Lilia Lemoine arremetió contra Villarruel sobre las visitas de La Libertad Avanza con Astiz

En las últimas horas, la diputada nacional Lilia Lemoine abrió varios frentes de conflicto dentro de la fuerza liderada por el presidente Javier Milei. No solo mantuvo una fuerte discusión con su colega Marcela Pagano, sino que también atacó a la vice Victoria Villarruel.

Lemoine, que mantiene una estrecha relación con los hermanos Milei desde hace tiempo, expresó su descontento con Villarruel por no haber respondido a la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores encarcelados en Ezeiza, incluyendo a Alfredo Astiz.

Lemoine también recordó una antigua controversia que las involucra y que decidió retomar para criticar a Villarruel. “Me rompe soberanamente las bolas, por qué carajo Victoria Villarruel no saltó. Fue su leitmotiv de campaña,” se quejó Lemoine sobre la falta de reacción de la vicepresidenta, quien no se pronunció sobre el encuentro con figuras de la última dictadura que generó gran polémica en el ámbito político.

Lemoine también expresó su frustración con los medios que la han criticado por algo que ella asegura que nunca habría hecho. No participó en la reunión con los represores, a la que asistieron otros diputados como Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.

“Yo ni en pedo iba a visitar a Astiz,” afirmó Lemoine. “Creo que los diputados tienen derecho a visitar un penal, a formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, a hacer lo que quieran. Pero no es el leitmotiv de los libertarios’'.

Vicepresidente, Victoria Villarruel

‘‘Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, por que aparezca Loan, por que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que responde a Victoria Villarruel fue a visitar a Astiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse,” se preguntó, en un llamado de atención a la presidenta del Senado.

Además, Lemoine mencionó un incidente ocurrido durante la campaña, cuando anarquistas le arrojaron nafta en la cara en un homenaje organizado por Villarruel en la Legislatura porteña. “A mí durante la campaña me rociaron con nafta unos anarquistas chiflados, hay un juicio que me lo están pateando y le cambiaron la carátula.

Estoy caliente por eso,” recordó. “Estaba trabajando, tenía que ir a la Legislatura, y me tiraron con nafta unos enfermos que tenían bombas molotov, que no eran para mí, eran para Victoria claramente. Y yo esperaba que Victoria me dijera: ‘¿Estás bien? ¿Te pasó algo?’. Y nada, ni una palabra,” añadió.

Finalmente, Lemoine volvió a criticar a Villarruel por no solidarizarse con ella durante el incidente y expresó su enojo. “Ahora cuando pasa todo esto digo: ‘Pará un cacho, yo me tengo que comer todos los golpes por la ideología de otro, que encima no responde’,” sostuvo, y agregó: “Perdón, estoy enojada.” Además, señaló que Villarruel “no tiene que ocultarse” y reiteró su descontento con la falta de apoyo recibido.