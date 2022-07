Las audiencias por violar la cuarentena en Mendoza empezaron con 52 sobreseídos

Son miles los mendocinos que fueron aprehendidos en su momento, y muchos de ellos ahora esperan su turno o ya empezaron a pasar por el Polo Judicial para responder a la imputación por violar la cuarentena, incumpliendo así el artículo 205 del Código Penal en pleno contexto de la pandemia de Covid-19.

Este viernes, con dos audiencias excepcionales de poco más de 30 minutos cada una, asistieron las primeras 52 personas en busca de una “solución pacífica” mediante la donación de leche.

Hace prácticamente un año, eran casi 8.000 los mendocinos imputados por violar la cuarentena en plena etapa de restricciones, entre aquellos que circularon sin un permiso, que se juntaron en alguna casa con amigos o familiares, o los más osados que asistieron a fiestas clandestinas, la moda entre los jóvenes en aquellos meses. Siempre según los datos del Ministerio Público Fiscal, hace un mes todavía quedaban 6.340 causas abiertas en la Justicia por este tema.

Los jueces penales Eleonora Arenas y Gabriel Bragagnolo fueron los encargados de dictar el sobreseimiento. (Gentileza Ministerio Público Fiscal)

Por eso, la Justicia decidió buscar una “solución pacífica y de reparación simbólica”, por lo que dispuso que cada imputado debe donar dos cajas de leche en polvo larga vida que luego serán destinadas a las carteras de Salud y Educación del Gobierno provincial.

“Se trata de un acuerdo beneficioso al que sólo pueden acogerse quienes estén presentes y presten su consentimiento. De no presentarse, o de no prestar conformidad con la propuesta, la causa no se extingue y pasa a la instancia de juicio”, explicó el abogado defensor de los imputados, Gabriel Galeota.

Con la intención de aprovechar el beneficio asistieron 52 personas al Polo Judicial de la Primera Circunscripción, que engloba a los departamentos del Gran Mendoza y Lavalle, y que fue el foco de mayores imputaciones (3.467 aprehendidos hasta julio de 2021).

Divididos en dos grupos, no estuvieron más de 30 minutos en cada audiencia con los jueces penales Eleonora Arenas y Gabriel Bragagnolo, quienes dictaron el sobreseimiento. Esta primera convocatoria fue para aquellos que participaron en las llamadas fiestas clandestinas, lo que para el Ministerio Público Fiscal refiere “una infracción que reviste de mayor gravedad”.

La próxima citación será para aquellas personas que fueron notificadas de la infracción mientras circulaban por la vía pública, cuando no estaba permitido hacerlo a excepción de quienes tenían un permiso especial. Su turno será el próximo lunes 11 de julio en la Unidad Fiscal Correccional, del Polo Judicial Penal (Ciudad).

Para esta y las demás jornadas, las autoridades han establecido un cronograma por orden del último número del DNI, con horarios divididos según la primera letra del apellido. Para el caso de las otras tres circunscripciones de Mendoza, Sur, Valle de Uco y Este, todavía no se confirma el cronograma a seguir.

Así es el cronograma dispuesto para la Primer Circunscripción Judicial, que incluye el Gran Mendoza y Lavalle. (Gentileza Ministerio Público Fiscal)

Para el fiscal Fernando Guzzo, representante del Ministerio Público Fiscal en la acción penal contra los infractores, los hechos en los que fueron sorprendidos los imputados “pusieron en riesgo a la población en un momento en el que el país incluso había cerrado sus fronteras y restringido sus actividades al mínimo”. Por eso, concluyó: “No podemos mirar para otro lado y hacer de esto un ‘acá no ha pasado nada’”. La sociedad espera una respuesta del Estado”.