Laura, la maquilladora mendocina que hace magia con su trabajo y busca ser la mejor del país

Laura Mendoza tiene 44 años, vive en Dorrego (Guaymallén) y, como ella resume, es “multirubro”. Estudió en la Escuela Regional de Cine, pero su veta y formación artística está arraigada en ella de pequeña y trasciende al séptimo arte. “Siempre dibujé, desde chiquita, y ha sido lo que más me gustaba. Además, hice la secundaria en la Escuela Bellas Artes, por lo me dieron muchísimas herramientas con profesores buenos y de renombre”, sintetiza con humildad la mujer.

Laura Mendoza es maquilladora artística profesional y es una de las y los 10 mejores del país.

Especializada en maquillaje artístico y en la publicidad y videoclips, Laura es una de las 10 maquilladoras argentinas y maquilladores argentinos que buscan convertirse en la mejor del país como parte de un concurso nacional que incluye esta especialidad y los efectos especiales, organizado por Glow Body Art.

“En mis comienzos empecé a trabajar en desfiles, y me pagaban con maquillajes. Eso me venía bien para armar mi propio equipamiento. La mayoría de las maquilladoras habían aprendido de una escuela y no salían de lo que habían estudiado. Pero yo venía de otra escuela, del palo del cine y -creo- era innovadora. Como autodidacta, dibujando y pintando aprendí y eso abrió la cabeza”, destaca Laura a Los Andes.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco / Los Andes ◂ ▸

La artista resalta que justamente aprendió la morfología de la cara dibujando uno y mil rostros. “Me di cuenta que poniendo luces y sombras en distintos lugares se modifica la cara y se puede generar efectos de ojos estirados o caídos”, agrega.

Mendoza ya pasó las primeras cuatro fases del concurso y se prepara para a instancia final, que coronará a la mejor del país (al menos entre quienes se inscribieron).

Una vida ligada al arte

Cuando apenas tenía 5 años, Laura Mendoza le pedía a su madre que le dibujara una cara y ella la copiaba con la más absoluta exactitud. “Siempre cultivé la parte artística. En Bellas Artes prendí mucho de modelado de arcilla, algo que nunca había tocado. Y descubrí otras artes que me gustaban”, rememora sobre su formación.

Laura Mendoza despliega su arte sobre el rostro y el cuerpo de las personas.

Incluso, en su adolescencia Laura también incursionó en la fotografía, pidiéndole prestada la cámara de fotos a su padre. Y aunque se inscribió en Comunicación Social y completó dos años de carrera, no tardó en darse cuenta que su carrera era Cine, “Pensé en dónde podía cumplir con todo lo que me gusta y me di cuenta de que el cine combina todo, por lo que estudié en la Escuela Regional de Cine. En esta carrera se combinan todas las artes y hay una materia que es maquillaje, otro rubro que también me gustaba”, agrega Mendoza.

En 1998 Laura comenzó a descubrir el maquillaje y fue un ambiente del que nunca más se movió. Pero eso no quita que no haya incursionado en otros ámbitos artísticos como producción, televisión y la realización de cortos audiovisuales. ¡Si hasta canta y desde hace 15 años es integrante de la murga La Buena Moza!.

“Fue difícil para mí entrar al ambiente laboral. Hace 15 años no muchas mujeres podían resaltarse en el mundo de la filmación. Y al comienzo trabajaba en McDonald’s en simultáneo para poder sostenerme”, rememora.

Laura, dando inicio a la transformación con su espectacular arte.

Sus comienzos en el mundo del maquillaje coincidieron con su etapa “dark” y fue precisamente la forma en que se maquillaba a sí misma lo que impactó y llamó la atención para conseguir sus primeros trabajos. “A partir de ese momento me empezaron a llamar y en esa época se maquillaba con pinceles. Como siempre me gustó el arte, yo pintaba con óleo usando los dedos también y esa época coincidió también con el momento en que conocí en coro a uno de los chicos que estaba en La Buena Moza y se acababa de ir su maquillador, por lo que empecé con ellos (primero como maquilladora y después a cantar). Es decir, en un mismo momento empecé a trabajar en bodypainting y en acuarela en cara, dos mundos totalmente desconocidos para mí”, agrega Laura.

Otro de los proyectos en los que está trabajando actualmente Laura con su pareja es el de Band Media, una compañía con la que producen videoclips de músicos y donde combina todo su talento y habilidades artísticas. “Hemos podido ir a Europa para hacer videos de argentinos que hacen tango y el trabajo fue realmente impactante”, reflexiona.

Sobre el concurso nacional

Laura Mendoza tiene ahora una nueva meta que la entusiasma y que, desde hace más de un año, le ha permitido mantenerse más que activa, desafiándose y superándose a sí misma constantemente. Es una de las y los 10 finalistas de concurso argentino de maquillaje artístico y FX Glow Body Art.

En 2019 Laura Mendoza inició su participación en un concurso nacional que busca elegir al mejor maquillador o maquilladora del país.

“El primer reto fue en noviembre de 2019 y estaba a cargo de una maquilladora profesional que era la que lo presentaba. Consistía en ponerse artículos no convencionales pegados en la cara, una especie de máscara con cosas no convencionales. Yo hice una especie de máscara de hierro y superé ese primer reto”, enumera la profesional mendocina.

La segunda instancia incluyó trabajar con efectos 3D. Para ello, Laura realizó dos videos en los que, gracias al efecto tridimensional, se veía como si una serpiente saliera por su boca, la ahorcara y se metiera por uno de sus ojos. “Tuvo muchísima repercusión este trabajo y en varias partes de mundo la recrearon y me arrobaban en Instagram. Como parte de este desafío, también hice un maquillaje que daba la sensación de un pulpo que salía de mi pecho y me agarraba el cuello”, destaca la artista.

Mujer reptil. Con la magia del maquillaje, Laura Mendoza crea distintas realidades paralelas.

Superada la segunda fase, el tercer reto tenía como premisa utilizar algunos de los cinco elementos de la naturaleza. En esta etapa, Laura Mendoza eligió el agua. “Coincidió con el momento en que Mendoza estaba luchando para defender la ley 7.722, por lo que con mi trabajo decidí contar la historia de Mendoza, cómo se seca el agua y lo preciado que es. Lo hice con una reina de la Vendimia de Las Heras como modelo, a quien maquillé y me ayudaron también algunas de sus amigas. Las chicas bailaban con abanicos gigantes y todo eso le dio contexto a la historia”, resume Laura. Su pareja la ayudó en todo momento, registrando en video todo el trabajo de Laura y el resultado final.

El cuarto reto, en tanto, ya fue durante el 2020 y se trató de un desafío doble: dar vida a un maquillaje glam, por medio del uso de monocromo y piedritas decorando solamente los ojos. “Hice dos videos distintos, un videofashion en el Le Parc y en la zona de la esfera, ya que el maquillaje tenía que ver con eso”, sostiene.

Este último trabajo fijaba a marzo del 2020 como fecha de entrega, pero el brote de la pandemia de coronavirus frenó todo el certamen. Recién en junio de este año se reactivó un poco la acción, por lo que Laura ya está de nuevo dedicada y abocada a la instancia final.

Laura Mendoza, maquilladora profesional es una de las finalistas del concurso nacional de maquillaje Glow Body Art.

“Ahora estamos esperando el último reto. Actualmente mi vida se divide entre el maquillaje, la publicidad y el cine. Justamente en este rubro tuve a cargo el diseño del tortugo, uno de los personajes de la película mendocina Bu y Bu. Además, me dedico también a los efectos especiales y fue en este rubro en el que arranqué con el maquillaje”, concluye.

Laura Mendoza en las redes

- Instagram : @lauramendozamakeupfx

- YouTube : https://www.instagram.com/lauramendozamakeupfx/