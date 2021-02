Las escuelas privadas elaboran sus protocolos para iniciar las clases

Tras las declaraciones del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se afianza el modelo alternado de “de presencialidad con no presencialidad”, y las escuelas privadas se preparan para el inicio de clases a partir del 1 de marzo, según lo anunció el director General de Escuelas de Mendoza, José Thomas .

“Nos juntaremos el miércoles para evaluar los recursos, los espacios y la ventilación para hacer frente a esta etapa, ya que no vamos a poder tener a la totalidad del curso por el distanciamiento”, comentó Adriana Gervilla, directora del Secundario de la Escuela Cristiana Evangélica de Mendoza. Dijo que se está trabajado en un protocolo interno. “Hay una libertad para la aplicación del protocolo, por las diferentes realidades, incluyendo la edilicia, cada escuela podrá hacer frente según sus recursos”.

“Creemos que hacer una parte presencial y otra virtual es la forma de hacerlo, pero cómo lo vamos a hacer todavía no lo tenemos claro”, analizó Gervilla, y comentó que cuentan con una plataforma virtual, recurso muy importante que comenzó a funcionar durante el 2020.

Graciela Bertancud, responsable de la Escuela Tomás Alva Edison, comentó que el sector privado en general se encuentra manteniendo reuniones frente a un nuevo escenario educativo. “En general, los edificios están acondicionados, está la infraestructura que se pide para que los chicos regresen. Sin embargo, el distanciamiento sólo está dado por la división de los grupos”, dijo. Se propone la idea de dos burbujas de 15 chicos, que asistan en semanas intercaladas.

La preocupación radica en la cantidad de docentes que son parte de grupos de riesgo por enfermedades preexistentes que no pueden asistir a la escuela. “La demanda va a ser muy grande, no va a haber docente que pueda reemplazar. Esto nos lleva pensar creativamente soluciones con los que si van a poder estar en el aula y los que no”, habló de un desafío de gestión elevadísimo.

Bertancud considera que debería existir mayor articulación entre el Ministerio de Salud y el sistema educativo brindando capacitaciones y herramientas para la interpretación de datos de la situación sanitaria para poder tomar decisiones en cada escuela. “Quiero volver a las clases, aunque sea en esta modalidad, pero que al menos permita un vínculo con pares y docentes”, expresó. Se ha propuesto que cada docente concentre mayor cantidad de horas en la menor cantidad de días, algo que no está permitido por resolución. También plantean dejar un día “libre”, que no se asista a la escuela para planificación y acompañamiento virtual. “Me preocupa la vacunación, es prioritario”, resaltó Graciela Bertancud.

Reclamo docente

Jorge Fiore, secretario gremial de SADOP, que reúne a docentes de escuelas privadas, explica que desde diciembre de 2019 no hay un aumento salarial. “Es muy difícil empezar con todo el gasto que implica para el docente para tener los recursos: computadora, celulares, conectividad, sin recibir ni un centavo”. El gremio informó que no participó de la paritaria provincial y que no se ha contemplado el ítem zona para escuelas de gestión privada, y reclama participación en las mesas de decisiones.

Fiore explicó que el año pasado la carga horaria se duplicó, y considera que en una modalidad mixta podría llegar a triplicarse, sin embargo no hay ninguna mejora salarial. Y destacó: “Somos los primeros en querer volver. Nos conviene más presencial que estar en la casa, porque no se descansa en ninguna hora, ni un día. Pero no en estas condiciones, es peligroso”.

UNCuyo: becas para estudiantes universitarios

Como todos los años, los estudiantes que hayan aprobado o estén realizando el pre universitario y comiencen a cursar por primera vez una carrera universitaria en el 2021, podrán anotarse a 10 tipos de becas que ofrece la UNCuyo. Se trata de las becas por Tramo, Jóvenes de Pueblos Originarios y Escuelas Rurales, Programa para personas con discapacidad, Residencias, Jardines Maternales, Ayuda Económica, Conectividad, Comedor, Identidades plurales y Transporte.

Esta convocatoria de la Secretaría de Bienestar Universitario es exclusivamente online hasta el 21 de febrero. Para inscribirse deben completar todos los datos en la página de Bienestar durante ese plazo.