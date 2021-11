Le contó a su madre que sufría bullying con una estremecedora carta: “Siento que me voy a morir”

Una nena de 12 años le contó a su madre que sufría bullying en su escuela de Córdoba a través de una estremecedora carta que se volvió viral.

“No paro de temblar y no puedo respirar bien. Siento que me voy a morir”, escribió la menor en una misiva hecha de puño y letra donde pidió ayuda.

La historia se conoció luego de que su madre diera una entrevista para el medio local Calor Paz Vivo. Allí la mujer contó que tras el regreso a clases tras el receso invernal se dio cuenta de que “algo raro estaba pasando”.

“Empezó a somatizar la angustia. La llevamos al médico y ella estaba bien en lo físico”, indicó. Luego de las vacaciones la nena empezó a sufrir ataques de pánico y cada vez que tenía que ir clases presentaba fiebre o sentía ganas de vomitar.

“Le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela, la insultan en forma permanente, se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase, la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares”, detalló la madre.

Además, no le permitieron “ir a un campamento que organizó todo el grupo por dos nenes que ejercen bullying sobre ella”.

“Hoy, mi hija está angustiada en su casa y fue totalmente excluida del lugar, sin posibilidades de disfrutar con sus compañeros. Está muy triste y deprimida”, dijo la madre dolida.

La mujer también contó que desde el colegio “no dieron ningún tipo de respuesta para hacer frente a la problemática y solucionarla definitivamente”.

“Es algo espantoso, nunca me imaginé que mi hija, tan chiquita, podía pasar por eso. Además llegaba de la escuela y le daban ataques de llanto muy fuertes. Me llegó a escribir cartas donde manifestaba su estado de ánimo y en una ocasión me dijo que no quería seguir viviendo así”, contó la mujer.

La carta

La mujer tomó dimensión real de lo que le estaba sucediendo a su hija luego de que la propia chica escribiera una carta donde dejó plasmado su sentir.

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles porque no paro de temblar y no puedo respirar bien”, escribió la nena.

La carta que escribió la niña (www.carlospazvivo.com).

“Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá, por favor, tenés que hacer algo. Ma, siento que me voy a morir. Ayudame por favor. Te amo”, cerró.

Bullying o acoso escolar

Según la definición de Unicef, el acoso escolar o bullying es un fenómeno común en los entornos escolares en América Latina y el Caribe, que afecta por igual a niñas, niños y adolescentes sin distinción de edad, etnia o nivel socioeconómico.

Tanto si supone violencia física, psicológica o ambas, el acoso escolar tiene un impacto significativo de corto, mediano y largo plazo en la vida de los niños, niñas y adolescentes involucrados, ya sea como agresores, víctimas u observadores.

Este tipo de violencia es relevante porque afecta negativamente a la víctima, disminuyendo su autoestima y confianza, lo que puede conllevar a que padezcan de frecuentes estados de ansiedad, depresión, autoagresi6n e incluso conducir al suicidio.