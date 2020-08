Las reinfecciones de Covid-19 desconciertan a los especialistas

Durante los últimos ocho meses, y con el transcurrir de la pandemia del nuevo coronavirus, han abundado las conjeturas sobre la inmunidad y la posible reinfección. La semana pasada hubo novedades sobre esto último y vuelven a proliferar diferentes puntos de vista. Dado lo reciente de su aparición las evidencias científicas son pocas y las teorías y estimaciones muchas.

“Por ahora son más las preguntas que las respuestas”, advirtió Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia. Sin embargo, el fantasma de la reinfección se volvió más tangible. Varios países habían informado casos de reinfección aunque sin pruebas científicas que los avalaran. Pero el lunes, todo cambió: se informó el caso de un hombre de Hong Kong, China, que se reinfectó tras un viaje a España. Fue el primer caso confirmado con respaldo científico luego de que investigadores de la Universidad de Hong Kong comprobaran que las secuencias genéticas del virus de esta segunda vez eran distintas de la primera.

A pesar de ello, especialistas como la infectóloga Andrea Vila resaltan que aún no hay demasiada evidencia al respecto y es muy pronto para tener certezas sobre este tema.

Conjeturas

Cuando comenzaron a aparecer pacientes que volvían a enfermarse tras recuperarse de Covid-19, una de las posibilidades consideradas fue que se tratase de una infección persistente. Es lo que pensaban en abril en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur: luego de detectar pacientes que habían sido considerados curados, determinaron que no se trataba de una nueva infección, sino que el virus podría haber permanecido en el organismo y se había reactivado.

Sin embargo, tras conocerse el caso chino, el martes surgieron dos más en Holanda y Bélgica. Allí los investigadores también pudieron comprobarlo científicamente, con las pruebas genéticas necesarias que deben hacerse en la primera y en la segunda infección, de manera tal de determinar si hay diferencias en el virus.

El jueves la jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, sostuvo que las personas que han superado la Covid-19 pueden reinfectarse. “No significa que esté pasando mucho; sabemos puede darse. Es algo que sabíamos que podría ser posible basándonos en nuestra experiencia con otros coronavirus humanos”, remarcó. Para la entidad, si esto fuese algo común, se habrían visto más casos.

En ese mismo contexto se conoció que una médica de Santa Fe, también volvió a enfermarse este mes tras haberlo hecho en marzo. Se trata de Alejandra Muller, directora del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad de la localidad Helvecia. “Hoy por hoy no se puede decir que si te enfermaste no te vas a volver a enfermar”, subrayó Aguilar.

Dijo que no se sabe si ha habido reinfectados locales y que se desconoce si los infectados tienen cuadros más leves, como han supuesto algunos especialistas.

En tanto Vila relativizó los resultados, al explicar que hasta donde sabe no se realizó un cultivo, por lo que no se definió si ese gen mutado estaba viable. “Tampoco si esa mutación se produjo en el mismo individuo o si es una reinfección. Así que hoy la reinfección es una posibilidad pero no es un problema relevante, por el momento son reportes anecdóticos, aislados y que no están fortalecidos con la evidencia de un cultivo”, consideró.

En este plano juega fuerte un aspecto: se sabe que el virus va mutando al pasar de persona a persona y en ese contexto es que hay diferentes cepas en circulación, por lo que la reinfección se atribuye a una cepa diferente de la primera.

“Se ha observado una mutación del virus que no confiere más mortalidad pero sí más contagiosidad, hay otro genotipo, una mutación descrita en Europa que lo hace más contagioso pero no más letal”, dijo Vila.

Otra conjetura sobre la que los especialistas buscan certezas los próximos meses es la posibilidad de que la inmunidad que se genera con la Covid-19 no sea tan duradera.

“Hay pruebas de que algunos pacientes tienen niveles decrecientes de anticuerpos tras unos pocos meses, por lo que este nuevo coronavirus podría persistir entre la población humana, como otros coronavirus humanos asociados a los resfriados. Incluso, a pesar de que los pacientes hayan conseguido inmunidad a través de una infección natural”, expresó el informe de la Universidad de Hong Kong.

“Desarrollar anticuerpos después de la infección no es por el momento un pasaporte a la inmunidad. No se puede afirmar nada hasta que no haya pasado más de un año de la pandemia porque, en general, la inmunidad de anticuerpos comienza a decaer a los seis meses o al año”, señaló Vila. Sin embargo cree que si se enfoca la atención en los linfocitos T esta podría ser más durable. “La inmunidad de los linfocitos T suele ser más prolongada pero no estamos en un momento en que se pueda decir que la enfermedad deja inmunidad de por vida”.

Duda clave sobre la vacuna

“En cuanto a vacunas es clave saber si estamos ante un virus que muta y si se va a tener que reformular la vacuna anualmente. Es lo que se espera saber de los ensayos clínicos de fase tres”, remarcó Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones.

Así podrá tenerse certezas de si será necesario vacunarse anualmente como sucede con la gripe común. En tanto, la infectóloga Andrea Vila cree que respecto de la inmunidad hay que apuntar a los linfocitos T.

Explicó que se están observando los anticuerpos, producidos por las inmunoglobulinas que son producidas por los linfocitos B y son una parte de la respuesta inmune frente a una infección viral. Pero por otra parte actúan también los linfocitos T: “Considero que son más relevantes que la respuesta generada por los linfocitos B. Los estudios están mostrando que estos proveen una respuesta inmune sólida aun en personas que no desarrollan anticuerpos tras la infección”, subrayó.