 que llegaron en la noche del pasado sábado, en un vuelo de la compañía Aeroméxico, directamente desde el Distrito Federal.

El viernes se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis en junio y con Cansino por 5,4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización “con carácter de emergencia” concretó en las últimas horas el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Esta mayor cantidad de dosis arribadas, permitió que, a través del Plan Estratégico de Vacunación, junto a las 24 jurisdicciones del país, se volviera a alcanzar esta semana el récord de vacunaciones diarias con 376.815 inoculaciones aplicadas. El domingo se informó que casi el 30% de la población del país ya recibió la primera dosis de la vacuna

Efectividad de 90%

Ayer también se conoció que la vacuna contra el coronavirus de Novavax tiene una efectividad de más del 90%, incluso contra las variantes del coronavirus, dijo el laboratorio estadounidense. “Demostró una protección del 100% contra enfermedades moderadas y graves, y una eficacia del 90,4% en general”, dijo la compañía en un comunicado, y agregó que “el estudio se realizó con 29.960 participantes en 119 lugares de Estados Unidos y México para evaluar eficacia, seguridad e inmunogenicidad”.

La empresa con sede en Maryland dijo tener la intención de solicitar la aprobación regulatoria para el tercer trimestre de 2021. Después de obtenerla, tiene previsto fabricar 100 millones de dosis por mes para fines del tercer trimestre y 150 millones de dosis por mes para fines de año.