Las farmacias de Mendoza comenzaron a recibir los primeros autotest de Covid-19

Luego de algunas demoras, farmacias mendocinas ya tienen los autotest para el coronavirus, en medio de la tercera ola de Covid y de los contagios por la variante Ómicron. Según lo informado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) se trata del autotest marca Inmunobio del laboratorio chino Jayor SRL. Hasta el momento a Mendoza ha llegado un pequeño lote desde Buenos Aires y sólo algunas farmacias cuentan con los test, según confió a Los Andes el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam), Mario Valestra.

“Han llegado cantidades limitadas. Las droguerías integrales son las que los tienen y además cuentan con algunas sucursales de farmacias en nuestra provincia. La llegada de los autotest va a ser paulatina en el transcurso del tiempo. El ingreso de un producto lleva tiempo, debe contar con la aprobación de la Anmat, tener una prueba previa, un lote autorizado y luego comienza la distribución en las provincias”, explicó Valestra.

Y agregó: “El ingreso se hará en el transcurso de la semana, pero antes del jueves es imposible que estén distribuidos en todo el país”.

Actualmente hay seis autotests aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), uno de ellos elaborado en nuestro país por el laboratorio rosarino Wiener Lab. Los otros cinco son importados y pertenecen a los laboratorios Asserca, Jayor, Roche, Abbott y Vyam Group.

Según la información oficial, el segundo autotest que podría comenzar a distribuirse a partir del 1 de febrero sería el del laboratorio Roche. Se trata de un test de cinco unidades, orientado a grupos de familia y empresas. “Son seis los laboratorios que se han autorizado y pueden llegar test de cualquiera de los seis laboratorios a la provincia”, señaló Valestra.

El precio de los autotests sería similar en las distintas marcas y no tendría mayores variaciones: el de Jayor costará $1.650, el de Abbott $1.682 y el de Vyam Group entre $1.650 y $1.690. Cabe destacar que los test son de venta libre, no se necesita receta médica y, por el momento, no contarán con cobertura de obras sociales y prepagas.

Seguimiento de datos

Con respecto a las farmacias que comercializarán los test, el representante farmacéutico explicó: “A diferencia de la vacunación, todas las farmacias pueden inscribirse para vender autotest pero deben hacer una inscripción previa porque deben recibir un usuario y una contraseña para poder hacer el seguimiento de la dispensa de ese autotest para después transmitir los resultados. Se tiene que hacer una alta previa. Pero todas las farmacias tienen la posibilidad de hacerlo”.

Un detalle a tener en cuenta a la hora de comprarlo es que en el envase del autotest tiene que haber una etiqueta con un código de barras. Con este elemento se realizará el registro de quién compró el producto y cuál fue el resultado del diagnóstico.

Al respecto Valestra indicó: “El farmacéutico va a cargar los datos del paciente que está dispensando. Una vez que se carga se hace una impresión de un QR único para esa dispensa. Cuando el paciente se hace el autotest en su casa ingresa al QR, se le abre una pestaña con tres opciones: positivo, negativo o indefinido. Indica el resultado y luego selecciona la opción ‘enviar’ y esa información se transmite a la farmacia y al sistema, que informa directamente a SISA, va a un organismo nacional que lo distribuye por cada provincia”.

En caso de que el paciente compre el test y no lo realice o no haga la carga correspondiente de datos, el mal procedimiento quedará registrado. “El test tiene una duración de una cantidad de horas y el sistema le va a ir informando a cada una de las farmacias que no ha recibido la información del paciente. Entonces la farmacia tiene que informar que no se ha recibido información de esa persona”, precisó el presidente de la Cofam.

Cómo utilizarlo

Los autotest están compuestos por cuatro elementos: un dispositivo de prueba, un hisopo, un tubo y un instructivo de uso. El procedimiento se compone de seis pasos: primero hay que sonarse la nariz para eliminar mucosidad, segundo higienizar las manos para evitar que estén contaminadas y limpiar la superficie donde se apoyan los elementos del kit. En tercer lugar, hay que introducir el hisopo unos dos centímetros de profundidad sin ejercer presión y se debe girar el hisopo unas 10 veces en cada fosa nasal.

El cuarto paso para el autodiagnóstico es introducir el hisopo con la muestra en el tubo con el líquido del reactivo. Para finalizar, se debe colocar en el dispositivo de prueba cuatro gotas y esperar entre 15 y 30 minutos. Hay que realizar la prueba inmediatamente después de tomar la muestra.

Por último, el test indicará si es positivo con una línea en la letra “c” y negativo con dos líneas: una en la letra “t” y otra en la letra “c”. El resultado es inválido si la línea en la letra “c” no desarrolla ningún color.

Al respecto Valestra detalló: “Es muy fácil de hacer el autotest, sólo se tiene que sacar una muestra de las fosas nasales de no más de dos centímetros de profundidad, no en profundidad como el PCR. El test no puede dar un falso positivo, puede dar falso negativo si no se ha hecho en tiempo y forma. Pero el positivo tiene entre el 95% y 98% de eficacia”.

Y agregó: “La persona puede hacerse un autotest cuando es contacto estrecho. Debe esperar tres días para hacerlo. Y si no, cuando se presentan síntomas”.

En sintonía, Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, explicó: “El autotest debería hacerse cuando hay sospechas clínicas de infección, es decir, si tengo síntomas compatibles con coronavirus para tener la confirmación que sería de utilidad. Los resultados positivos se confirman, pero los negativos no lo descartan atentos a que puede haber errores en la toma de muestra o metodológicos”.

El autotest no sirve como certificado para viajar. Para tal ocasión se solicita un PCR.

Farmacias, a punto de iniciar la vacunación

En referencia a la vacunación contra Covid-19 en farmacias, el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza explicó que la distribución comenzó la semana pasada. “Algunas farmacias ya cuentan con las vacunas, otras todavía no por estar de vacaciones o con personal reducido. Estamos esperando la autorización de la ministra de Salud, Ana María Nadal, para que oficialmente las farmacias designadas en esta primera etapa comiencen a vacunar”, aclaró Mario Valestra.

“Hay que entender que esto va a ser paulatino, esperamos que en el transcurso de hoy (lunes) y mañana la ministra pueda dar la autorización. Hay mucha expectativa y queremos llevarle tranquilidad a la sociedad, hay que tener paciencia, todo depende de varios procesos como, por ejemplo, la carga de datos en el sistema Nomivac”, apuntó Valestra.

No todas las farmacias de la provincia estarán registradas para vacunar. Por el momento, la vacunación estará destinada a mayores de 50 años y la vacuna utilizada será AstraZeneca.