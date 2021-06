Le hizo un mal corte de pelo a su hijo para que le de vergüenza salir a la calle y no se contagie de Covid

Un padre preocupado por la salud de su hijo tomó una medida extrema para evitar que el menor salga a la calle y se exponga al coronavirus. El hombre le hizo un horrible peinado al chico para que sienta vergüenza de que lo vean.

Según informó el sitio español 20 Minutos, el curioso hecho ocurrió en Filipinas y se conoció luego de que la hermana mayor del niño compartiera el resultado en sus redes sociales.

La publicación que ya ha sido compartida casi 60.000 veces y que tiene más de 35.000 comentarios. En ella, se ven varias fotos del joven con la parte del centro rapada.

El niño aparece llorando a mares por el corte de pelo que le habían hecho y su padre se justificó al decir que no encontraba la forma de que el menor dejara de escaparse de la casa.

La hermana del niño borró la publicación Gentileza

Los usuarios hicieron todo tipo de comentarios. Algunos a favor, otros en forma de burla y otros alentando al pequeño. Además, también hubo personas que repudiaron la medida del hecho tal fue así que la chica terminó borrando la publicación.

Filipinas en números

Filipinas, con 108 millones de habitantes, acumula más de 1,2 millones de contagios y más de 20.300 muertes, aunque se da por descontado que las cifras están muy subestimadas, dada la relativamente baja capacidad de testeo del país del Sudeste Asiático.

El presidente Rodrigo Duterte, conocido por su mano dura contra la delincuencia, lanzó fuertes reproches contra las personas que participan de fiestas y encuentros clandestinos, y dijo que buscará una reforma legal para que puedan ser condenadas a prisión.

“Yo les digo que es peligroso y ustedes les es indiferente. Eso significa que para ustedes está bien, que a ustedes no les importa no solo no ayudar a bajar las infecciones, sino tampoco contagiar a otros”, señaló el mandatario.