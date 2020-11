Las insólitas traducciones con las que Córdoba promociona sus ciudades y que se hicieron virales

El Ministerio de Turismo y Deportes de Córdoba confirmó que habrá temporada 2021 para el turismo, luego de meses sin actividad por la pandemia de coronavirus. Desde la provincia anunciaron que habrá vuelos internacionales e interprovinciales y en su sitio Web renovaron toda la información para que los extranjeros pudieran conocer la oferta turística.

Fue entonces que decidieron ofrecer sus contenidos en nueve idiomas: árabe, chino, holandés, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, y ruso. Pero las traducciones las realizaron a través de Google Translate: el sistema de traducción automático, instantáneo y gratuito que ofrece el buscador. Es entonces que bajo esta modalidad, el traductor modificó los nombres de algunas ciudades cordobesas y así fue que las famosas “Sierras Chicas” fueron apodadas “Sierras Girls” y “Garotas Serras”. La ciudad de “Salsipuedes” como “Get out if you can”, “La Falda” como “Skirt” y “Almafuerte” como “Strong Soul” y “Alma Forte”.

Como era de suponerse, lo sucedido no tardó en llegar a las redes sociales. El usuario Martín Gaitán (@tin_nqn) fue uno de los primeros en compartirlo y junto a algunas capturas de pantalla, el twittero escribió: “Che, tenemos que difundir el turismo de #Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien eh, necesitamos los dólares. No se diga más”. Las respuestas no tardaron en legar. “Pensé que era una joda”, escribió uno. Otro se indignó: “Pero cómo van a traducir un NOMBRE!!?”.

Sin embargo, desde la agencia Córdoba Turismo, aseguraron a Infobae: “Si bien el Google Translate no es exacto y, en algunos casos, tiene errores de contextualización, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial. Incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países”.

De acuerdo con la agencia Córdoba Turismo la utilización Google Traslate está explicitada en la sección Términos y Condiciones de la página web. Captura de pantalla

Luego sostuvieron que se decidió utilizar esta herramienta de traducción automática a raíz de un análisis de posibilidades técnicas y de distintas propuestas de traducción realizadas por personas e instituciones especialistas en el tema. La gran cantidad de contenidos, la frecuencia de actualización de los mismos y el público objetivo del destino, fueron razones por las que se decidió utilizar Google Translate como una posibilidad más de colaborar con la comprensión del contenido sin pretender de ninguna manera ser una traducción fiel y exacta de los mismos.

Las insólitas traducciones fueron furor en las redes sociales. Twitter

De acuerdo con la agencia Córdoba Turismo la utilización de dicha herramienta está explicitada en la sección Términos y Condiciones de la Web: “Se basa en datos estadísticos y distintos algoritmos para traducir textos, documentos y páginas web a otras lenguas, con las lógicas limitaciones de este tipo de herramientas automáticas”.

Y agregaron: “En cuanto la situación lo permita, se implementará una mejora en la traducción con un sistema mixto, que combine herramientas automáticas con correcciones de prueba realizadas por hablantes nativos para tener una calidad superior de la traducción y comunicarse más eficientemente con la audiencia que habla otras lenguas”.