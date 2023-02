Le robaron el micrófono a Manu Heredia, el artista que canta en silla de ruedas en el centro mendocino

Manu Heredia, el artista callejero que deleita con su voz en calles San Martín y Buenos Aires, sufrió en las últimas horas una situación triste y dolorosa: el robo de su micrófono inalámbrico, una herramienta de trabajo que le permite subsistir desde hace varios años y lograr, además, ser contratado para algunos shows privados.

Protagonista de una dura historia –cuando era adolescente una bala rozó su médula en medio de una entradera y quedó en silla de ruedas—Manu contó en las redes sociales que el lunes a la mañana todo marchaba normal en “su” esquina. “La gente pasa, me saluda, me demuestra cariño. Yo canto y ofrezco lo que sé hacer”, dijo a Los Andes.

A las 13.30 le pidió a Diego, una persona que también está en la calle, que le cuidara sus elementos y así poder ir al baño en una hamburguesería que está situada a pocos metros. “Diego tiene una discapacidad y suele estar pidiendo en la misma cuadra. A veces él también me deja sus cosas, nos damos una mano mutuamente”, relató.

Cuando Manu regresó del baño, alguien le había robado el micrófono a Diego. “No puedo creer tanta crueldad. Son muchas las horas que trabajo para progresar en la vida. Empecé a viajar en colectivo hasta la calle San Martín porque implicaba mucho gasto el remise. Me cuido, soy humilde y trabajador, de la misma manera que Diego, que tiene un pequeño retraso. Estoy muy dolido y siento una gran impotencia”, dijo.

Los comerciantes del sector, quienes conocen al artista desde hace varios años, se solidarizaron con él y le brindaron todo su apoyo. “Pero el micrófono sigue sin aparecer. No es lo económico, es la bronca y la impotencia. Me pregunto hasta cuándo esta sociedad vivirá este tipo de situaciones. Robos, muertes. Me pregunto también cuándo cambiarán las leyes en nuestro país. Al ladrón hay que darle la pena que merece. Hay gente que no sirve para nada en una sociedad que quiere vivir bien”, reflexionó. “El ser pobre o no tener dinero no habilita al robo”, agregó.

También le habló a quien robó su instrumento: “No le servirá de nada el micrófono. Me ocasionaron un trastorno, pérdida de tiempo, trámites, llevar el parlante y la batería a arreglar para que las fichas sean compatibles con el nuevo aparato, etcétera. Ese micrófono estaba incorporado al parlante y tuve que salir a comprar los respuestos. Además, todo está muy caro” señaló.

“Con todo esto siento que me estoy desahogando. Pensé en no contarlo, pensé en insultar. Pero finalmente opté por contar lo que siento y que se sepa. Quiero seguir cantando y trabajando y vivir en una sociedad más justa”, concluyó.

Finalmente, habló de su próximo viaje a China para someterse a un tratamiento de células madre con la esperanza de volver a caminar. “Ya está todo pago y solo espero que nos den la fecha para viajar. Mientras tanto disfruto de la familia y de lo que sé hacer, que es cantar”, finalizó.

Cómo ayudar

Contacto de Manu Heredia: 2613441168.