Lanzan un espacio comercial para vender productos mendocinos en Chile

A pesar del desaire de la Nación a Mendoza, la provincia avanza con su agenda en el vecino país y el mes que viene abrirá un hub logístico en la localidad de Los Andes para apostar al desarrollo comercial. Así lo confirmó el gerente general de ProMendoza, Mario Lázzaro. “Mendoza tiene una agenda muy intensa con Chile desde 2019 que estamos trabajando con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y ProChile. Estamos avanzando con operadores que invertirán 70 millones de dólares en el hub logístico de Los Andes. Calculamos que los últimos días de febrero va a estar en marcha”, dijo. Por ahora, no hay información sobre el viaje de una comitiva provincial a Chile para esta fecha.

“Una misión especial a Chile es algo que decide el Gobernador Rodolfo Suárez. Es algo que queda en manos de la política”, dijo Lázzaro. Desde el Ministerio de Gobierno y la Legislatura aseguraron que por el momento no hay datos sobre un viaje al vecino país.

Con respecto al “olvido” de la Nación de Rodolfo Suárez, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez se lamentó. “Es un tema absolutamente sorprendente, no hubo ninguna comunicación de la Nación con el Gobernador. No se entiende que la provincia que tiene la relación más cercana con Chile, que es parte del corredor binacional, que es la puerta de entrada oeste no esté en la comitiva. Es sorprendente que el Presidente lleve a otros gobernadores y no a Suárez. Es antifederal y muestra el poco conocimiento de la relación de Mendoza con Chile”, disparó el funcionario.

“Cuando hablamos del corredor también hablamos de los operativos en las vacaciones, hablamos del turismo, de la coordinación del cruce, aduana, migraciones, policía, gendarmería. Es un trabajo cotidiano durante todo el año”, agregó.

La última vez que una comitiva mendocina viajó a Chile fue en 2019 por el comité Cristo Redentor. La reunión fue en Concón y estuvo encabezada por el por entonces ministro de Infraestructura Martín Kerchner. La anterior fue en 2017 en Viña del Mar y fue Alfredo Cornejo.

Mirada comercial

Actualmente, hay dos proyectos encaminados entre Mendoza y Chile. Uno es el hub logístico que se espera abrir en febrero y otro el encadenamiento productivo. “Con un hub logístico se puede vender cualquier producto y que llegue en menos de 24 horas al cliente. Cuando esté funcionando habrá que agudizar el ingenio para acercar nuestros productos a los chilenos”, dijo Lázzaro.

En cuanto al encadenamiento productivo explicó que se trata de la asociación de empresas, argentinas y chilenas. “Chile tiene tratados de libre comercio pero no la producción suficiente. Por ejemplo, hay una empresa de Mendoza exporta alcaparras a Chile en tubos de vidrio y en Chile le suman el vinagre orgánico. Así lo exportan a Brasil. Hay otros encadenamientos de San Rafael de frutas, hortalizas y jugos concentrados”, detalló el funcionario.

La batalla en las redes

Bajo el lema “Alberto Fernández no discrimine a Mendoza” la militancia radical mendocina decidió secundar a sus dirigentes en la cruzada para marcar las diferencias que el Presidente hace con el gobernador mendocino Rodolfo Suárez.

Durante la tarde de ayer Alfredo Cornejo, ministros, diputados y senadores, así como también militantes y simpatizantes radicales postearon en sus cuentas personales y en los estados de las redes sociales imágenes fuera de foco de paisajes mendocinos con la frase dirigida al Presidente.