31 de octubre de 2025 - 08:25

Llega hoy el combo de Zonda, tormentas con granizo y viento frío: el pronóstico para Mendoza

Hay varias alertas meteorológicas por los fenómenos que afectarán de distinta manera a la provincia. Precipitaciones, al menos, hasta el sábado por la mañana.

Viento, tormentas y Zonda: el pronóstico del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa)

Viento, tormentas y Zonda: el pronóstico del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa)

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza

Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza

Foto:

Defensa Civil
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

El paso Los Libertadores, altamente demandado por argentinos (Prensa Gendarmería)

El cambio trascendental que aplicará Chile en Los Libertadores este fin de semana largo

Por Redacción Sociedad
Se prevén tormentas y viento zonda para este viernes en Mendoza

Mendoza está bajo alerta amarilla por tormentas y Zonda para este viernes: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, Zonda en precordillera y Malargüe. Vientos algo fuertes del sector sur al final del día. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 12°C, la máxima llegará a los 30°C.

Hay varias alertas nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional: por Zonda, tormentas severas y vientos fuertes del sur, según el horario.

Según Defensa Civil, el Zonda afectará desde el mediodía y la tarde a la zona baja de Malargüe, Valle de Uco, precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras.

Alerta amarilla por Zonda y tormentas con granizo: las zonas afectadas este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este miércoles la alerta por tormentas fuertes que afectarán a varias provincias del país. En Mendoza, además llegará el Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este miércoles la alerta por tormentas fuertes que afectarán a varias provincias del país. En Mendoza, además llegará el Zonda

Por la noche ingresará un viento sur moderado a fuerte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h, y se producirá la formación de tormentas convectivas en distintos sectores de la provincia. No se descarta la caída de granizo.

Las precipitaciones podrían prolongarse hasta el mediodía del sábado.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", detalla el SMN.

Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza
Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza

Alerta por Zonda y tormentas en Mendoza

Pronóstico para el sábado 1° de noviembre en Mendoza

"Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera". La mínima será de 12°C, mientras que la máxima rondará los 25°C.

Pronóstico para el domingo 2 de noviembre en Mendoza

"Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste". Mínima: 14°C. Máxima: 30°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se aproxima un combo de Zonda y tormentas con granizo en Mendoza: todo en un lapso de 24 horas

Se aproxima un combo de Zonda y tormentas con granizo en Mendoza: todo en un lapso de 24 horas

Por Redacción Sociedad
Se prevén tormentas aisladas en sectores del Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza

Alerta en Mendoza por lluvias, granizo y Zonda: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este viernes en Mendoza

Llega el frente frío y tormentas, pero sigue la alerta por Zonda: el pronóstico para este viernes

Por Redacción Sociedad
Clases suspendidas por Zonda | Foto ilustrativa - Archivo Los Andes

Turno tarde: suspenden las clases por Zonda en un departamento de Mendoza

Por Redacción Sociedad