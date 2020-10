Las personas con tipo de sangre O pueden ser menos vulnerables al covid-19

Una nueva investigación reveló que las personas con tipo de sangre O pueden ser menos vulnerables al coronavirus y tienen menor probabilidad de enfermarse gravemente.

El estudio proporciona más evidencia de que el grupo sanguíneo puede desempeñar un papel en la susceptibilidad de una persona a las infecciones.

No obstante, los expertos señalaron que el vínculo entre estos dos elementos aún no está claro y que se necesita más investigación. Esta investigación se viene a sumar a otros que van en la misma dirección.

Según informó CNN en español, un estudio danés encontró que entre 473.654 personas a las que se les hizo la prueba de covid-19, solo el 38,4% con tipo de sangre O dio positivo.

Por otro lado, investigadores en Canadá encontraron que entre 95 pacientes críticamente enfermos con covid-19, una proporción más alta con tipo de sangre A o AB (84%) requirió asistencia mecánica en comparación con los pacientes con grupo sanguíneo O o B, que fue 61%.

También encontró que aquellos con tipo de sangre A o AB tuvieron una estadía más prolongada en ITU en comparación con aquellos con grupo sanguíneo O o B, que tuvieron una mediana de nueve días.

“No creo que esto sustituya a otros factores de riesgo de gravedad como la edad y las comorbilidades, etc”, explicó el doctor Mypinder Sekhon, médico de cuidados intensivos del Hospital General de Vancouver y autor del estudio canadiense.

“Si uno es del grupo sanguíneo A, no es necesario que entre en pánico. Y si es del grupo sanguíneo O, no es libre de ir a los pubs y bares”, agregó Sekhon.

“No sabemos si esto es algún tipo de protección del grupo O, o si es algún tipo de vulnerabilidad en los otros grupos sanguíneos”, dijo.

No obstante, el profesional consideró que el hallazgo tiene interés científico. “Cuando descubramos cuál es el mecanismo, tal vez podamos usarlo de manera proactiva de alguna manera con respecto al tratamiento”, explicó.

Un estudio separado, publicado en The New England Journal of Medicine en junio, encontró datos genéticos en algunos pacientes con Covid-19 y personas sanas que sugieren que aquellos con sangre tipo A tenían un mayor riesgo de infectarse, y aquellos con sangre tipo O estaban en un riesgo menor.

Ese estudio genético anterior, junto con los dos nuevos estudios publicados en Blood Advances, “sugieren que este es un fenómeno real que estamos viendo”, indicó el doctor Amesh Adalja, investigador principal del Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

“Si bien no estamos del todo en el punto en que esto es férreo, es claramente sugerente y no hemos visto nada inconsistente con esto. El mismo patrón ha sugerido con el tipo de sangre O que tiende a ser el que se destaca”, explicó Adalja.