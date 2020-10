Las redes sociales, el espacio donde los mendocinos muestran cómo rompen la cuarentena

Aunque a veces no parezca, la etapa de distanciamiento social en Mendoza sigue “firme”. Al menos en lo que se refiere a la normativa. Con flexibilizaciones, cada vez son más las actividades que pueden realizarse en la provincia en el marco de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, las reuniones familiares y de amigos siguen prohibidas. Aunque esto no parece afectar a los usuarios asiduos de las redes sociales, quienes no dudan en compartir estos “encuentros” a la vista de todos. Por cansancio, por olvido o por negligencia, es habitual ver en Facebook, Instagram o Twitter reuniones no permitidas, sobre todo, los fines de semana.

Todos los lectores recordarán el caso de la soberana de mandato cumplido Rocío Valdivia, quien durante un fin de semana se reunió en la casa de unos amigos donde también se encontraban la reina de la Vendimia de Rivadavia 2012, Florencia Trevisan; y la reina del Turismo 2015, Gina Santilli.

Como consecuencia de esto les retuvieron los celulares y se las iba a imputar por la violación del artículo 205 del Código Penal, que regula a nivel nacional este tipo de actividades. Este artículo estipula que será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Son varias las acciones que el Gobierno de Mendoza ha encarado para reducir al mínimo estos encuentros, identificados como una de las situaciones en las que más se producen los contagios por Covid-19. De hecho, hubo campañas especiales para el Día del Amigo y hasta se retrocedió a fase 1 para el día de la primavera y del estudiante con el mismo objetivo.

Desde lo legal basta recordar la ley aprobada por la Legislatura que incorpora el artículo 119 bis y establece una sanción de entre 15 y 30 días de arresto o trabajo comunitario de 60 a 80 días para el que no cumpla con las normas que regulan los encuentros.

Indignados

Más allá de lo antes mencionado, es habitual observar en redes sociales que algunos mendocinos ya no respetan esta normativa, exponiéndose a duras penas.

Maru, por ejemplo, contó que le enoja muchísimo esta situación ya que es paciente potencial de riesgo. “No puedo ver a mis seres queridos y ver a estas personas que, encima de no cuidarse vienen sin avisar o piden juntarse con los que sí cumplimos, me agobia”, señaló. Y agregó que tiene sobrinos, abuela y una mamá a la que le encantaría poder ver “pero entiendo que las condiciones no se dan; no entiendo cómo hay gente que sigue como si nada”.

Laura sumó que la gente se junta y lo publica porque no tiene miedo a las sanciones. “He hecho varias denuncias, muchas de ellas cuando era la cuarentena estricta. Y también les digo a mis amigos que se juntan, que no lo hagan”, describió y aclaró que las respuestas han sido variadas. “A algunos les da igual, otros dicen que al final todos nos vamos a contagiar y otros que sólo ven a la familia”, mencionó.

Por su parte, Maxi admitió que sí ha visto juntadas clandestinas y que la sensación que le genera es mixta: “Por un lado, el enojo y la frustración de sentir que somos una sociedad sin empatía, totalmente reacia a cumplir con las normas”.

Por otro lado, dijo que le parecen injustas las reglas propuestas por el Gobierno porque también observa en las redes a cientos de personas en bodegas y bares, sin barbijo y sin distancia cosial. “Entonces me pregunto ¿acaso esa gente no se va a contagiar porque la juntada es legal? Creo que atribuir la responsabilidad del contagio a la ilegalidad es una salida fácil del Gobierno. Y trata de desconocer su papel en el manejo de la pandemia”, concluyó Maximiliano.

¿Qué queremos mostrar?

La socióloga Sol Frasca, intentando encuadrar esta situación desde una perspectiva más seria, indicó que hay estudios que se apoyan en el sociólogo Erving Goffman para analizar las redes sociales. “Él hizo un estudio del interaccionismo simbólico, que explica el nacimiento de la identidad social. Así, el concepto que cada individuo tiene de sí lo construye y lo maneja desde un contexto determinado dado por la vida cotidiana”, explicó.

Frasca detalló que es esa interacción social donde se pone en juego lo que la persona quiere mostrar, qué máscara quiere utilizar. “Así la interacción no sería natural o espontánea sino que siempre se pone en juego qué es lo que quiero mostrar y cómo quiero mostrarlo. O qué rol quiero asumir. Esto también se ve mucho en las redes sociales, donde se intensifica”, apuntó la especialista.

A su vez, trajo a colación el análisis realizado por el especialista Julio Aguirre, quien a su vez hizo un análisis de las redes sociales en el que estableció que estas configuran contextos de comunicación e intercambio entre actores que tienen pautas operativas, normas y valores que condicionan la conducta de los actores en ella.

“Entonces, en relación a por qué la gente se muestra en redes sociales aunque esté prohibido, la respuesta es que la interacción virtual no es menos real y tiene que ver con lo que quiero mostrar, qué rol quiero ocupar en esa red social y el intercambio que quiero tener con las personas de mi comunidad virtual”, detalló Frasca.

Para terminar, la socióloga indicó que no sólo hay que pensar en quién se filma, sino en quién no se filma pero igual rompe la cuarentena. “No mostrar algo también es parte de lo mismo. Se juega a esto. Porque cuando me filmo y rompo la cuarentena puede ser que quiera mostrar que la situación no va más, pero también puede existir una persona que rompe la cuarentena y que no lo sube porque ante su comunidad quiere dejar registrado que cumple con lo establecido, aunque no lo haga”, sentenció.