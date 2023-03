Las enfermedades no transmisibles son la causa de 7 de cada 10 muertes: realizan hoy chequeos gratuitos

Las enfermedades no transmisibles son la causa de 7 de cada 10 fallecimientos en el mundo, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En el país, según el Ministerio de Salud de la Nación, se producen más de 260.000 muertes cada año.

Algunas de ellas, las enfermedades del aparato circulatorio son la principal causa de muerte en el país y la provincia: son las responsables de alrededor de 1 de cada 4 fallecimientos. Sobre ellas vienen alertando los médicos en tanto se observa que van en aumento, afectan la calidad de vida y pueden acortar la expectativa de vida, además de que implican altos costos para el sistema de salud.

Se trata de patologías de larga duración, cuya evolución es generalmente lenta, y al inicio suelen no presentar síntomas. Incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas.

Un punto esencial es que pueden evitarse controlando factores de riesgo que incluso pueden ser comunes entre ellas. Por ejemplo, la obesidad. Por otra parte, presentan un gran desafío: la detección temprana. Es que llegar pronto y de manera adecuada con el tratamiento es esencial para evitar consecuencias más severas. Como contrapartida, por tratarse de enfermedades “silenciosas” en sus primeras etapas, esto está asociado a controles médicos periódicos.

La obesidad es uno de los factores de riesgo para las ENT

Por ello, Fundación OSDE, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y Terminal de Mendoza se unieron para realizar una jornada de Prevención. Se realiza hoy hasta las 15 en la Terminal Mendoza y es de acceso gratuito. Allí, siete médicos junto a efectores de salud realizarán chequeos médicos sin costo. Cada persona que se acerque recibirá los resultados del chequeo y en casos de alerta se aconsejará y derivará a un médico para su seguimiento.

Impacto en la morbimortalidad

“Las Enfermedades No Transmisibles son un grupo de patologías no infecciosas que tienen consecuencias para la salud a mediano y largo plazo si no se garantiza el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento. Incluyen enfermedades cardio y cerebrovasculares, renales, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Estas enfermedades comparten factores de riesgo comunes y pueden prevenirse evitando el consumo de tabaco y de alimentos ultraprocesados, reduciendo el consumo de alcohol, aumentando la ingesta de alimentos saludables y realizando actividad física”, detalla el Ministerio de Salud de la Nación.

Luego de las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores son la segunda causa de muerte en el país.

Hay un dato más que hay que tener en cuenta y que no es menor: estas aumentaron con la pandemia de Covid. La pandemia trajo cambios en la forma de vida, de alimentarse, de dormir, muchos que podrían calificarse hasta como desórdenes, en particular durante el aislamiento. Como consecuencia, los médicos desde el inicio anticiparon que habría un aumento por estar tan asociadas a estas conductas. Pero además, se ha observado un agravamiento de cuadros preexistentes por falta de controles adecuados y la incidencia de nuevos casos.

“Las enfermedades no transmisibles (ENT) constituyen la principal causa de morbimortalidad en la Argentina (73% de las muertes), lo que afecta a todo el sistema de salud, desde el ámbito de la atención médica primaria hasta los servicios de emergencias. A su vez, estas enfermedades tienen en común varios factores que deben ser medidos y conocidos para alcanzar un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado que ofrezca a la persona una mejor condición y calidad de vida”, destacan desde Fundación Osde.

Datos del ministerio arrojan más detalles sobre el impacto que estas tienen para la sociedad y la vida de las personas: “Los tumores, junto con las enfermedades cardiovasculares, integraron el grupo de las Enfermedades no Transmisibles (ENT) más relevantes, las cuales concentraron el 42% de las defunciones registradas en el 2020″, refiere el ministerio.

Factores de riesgo

“Muchas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo comunes, tales como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables”, advierte la Organización Panamericana de la Salud. (OPS). Y agrega que muchas otras condiciones importantes también se consideran enfermedades no transmisibles, incluyendo lesiones y trastornos de salud mental. Estas últimas también se incrementaron notoriamente con la pandemia.Cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas son responsables de más del 80% de todas las muertes prematuras por ENT.

Realizarse chequeos es esencial para prevenir enfermedades cardiovasculares

El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las ENT.

“La detección, el diagnóstico y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, son componentes fundamentales de la respuesta a las ENT”, advierte la OPS.

La entidad refiere que factores de riesgo conductuales modificables como el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan el riesgo de ENT.

Factores de riesgo metabólicos contribuyen a cuatro cambios que aumentan el riesgo de ENT:

-el aumento de la tensión arterial;

-el sobrepeso y la obesidad;

-la hiperglucemia (concentraciones elevadas de glucosa en la sangre); y

-la hiperlipidemia (concentraciones elevadas de grasas en la sangre).

En términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico es la presión arterial elevada (al que se atribuyen el 19% de las muertes a nivel mundial), seguido por el sobrepeso y la obesidad y glucosa sanguínea elevada, advierte la OPS.