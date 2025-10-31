Llega hoy el combo de Zonda, tormentas con granizo y viento frío: el pronóstico para Mendoza

Hay varias alertas meteorológicas por los fenómenos que afectarán de distinta manera a la provincia. Precipitaciones, al menos, hasta el sábado por la mañana.

Viento, tormentas y Zonda: el pronóstico del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa)

Este viernes se espera la llegada del "combo meteorológico" de viento Zonda, tormentas con probabilidad de granizo y posterior frente frío en Mendoza. En Alta Montaña, además, hay pronóstico de nevadas.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, Zonda en precordillera y Malargüe. Vientos algo fuertes del sector sur al final del día. Nevadas en cordillera". Tras una mínima de 12°C, la máxima llegará a los 30°C.

Hay varias alertas nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional: por Zonda, tormentas severas y vientos fuertes del sur, según el horario.

Según Defensa Civil, el Zonda afectará desde el mediodía y la tarde a la zona baja de Malargüe, Valle de Uco, precordillera de Luján de Cuyo y Las Heras.

Alerta amarilla por Zonda y tormentas con granizo: las zonas afectadas este viernes El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este miércoles la alerta por tormentas fuertes que afectarán a varias provincias del país. En Mendoza, además llegará el Zonda Los Andes Por la noche ingresará un viento sur moderado a fuerte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h, y se producirá la formación de tormentas convectivas en distintos sectores de la provincia. No se descarta la caída de granizo.