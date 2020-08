Las consecuencias de la marcha del 17A en Mendoza se conocerán en los próximos 10 días

Este miércoles el Gobierno provincial presentó una guía técnica para el manejo del coronavirus que busca optimizar la red de diagnósticos y la respuesta del sistema sanitario de Mendoza.

En una conferencia de prensa, la ministra de Salud, Ana María Nadal, y el jefe de Gobierno, Víctor Ibáñez, dieron detalles sobre la actualización del abordaje.

Tras el anuncio surgió el tema de la marcha que se realizó el 17 de agosto en Garibaldi y San Martín y en la que más de 1000 personas tuvieron participación.

La concentración generó preocupación en varios sectores de la sociedad ante un eventual brote de casos por la falta de distanciamiento social.

Consecuencias legales

Sobre la escasa cantidad de imputados por la violación de la cuarentena - 5 personas sobre los más de 1000 que participaron - el Jefe de Gobierno dijo: “El Gobierno de Mendoza no ha tomado ninguna decisión de no imputar a los ciudadanos que violaron la ley, esto le corresponde a la justicia, tanto los procesos como las imputaciones”.

“El Gobernador sostiene la necesidad del autocontrol, más allá de los controles que se hacen cuando se incumplen las normativas”, agregó.

Consecuencias sanitarias

La titular de la cartera sanitaria también se refirió al tema y dijo que los eventuales contagios se conocerán dentro de los próximos 10 días.

“Ha sido una situación que obviamente genera una exposición y un aumento de riesgo. Lo veremos en los diez días, esperemos que no”, expresó la ministra y pidió responsabilidad a los ciudadanos.

“No solo en esta situación en particular sino en las situaciones en general lo que pedimos es el cumplimiento de las situaciones de aislamiento, la responsabilidad personal y social para evitar el aumento de contagios”, dijo.

Nadal remarcó que el abordaje de la pandemia tiene “dos ejes”. Por muy lado la respuesta del Estado y del sistema de Salud y, por otro, la sociedad en su conjunto evitando el contagio.

La importancia de seguir la trazabilidad

Uno de los mayores problemas que conllevan este tipo de eventos masivos o las reuniones con muchas personas es la dificultad para seguir la cadena de contagios de los pacientes, más que nada por la falta de control.

“Cuando se realice el traslado hacia un restaurante o reserva se debe hacer sin descender del vehículo, está prohibido hacer actividades fuera del lugar de destino. Esto tiene que ver con una cuestión de trazabilidad porque los lugares habilitados gastronómicos tienen registros y declaraciones juradas que nos permiten seguir los nexos”, explicó Ibañez.

“Lo mismo corre para el caso de los deportes, buscamos que la actividad deportiva no sea social, que no hayan reuniones en quinchos o asados luego de la actividad, que no se hagan juntadas de padres mientras esperan que sus hijos hagan una actividad física”, agregó.