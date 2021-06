Le robaron su perrita y se la devolvieron con una nota: “No sé qué se me cruzó por la cabeza, es hermosa”

Un joven que fue víctima de la inseguridad y perdió a su perra luego de que un delincuente se la llevara, pudo reencontrarse con el can días después cuando el delincuente la regresó a su dueño junto con una carta en la que le pedía disculpas.

La singular historia comenzó el sábado pasado, cuando un ladrón que circulaba en una moto se encontró con ‘Dulce’ en la calle 139, entre 519 y 520, de la ciudad de La Plata.

El sospechoso la cargó consigo y huyó del lugar, sin percatarse que el hecho había quedado registrado por las cámaras de vigilancia del lugar.

Le robaron su perrita y se la devolvieron a los días con una nota de disculpa. Facebook

Con ese material, Martín Masi, el dueño del can, subió la secuencia a Facebook junto con el mensaje que pedía información sobre Dulce: “Se agradece cualquier información de esta persona... Lacra o rata o como quieran llamarlo. A las 10 de la mañana circulaba por 139. Cualquier información se agradece. Te estoy buscando ya lo sabés. Perra pitbull color marrón de 5 meses con collar naranja”.

Sin embargo, el paradero de la perrita se resolvió y de la forma más insólita: el mensaje de Martín en la red social tomó gran impulso y se viralizó en poco momento, lo cual llevó a que el propio delincuente regresara el animalito a su dueño.

“¡¡¡Dulce ya volvió a casa!!!! Agradezco a todo aquel que me dio una mano, y también agradezco que la hayan devuelto”, posteó el feliz amo del can. Lo curioso fue que Dulce venía acompañada de una nota que decía “Sabés que no sé qué se me pasó por la cabeza. Solo vi a la perra y la agarré. Te pido mil disculpas. Perdón por el mal momento, es hermosa” .

Insólito.