Las Heras ya filma el video de su Vendimia virtual

Mendoza ya palpita Vendimia. Sí, la Tierra del Sol y del Buen Vino no se dejó vencer por la pandemia y buscó innovar, para no perder su tradición. Y es de la mano de Las Heras que la fiesta va tomando color y forma, aunque en gran parte las cosas sean distintas a como los mendocinos estamos acostumbrados.

Hugo Moreno es el director elegido para dar vida a “Vendimia que despierta”, la fiesta lasherina que este año será virtual, por lo que ya comenzaron con las filmaciones.

“Arrancamos en Uspallata el 26 de diciembre y vamos a terminar el 7 de enero. En total, son 7 jornadas en locaciones muy específicas del departamento, con un máximo de 30 artistas por lugar”, indica Moreno, con una emoción que contagia. Luego de esa fecha, comenzará el trabajo de edición.

Son muchos los desafíos a la hora de crear una Vendimia virtual, porque deben mantener la esencia del género, pero adaptándose al nuevo formato.

Para el Director, el hecho de no contar con antecedentes significa que “tenés licencia con la creatividad”, lo que a su vez ha sido “un desafío muy grande y enriquecedor”.

En un año donde cada municipio ha definido si hará o no su Vendimia 2021 y si, en caso de hacerla, esta será en formato tradicional o con alguna propuesta diferente, Las Heras arrancó la carrera con castings tempranos y filmando antes de finalizar el 2020.

“Como director he tenido experiencia en fiestas vendimiales, pero también en cinematografía y lo visual, así que en este caso he unido esos dos amores”, reconoce Moreno.

Es que en esta oportunidad debe prestar más atención a detalles que antes no eran necesarios: “En Vendimia lo ves todo global y en este caso tenés que tener cuidado, por ejemplo, en el entorno”, analiza el director vendimial.

La logística, en este caso, implica prever cortes de calle u organizar de tal manera las carpas para que no sean más de 4 los artistas que se cambien en ellas.

Además, hacer todo el proceso respetando la distancia social, usando barbijos y limitando al máximo el contacto. Por ello, el staff viene trabajando desde hace semanas por medio de Whatsapp.

Aprendizaje

Respecto al contenido del espectáculo, Moreno adelanta que no es una coreografía y que el guión se armó para este formato. “Estoy aprendiendo muchísimo”, comparte.

Básicamente, el espectáculo es una “mini historia” de un hombre que vivió toda la vida en una finca y que, de pronto, se encuentra con una pausa obligada. Y, en ese contexto, escribe diferentes cartas que representan cada cuadro.

Otro dato a tener en cuenta es que en cada sitio elegido para filmar los diferentes momentos de la fiesta se ha tenido que trasladar la escenografía. “Tuvimos que llevar un set de cine en cada locación”, indica el realizador.

Entre los “detalles” que Moreno menciona previamente están, también, la producción personal de los casi 100 artistas. Por eso, se han contratado peluqueros y maquilladores, aunque el maquillaje que se está utilizando es descartable.

“Es todo por prevención. Además, como no podemos darles el vestuario, por Whtatspp nos organizamos con el director de arte. Tenemos las fotos de cada uno y, tomando en cuenta la locación, se les sugirieron los colores”, precisa.

De esta manera, los actores y bailarines enviaron fotos del vestuario con el que contaban, dentro de los colores sugeridos, para terminar de definir cuál era el mejor conjunto según el lugar donde filmarían.

“Como director se me ha triplicado el trabajo de lo que es una Vendimia tradicional, pero no me molesta, se vive esto con mucha alegría. Nos da la oportunidad del reencuentro con los artistas, todos estamos disfrutando de algo que pensábamos que no se iba a dar”, expresa emocionado Moreno.

Es que algunas comunas suspendieron sus celebraciones e, inclusive, estuvo en duda si se hacía o no la Fiesta Nacional de la Vendimia 2021.

En cuanto a los protocolos, además de minimizar la cantidad de artistas y personal de producción, se tomaron medidas, inclusive, con respecto a los ensayos, que duraron una semana en vez de 3 como se hace todos los años.

Orgulloso de su equipo de trabajo, Moreno remarcó que “se está trabajando en gran armonía” y que todos están siendo “muy responsables” en el uso de tapabocas y el respeto del protocolo.

Ahora resta esperar poco menos de un mes para poder disfrutar de “Vendimia que despierta”, que será transmitida el 29 de enero a través de las redes sociales de la Municipalidad de Las Heras.