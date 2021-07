Le robó el perro a su vecino porque se cansó de que lo maltratara: “Prefiero ir preso pero que el animal esté bien”

Un joven de 25 años le robó el perro a su vecino porque estaba cansado de que el hombre maltratara al animal. El “ladrón” compartió la situación de la mascota en las redes y recibió el apoyo de la comunidad.

Ocurrió en el barrio La Ripiera, en la localidad de Garupá, en Misiones. Todo empezó cuando Gastón vio al pitbull en muy mal estado en el patio de una casa al lado de su trabajo.

El perro estaba atado y no tenía comida. Por esta razón decidió grabar un video y compartirlo en las redes sociales para visibilizar el mal estado en el que se encontraba.

Antes de llevarse al animal se acercó al dueño a pedirle que se lo dé pero este se negó. Muchas veces le dio agua y alimento, pero la situación del perro no mejoraba.

“Hola gente, les quería mostrar a este perro que está sufriendo mucho. Es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte, yo se lo pedí para mí pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió pero no lo quiere regalar. Cuando podemos le damos de comer y agua”, detalló Gastón en Facebook.

La repercusión

Cuando los usuarios vieron las imágenes se indignaron y le brindaron todo su apoyo al joven héroe. Así, el 26 de junio decidió entrar a la casa y llevárselo.

“La Policía vino a mi casa con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien”, contó Gastón al diario Misiones Online.

Sin embargo, hasta el momento el joven no ha sido citado para ninguna declaración ni el dueño del animal ha hablado con él. Los vecinos, por otra parte, le regalaron alimento y medicamentos para ayudar en la recuperación.