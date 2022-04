Lejos de los medios, así fueron los últimos días de Ricardo Mur

A lo largo de casi 43 años de trayectoria, el periodista Ricardo Mur logró –entre tantos hitos- uno que es motivo para enorgullecerse y del que no cualquier periodista o comunicador puede jactarse: brilló en las dos radios AM más importantes de Mendoza; y también en los dos canales de televisión de aire. Claro que Richard –como lo llamaban amigos y sus seres cercanos- era muy discreto, y lo contaba con la humildad de un laburante; enumerando además sus comienzos en Radio Manantiales (Tunuyán), allá por finales de 1976 y comienzos de 1977. Allí conoció a su actual esposa y compañera de vida, quien trabajaba como administrativa en la estación.

Ricardo Mur se alejó de los medios en marzo de 2019 para dedicarsea la música con su cuarteto, "Cuyano's Son".

“En las radios de pueblo todos hacíamos de todo: trabajos administrativos, de operador, de locutor y hasta suplente del dueño de la radio”, recuerda entre risas y con nostalgia Mur, quien desde 2019 se encuentra alejado de los medios; aunque ello no quita que tenga en mente algunas ideas para volver a la radio; ya sea en un programa de primera mañana, o en otro que vincule su más reciente pasión: el folclore. Y es que desde que se alejó de los medios, Ricardo Mur (68) se convirtió en uno de los integrantes del cuarteto musical Cuyano’s Son. El detalle es que la pandemia de coronavirus también los confinó, por lo que hasta los ensayos del grupo están suspendidos (“ensayar por Zoom o por WhatsApp es realmente espantoso”, se sincera; reconociendo que intentaron hacerlo durante la primera ola de contagios).

En 1978, Mur desembarcó en LV10; mientras que en 1981 llegó a radio Nihuil. “En 1984 empecé en Canal 9 y seguía mientras tanto en Nihuil, era la época en que se podía porque no eran competencia; aunque en 1986 dejé Nihuil y me quedé directamente en Canal 9. Allí estuve durante 25 años hasta que decidí cambiar de aires y me pasé a la competencia, a Canal 7. Y allí estuve hasta el retiro, en marzo de 2019”, enumera Ricardo, siempre con humildad y perfil bajo.

Mur era consciente de que en esos más de 40 años, pasó por los grandes medios audiovisuales de Mendoza. “Creo que al comienzo tuvo que ver con que estaba dando mis primeros pasos como parte de esa camada de fines de los 70 y principios de los 80. Pero después me da la sensación de que empezó a pesar un poco la trayectoria, cómo me había aceptado la gente de Mendoza; Mendoza es una provincia muy difícil para hacerse querer y creo que son pocos los ejemplos de comunicadores que llegaron de una forma tan particular a la gente, como pueden ser Santos Humberto Giunta, García Laos, Marcelo Romanello o Tito Pagés (en la radio). Creo que todo depende de cómo uno enfrenta al micrófono, y cómo enfrenta a la gente”, reflexiona Mur al repasar su trayectoria.