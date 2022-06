LGBTQ+: Mendoza es la provincia que más amplió derechos para las personas del colectivo

Mendoza se encuentra entre las provincias más destacadas en cuanto a derechos para personas del colectivo LGBTQ+, la provincia es la que más amplió derechos durante los últimos años, un dato que sobresale en el marco de la celebración del Día Internacional del Orgullo.

Desde noviembre de 2019, ya han pasado 500 personas del colectivo por los cinco centros de hormonizaciones dependientes del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. También, en tan solo un año, se han realizado 10 vaginoplastias y 60 personas han podido acceder al tratamiento de masculinización.

Además, Mendoza es pionera en contar con una Ficha de Atención de Personas del colectivo LGBTQ+, donde se pueden manejar indicadores fundamentales para una asistencia efectiva. En este programa ya se han registrado 445 sujetos de derecho, y es modelo a nivel nacional.

Al respecto, la coordinadora de Diversidad de la Provincia, Fernanda Urquiza, manifestó su alegría por los avances y llamó a la comunidad a seguir ampliando los derechos. “Este 28 de junio nos encontramos parados en otro lado, donde ampliar derechos a toda la comunidad ya es una política de Estado”, dijo la funcionaria.

“Tenemos el orgullo de contar con las fichas de Atención de Personas del Colectivo LGBTQ+, un servicio que es pionero en el país. En Mendoza tenemos un sistema donde las personas que necesitan ayuda son asistidas de manera eficiente”, expresó Urquiza sobre el sistema, que cuenta con estadísticas fundamentales.

Fernanda Urquiza valorizó el trabajo que se ha realizado con el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva: “El trabajo ha sido inmenso desde todo punto de vista. Unas 500 personas en tratamiento de hormonización, 10 personas con cirugía de vaginoplastia y 6 en lista de espera. También se atendieron las masculinidades, donde 60 personas ya pasaron por los hospitales Central y Lagomaggiore. En definitiva, tenemos un Estado provincial presente y ampliando derechos”.

Datos de la Ficha de Atención de Personas del colectivo LGBTQ+

La ficha de atención a la comunidad ha sido fundamental para la atención en pandemia. El objetivo principal de este programa es conocer la labor realizada de las personas dentro del colectivo LGBTQ+ para llegar de forma eficiente a la asistencia de las/os más vulnerables.

“El llenado de esta ficha no es solo que la gente se anote y listo. Es un trabajo de acompañamiento semanal de la personas, en el cual llenar una ficha nos puede llevar hasta dos meses. Es conocer la realidad no desde un escritorio sino desde el terreno”, aseveró Fernanda Urquiza sobre las fichas modelo a nivel nacional.

La situación de las persona del colectivo LGBTQ+ durante el último año

1 – Del total de la base, se indica que 43% de personas se identifican con identidad de género cisgénero, 46% transgénero, 0,4% intersex y 3,3% otro. Un 7,3 % no consigna datos.

2 – El nombre que registra el DNI coincide con el que usa la persona en un 72,3% (322 casos), no coincide en 19,77% (88 casos) y no se encuentra consignado en 7,8% (35 casos). En aquellos registros en los que no coincide, han iniciado el trámite ante el Registro Civil 21 personas, o sea, el 24%.

3 – El rango etario con mayor frecuencia de registros es de 21 a 30 años y, un poco menor, de 31 a 40.

4 – La nacionalidad argentina es la que mayor frecuencia posee, 94,5%, con un total de 419 registros.

5 – El estado civil registrado se dividió de la siguiente manera:

Casada/o/e2,47%Divorciada/o/e0,67%NC0,67%Null10,56%Separada/o/e0,90%Soltera/o/e78,43%Union Convivencial6,29%Total general100,00%

6 – En cuanto al nivel educativo alcanzado, el máximo nivel alcanzado se dividió de la siguiente manera:

No contesta: 1,5%

Primario completo: 7,8%

Primario incompleto: 4,9%

Secundario completo: 16,8%

Secundario incompleto: 36,6%

Sin Estudios: 0,7%

Tecnicatura completa 2,4%

Tecnicatura incompleta 7,8%

Universitario completo 2,2%

Universitario incompleto 10,6%

Registros vacíos: 8,7%

7 – Se registraron 34 personas con discapacidad, 7,6%. De ese total, 56% había tramitado Certificado Único de Discapacidad (CUD).

8 – Ante la consulta de lugar para vivir, 88% contestó afirmativamente contar con uno. Solo 10 casos se registran sin lugar para vivir.

9 – En cuanto a la tenencia de la vivienda, se tomaron los siguientes resultados:

Alquilada: 114 registros, 25,6%

Alquiler de habitación: 3 registros, 0,6%

De la pareja actual: 2 registros, 0,6%

Ganancial: 7 registros, 1,5%

No contesta: 8 registros, 1,7%

Pensión – Hotel: 2 registros, 0,6%

Prestada – Cedida: 166 registros, 37,3%

Propia: 71 registros, 15,95%

Refugio: 1 registro, 0,2%

Sin registrar: 71 registros, 15,95%

10 – ¿Tiene enfermedad /infección crónica?

NC 7,19%

No 57,98%

Null 17,75%

Sí 17,08%

Total general100%

11- Acceso a tratamientos de modificación corporal: todo lo que tengas

NC 8,09%

No 56,63%

Null 15,28%

Sí 20%

Total general100%

11. a – Recibe medicación permanente?

NC 4,72%

No 54,38%

Null 20,67%

Sí 20,22%

Total general100%

11. b -¿Cuál es el lugar en donde recibe la medicación?

Centro de salud1,12%

Diocam (hace 10 años) 0,22%

Hospital 0,90%

Hospital Central 2,70%

Hospital El Sauce 0,45%

Hospital Logomaggiore 0,22%

Hospital Pereyra 0,45%

Hospital Perrupato 0,90%

Hospital Teodoro J. Schestakow 0,67%

Infanto-Juvenil Godoy Cruz 0,22%

No especifica 0,67%

Null 84,27%

Obra Social 0,67%

OSEP 0,22%

PAPSI 2,25%

Particular 0,90%

Entidad Pública 3,15%

Total general100%

12 – Actividad: Discriminado por condición laboral, categoría laboral y categoría de inactividad

NC 2,02%

No 10,56%

Null 17,75%

Sí 69,66%

Total general100%

Calle 45,84%

Null54,16%

Total general100%

Ámbito de trabajo 22,70%

Null77,30%

Total general100%

Null 88,76% Policía/ Comisarias11,24%

Total general100%

Instituciones Gubernamentales7,42%

Null92,58%

Total general100%

Centros Comerciales 2,02%

Null 97,98%

Total general100%

Espacios de recreación (boliches, bares, restaurantes) 8,54%

Null 91,46%

Total general100%

Null 87,87%

Otros12,13%

Total general100%

13 – Discriminación Salud

NC 6,29%

No 53,26%

Null 26,29%

Sí 14,16%

Total general100%

13. a – Discriminación Salud según prestador

Centro de salud 0,67%

Discriminación institucional 0,22%

Ginecóloga 0,22%

Hospital 0,22%

Hospital Central 0,22%

Hospital1,80%

Hospital Carlos Pereyra 0,22%

Hospital Central 0,22%

Hospital público 0,67%

Hospital Pereyra 0,22%

Instituciones públicas 0,90%

No especifica 0,22%

Null 92,81%

Obra Social 0,67%

Obra Social Boreal 0,22%

Sanatorio Argentino 0,22%

Sistema Público por ser de otra provincia 0,22%

Total general100%