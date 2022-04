Una mujer contó que le dio a su esposo, como regalo de aniversario, un “trío sexual” con otra mujer y resultó que la tercera en esta aventura quedó embarazada.

Le regaló un Trío sexual a su marido y la invitada se quedó embarazada.

La pareja de esta historia son conocidos en Tik Tok por contar sus inusuales anécdotas basadas en el poliamor. Ellos son Jess y Stephen DeMarco de 32 y 35 años respectivamente.

Los TikTokers subieron un vídeo que superó los 5 millones de reproducciones contando la novedad. En él se puede ver a la pareja que se abraza y salta de alegría, y estaba acompañado por un texto que decía “Le regalé a mi marido un trío por nuestro aniversario y como resultado la dejó embarazada, ya que no tenemos hijos”.

El vídeo que subieron a Tik Tok

A diferencia de lo que muchos pensarían, la pareja no lo tomó mal, si no todo lo contrario. En una entrevista a un medio estadounidense, Jess y Stephen explicaron que en el poliamor ninguno es propiedad del otro y que no están legalmente casados: “Somos poli, así que también es su hombre”, afirmó.

Además afirman que el poliamor mejoró su relación y su vida sexual, “Una vez que encontramos a la persona adecuada, evaluamos su vida y nos aseguramos de que encaja en la nuestra y entonces damos el siguiente paso” dijo Jess.

La pareja también asegura que han tenido citas juntos con más de 100 mujeres en la última década y que buscan a la mujer perfecta para que se les una a su relación.