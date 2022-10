La vista desde el Obelisco

Puede parecer algo menor, pero no es nada menos que la prueba directa del fuerte posicionamiento del departamento como plaza turística en el país.

Claro que San Rafael es mucho más complejo que eso y que aún tiene un techo muy alto por alcanzar en esa materia, pero fue un inicio auspicioso que le permitió a la contadora sanrafaelina ingresar con el pie derecho a uno de los recintos más importantes de la política nacional, al que llegó de la mano de los hermanos Omar y Emir Félix.

En el corto período que lleva en su banca, Liliana Paponet impulsó proyectos relacionados directamente con las economías regionales, algo que claramente cuesta comprender desde las grandes urbes que suelen desconocer la geografía más allá de la Pampa Húmeda.

“Ante la dificultad del acceso al crédito para los pequeños y medianos productores, estamos impulsando un proyecto de ley Agroindustrial y la creación de un régimen de promoción específico para el sector”, indicó la legisladora.

Asimismo, se sigue trabajando en la inclusión y la ampliación de los fondos dentro del presupuesto nacional de algunas obras de gran envergadura para San Rafael y Mendoza, desde infraestructura vial hasta el gasoducto, la remodelación del aeropuerto o el colector cloacal norte, para las cuales el municipio no maneja números tan elevados y no podrían concretarse sin el aporte nacional. El terreno educativo es clave también en la gestión y allí se pretende incorporar una serie de incentivos fiscales que apoyen el desarrollo del polo educativo local, donde mediante un convenio con la UTN y otros institutos privados se logró ampliar la oferta en el departamento.

“Trabajamos codo a codo con Omar y Emir, que son quienes tienen una visión más acabada de San Rafael. Ahora necesitamos que no se repita la historia del año pasado, cuando la oposición no aprobó el presupuesto de nacional. Sin las herramientas adecuadas no se pueden cumplir los objetivos”, reclamó la diputada.

A su vez, Paponet destacó la labor legislativa en cuanto a los créditos UVA, a los que consideró directamente “una estafa” y que mantienen en vilo a muchísimos mendocinos. “Es un procedimiento complicado, pasaron dos gobiernos y aún no logramos dar con una solución adecuada, pero seguimos trabajando en eso”, lamentó.

Sobre el contexto político, sostiene que es muy difícil separar a San Rafael de Mendoza o incluso de la situación nacional. “Los índices locales son similares al resto del territorio, aunque hay indicadores de crecimiento del empleo que son mejores, pero la principal diferencia radica en la gestión de cada uno. Vemos que el gobierno de Mendoza muestra poca reacción”, aseguró.

Como ejemplo, citó las compras de movilidades policiales que intentó el Ministerio de Seguridad de la provincia y que en varias ocasiones se dieron por caídas ante la falta de oferentes. “Ese tipo de respuestas se sienten como una excusa, un gobierno no puede decir eso. Es cierto que el problema es real, pero existen alternativas para resolverlo y para ello deben aplicar capacidad de gestión en vez de buscar excusas”, reiteró la justicialista.

“Esa es la principal diferencia con el gobierno municipal, y es que el municipio resuelve cuando surge un problema”, resaltó.

Panorama político

Terreno espinoso de transitar en la actualidad, Paponet reconoce que es muy dificultoso hablar de política hoy, pero “hay que hacerlo. Es la única herramienta de cambio y no hay que desmerecerla”.

En ese sentido, indicó que el PJ intentará presentar el mejor proyecto posible para lograr varios objetivos en 2023 además de conservar el poder en San Rafael, entre ellos, recuperar la provincia. “Hay muchos dirigentes muy capaces, hemos conseguido enormes logros a fuerza de gestión” destacó y volvió a plantear un tema histórico como la “discriminación entre el Norte y el Sur mendocino”, como el enemigo a derrotar.

“No todos somos lo mismo, hoy la situación no es buena, pero tengo pleno convencimiento de que con el tiempo va mejorar. Trabajamos para eso, para conseguir lo que le corresponde a San Rafael”, aseguró la legisladora.