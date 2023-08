Las Asociaciones científicas salieron a defender la investigación en seis puntos y criticaron a Javier Milei

Las asociaciones científicas de la República Argentina vemos con profunda preocupación las recientes declaraciones del candidato a la presidencia de la Nación por el partido político La Libertad Avanza, Sr. Javier Milei, en referencia al apoyo gubernamental a la Ciencia y la Tecnología en el país, puesto que:

1- El sector privado de un país en desarrollo nunca ha sido capaz de sostener la inversión de largo plazo que significa formar científicos. Por el contrario, la inversión de los recursos públicos en ciencia y tecnología ha sido, históricamente, el instrumento que permitió que economías atrasadas alcanzaran el desarrollo.

2. Las agencias gubernamentales o mixtas dedicadas a la investigación científica han tenido un rol enormemente relevante en la generación de bienes y servicios de aplicación práctica con impacto real en la sociedad. Que ese impacto no haya generado la suficiente atención mediática no significa que no haya existido. Los estudios realizados por los tres premios Nobel en ciencia con que cuenta la Argentina (único país en el mundo hispanohablante que alcanzó ese número) son un claro ejemplo de la mejora en los niveles de vida que esos aportes logran.

3. Hay indicadores concretos de la productividad del trabajo científico, la cual se mide permanentemente mediante informes obligatorios periódicos. Los ingresos a la carrera de investigador son sumamente exigentes, efectuándose siempre por concurso con evaluación de expertos, que tienen en cuenta justamente esos indicadores. Además, investigadores e investigadoras del CONICET son evaluados rigurosamente cada dos años, auditando todo lo realizado y, eventualmente pueden perder su trabajo si dos de los informes resultantes son desaprobados.

4. Pretender eliminar el apoyo público a la ciencia básica es ignorar el rol fundamental de la inversión a largo plazo en recursos científicos, que es la base de desarrollos que luego tendrán aplicación práctica. Existen en la Argentina tristes experiencias previas de fuga de cerebros motivadas por acciones erradas y aun brutales encaradas desde el poder político, que redundaron en destrucciones del sistema científico sin que se verificaran rescates relevantes desde el sector privado.

5- Los investigadores de CONICET han generado numerosas empresas de base tecnológica y numerosas patentes de procesos y productos que al parecer el candidato desconoce. Desarrollos alcanzados por investigadores de CONICET han sido asimismo la base de productos comercialmente exitosos.

6- Muchos investigadores de CONICET son, a su vez, profesores en las Universidades estatales y privadas. Son Directores de Proyectos, becarios, doctores e investigadores jóvenes. Su guía personal, y su producción científica y académica, resultan cruciales en la formación de recursos humanos. Sin su aporte, muchas carreras en el país se volverían inviables.

Por lo expuesto resulta sumamente superficial pensar que un recorte de fondos, cuyo impacto en el presupuesto nacional sería mínimo, podría ser inocuo en la economía de una nación, máxime en una época en la que los recursos humanos altamente calificados son cruciales para el desarrollo de los países y para mejorar su capacidad competitiva internacional.

Firman este comunicado:

Asociación Argentina de Astronomía; Asociación Argentina de Cristalografía; Asociación Argentina de Ecología; Asociación Argentina de Ficología; Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos; Asociación Argentina de Historia Económica; Asociación Argentina de Ingenieros Químicos; Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica; Asociación Argentina de Investigadores en Historia; Asociación Argentina de Materiales; Asociación Argentina de Microscopía; Asociación Argentina de Nanomedicinas; Asociación Argentina de Producción Animal; Asociación Argentina de Químicos Analíticos; Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias; Asociación Civil Ciencia Hoy; Asociación Filosófica Argentina AFRA; Asociación Física Argentina; Asociación Geológica Argentina; Asociación Herpetológica Argentina; Asociación Paleontológica Argentina; Asociación Química Argentina; Asociación Toxicológica Argentina; Centro Argentino de Meteorólogos; Grupo Vicuñas, Camélidos y Ambiente; Sociedad Argentina de Antropología; Sociedad Argentina de Biofísica; Sociedad Argentina de Botánica; Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental; Sociedad Argentina de Espectrometría de Masas; Sociedad Argentina de Investigación en Bioquímica y Biología Molecular; Sociedad Argentina de Farmacología Experimental; Sociedad Argentina de Investigación Clínica; Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias; Sociedad Argentina de Protozoología; Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica; Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos; Sociedad de Toxicología y Química Ambiental de Argentina; Sociedad Científica Argentina; Unión Matemática Argentina