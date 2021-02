Las 10 claves de cómo actuarán las escuelas ante casos de Covid-19 con el regreso a las aulas

El inicio formal del ciclo lectivo 2021 será a poco más de una semana, el primer día de marzo, y los establecimientos educativos se preparan para recibir presencialmente a miles de estudiantes de todo el territorio provincial. Será un comienzo diferente, marcado por los protocolos para prevenir la propagación del Covid-19.

Ante esto, el Consejo Federal de Educación (CFE) envió a las provincias una serie de definiciones, recomendaciones y formas de actuar en caso de que en las escuelas se deba enfrentar a una persona contagiada o posiblemente enferma. El documento se denomina “Manejo y control del Covid-19 en establecimientos educativos” y es el anexo de la Resolución 386 del CFE. También se usarán conceptos de dicha resolución y de la 387. Estos serán el marco de referencia para lo que la Dirección General de Escuelas (DGE) implementará en Mendoza.

Los Andes resumió en 10 puntos los principales aspectos a tener en cuenta, y que modificarán el contexto del dictado de clases.

1. Un referente COVID-19

Desde el CFE recomiendan que los establecimientos educativos definan dentro de su personal un “referente Covid” que actúe como facilitador y articulador con el sector de salud local. Sus tareas estarán relacionadas con establecer un nexo con un establecimiento sanitario para coordinar acciones ante un posible caso.

También deberá consultar con el centro asistencial más cercano para promover medidas de prevención para Covid-19 y otras enfermedades respiratorias. Y será el encargado de notificar semanalmente al Sistema Nacional de Vigilancia.

2. ¿Cuándo un caso es sospechoso?

Desde el CFE indican que cualquier persona que asista a un establecimiento educativo debe hacerlo en óptimas condiciones de salud. Esto implica que toda vez que presente algún síntoma, aunque no cumpla con todos los criterios de caso sospechoso (fiebre, tos, dolor de garganta, por ejemplo), no debe asistir a la institución para minimizar el riesgo de contagios en el ámbito educativo.

3. Un aula para aislar a los casos sospechosos

Desde el Consejo escolar explican que, si un estudiante, docente, no docente u otra persona que asiste o asistió en las últimas 48 horas a un establecimiento educativo, comienza con síntomas compatibles con Covid-19 se debe corroborar el correcto uso del barbijo, y proceder al aislamiento en el lugar específico del establecimiento que debe ser destinado a este fin.

4. No deben hacer cuarentena

En el documento se explica que, si un docente se transforma en contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado y da clases en otros grupos distintos, las personas de estos otros grupos no se considerarán contactos estrechos, y por lo tanto no se cerrarán estos grupos. Los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de cuarentena.

De todas maneras, los estudiantes o personal que sean considerados contactos estrechos identificados en ámbito extraescolar (comunidad-familia) deben cumplir con la cuarentena y, por lo tanto, no deben concurrir de manera presencial a la escuela. Por último, según la guía del CFE, los convivientes de un contacto estrecho no tienen indicación de cuarentena.

5. Contacto por al menos 15 minutos

Desde el CFE se establece que cualquier persona que haya permanecido al menos 15 minutos, a una distancia menor a 2 metros, de una persona que presente síntomas, o dentro de las 48 horas previas al inicio de síntomas, será considerado contacto estrecho y por lo tanto debe realizar la cuarentena.

6. ¿Cuándo puede cerrar una escuela?

Ante la aparición de dos casos relacionados temporalmente (dentro de los 14 días) en un grupo, o de tres casos relacionados temporalmente en la institución (dentro de los 14 días) aunque sea en grupos diferentes, deberá realizarse una evaluación de la situación epidemiológica, por parte del Ministerio de Salud, para intentar identificar la posible transmisión intrainstitucional.

Los resultados de la investigación definirán, en última instancia, si es necesario el cierre temporal del establecimiento.

7. ¿Quiénes están eximidos de la escuela?

Los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo o convivan con personas con esta clasificación. Para ello, deberán presentar el certificado médico correspondiente o acreditar la convivencia. Tampoco deberá asistir el personal contemplado dentro de los grupos de riesgo.

8. Alternancia y burbujas

En la resolución 387 también se establece que la alternancia de los estudiantes en la escuela deberá ser hasta, por lo menos, el primer corte de evaluación parcial para que se le pueda dar a las familias una rutina en la actividad escolar.

Por otra parte, el tamaño de los grupos -las denominadas “burbujas”- dependerán de las dimensiones del espacio físico en los que desarrollarán actividades presenciales

9. Clases en patios o polideportivos

Se podrán utilizar todos los locales disponibles en el edificio escolar que cuenten con dimensiones y ventilación adecuadas. Estos pueden ser laboratorios, biblioteca, talleres, salones, salones de uso múltiple (SUM), comedores, gimnasios, entre otros. Los espacios deben presentar condiciones sanitarias adecuadas.

También podrán utilizarse, según su configuración y clima, las galerías, patios semicubiertos y espacios exteriores. El documento también explica que se permitirá el uso de espacios próximos a las escuelas (polideportivos o espacios parroquiales) siempre que estos cuenten con locales de apoyo (guarda de equipamiento ante lluvias) y baños en buenas condiciones (instalaciones, higiene y seguridad).

10. ¿Y SI SE VUELVE AL AISLAMIENTO SOCIAL?

Si en algún momento se vuelve a la fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se suspenderá la asistencia de estudiantes a clases presenciales por un tiempo acotado y hasta tanto se controle la situación epidemiológica.

Sin embargo, las escuelas podrán permanecer abiertas con asistencia de equipos directivos, docentes y no docentes cuya asistencia sea indispensable y no requiere traslados interurbanos.

Para el Sute, “no están dadas las condiciones” para volver

Para Laura Espeche, del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), las condiciones no están dadas para el inicio de clases y por ello irán al paro el 1 y 2 de marzo en Mendoza.

“No están dadas las condiciones. En general el estado de los edificios no está en óptimas condiciones, ni antes ni mucho menos con la pandemia” , dijo la referente sindical. Aseguró que en muchos establecimientos hay baños clausurados, o sin inodoro, y la presencia de los encargados de infraestructura es casi nula. “Recién ahora han ido, cuando tuvieron todo 2020 para hacerlo” , reprochó.