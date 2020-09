La virtualidad y el encierro desalientan a los jóvenes mendocinos a festejar el Día del Estudiante

Cuando la cuarentena comenzó, allá por marzo, cuando los días soleados y calurosos aún acompañaban, muy lejana se veía la primavera y se especulaba para esa época haber regresado a “la normalidad”. Los meses fueron pasando, y finalmente llegó la tan esperada fecha para los estudiantes. El 21 de septiembre es uno de los días más festejados entre los jóvenes de todo el país y Mendoza no se queda atrás.

Festivales de música gratuitos de alto nivel organizados por los diferentes municipios, fiestas privadas en clubes con diferentes propuestas, torneos de fútbol femenino y masculino, picnics en los diferentes espacios verdes de la provincia y, por supuesto, los festejos propuestos por cada escuela. En pocas épocas del año Mendoza presenta tan diversa oferta de eventos sociales y culturales orientadas a los más jóvenes.

Muchos jóvenes coinciden en que es la época más esperada, en la que por un rato se olvidan de los libros, las carpetas y los exámenes para poder disfrutar de festejos todos juntos, un rato dónde se comparte entre todos los compañeros de los cursos.

“El día del estudiante es la propuesta más fuerte; desde marzo ya se está pensando en eso. Cuando se hace la presentación de las diferentes listas para la elección del centro de estudiantes, se tiene muy presente la propuesta para esos festejos. Y luego influye en la votación. Es uno de los eventos más importantes del colegio” cuenta Helena, estudiante de quinto año del Colegio Universitario Central (CUC).

Actividades extra escolares como decoración de los cursos, desfiles, torneos, presentaciones artísticas de los mismos estudiantes, juegos inflables y todo aquello que sea creativo y esté contemplado dentro de lo permitido en un colegio se puede realizar en el día del inicio de la primavera. “Era estar todo el día en el colegio; vivíamos ahí podría decirse. Se incentivaba eso”, recuerda Helena.

El contexto desde hace seis meses obligó a reinventar las escenas de encuentros y festejos, siendo la virtualidad el “lugar” de convocatoria. Un espacio en el que se desarrolla gran parte de la rutina diaria, tanto actividades recreativas como las responsabilidades. Y los festejos de mañana no serán la excepción. Sin embargo, la expectativa por parte de los estudiantes es muy baja, y hasta nula.

“Nosotros como curso no hemos organizado nada pero seguro con mis amigos hacemos llamada y jugamos a algo. Pero como lo venimos haciendo; nada especial”, comenta Matías, de cuarto año del CUC. “La semana pasada tuvimos reunión de padres y el preceptor informó que estaban organizando los recreos largos con la preceptora como para hacer encuentros, para sociabilizar, a través de alguna plataforma digital, pero no se habló nada de la semana del estudiante, algo que como mamá disfruto mucho que sea una tradición distintiva del CUC”, agrega Elizabeth, mamá del estudiante.

“Con mi curso no hemos organizado nada, ya ni nos hablamos en el grupo del curso, no habla ni Dios. Ni con mis amigas ni con nadie. Triste”, impactante comentario de una joven de tercer año de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz. “No tenemos ni idea. En el grupo de la escuela sólo hablan de tarea y de clases en Meet”, comentario en la misma sintonía de Camila, estudiante del último año de la primaria en la misma escuela, quien cuenta que no les interesó participar en la iniciativa de la DGE para las Promociones 2020 “Modo creativo en casa”, en el cual los participantes debían presentar a su promoción a través de diferentes formatos como videos, TikTok, canciones y teatralizaciones.

Pareciera ser que las posibilidades de innovar son acotadas. “Quizás hacemos videollamada entre nosotros. Los eventos online nunca prendieron mucho. Ni siquiera sabemos si hay, no los buscamos”, cuenta Helena.

“Desde el principio el centro de estudiantes generó un montón de actividades virtuales, y siguen intentándolo pero ellos mismos te dicen que son muy pocos los que se conectan. Ya no se prende nadie; no hay interés. No hay mucho ánimo de participar”, refirió la estudiante en su último año de escuela.

Los momentos son efímeros, pero en la virtualidad pareciera potenciarse. No quedan las sensaciones vividas en el cuerpo. Los recuerdos son en solitario. Quizás queden palabras por recordar, tal vez miradas, pero hay mucho que se pierde, el espacio sigue siendo el mismo, cuatro paredes y el silencio, ese que te hace sentir sólo, tal como lo define Helena.

“Al no tener la opción de los festejos en el colegio, o de poder irnos a pasar el fin de semana a Potrerillos, lo vamos a vivir como un día más en casa, sin la emoción de todos los años. No sentimos miedo por el Covid, creo que elegimos no salir porque de alguna manera hemos tomado conciencia de que es más fácil que nosotros seamos fuente de contagios”, reflexiona la joven de quinto año.

Apuntar a los jóvenes ha sido una de las estrategias oficiales tras la declaración de fase 1 hasta la madrugada del martes. Una medida calificada de “absurda” por algunos jóvenes en redes sociales, como Twitter, quienes ironizan que las juntadas las pueden adelantar o postergar, y que no son deben ser ellos los “culpables” de políticas que no solucionan nada.

Ser de quinto año en época de pandemia

La ilusión de transitar el último año de un ciclo de la vida como el escolar es muy grande y despierta muchas emociones que en su mayoría se elige transitar en compañía de los pares mediante ciertos rituales ya instituidos. Helena relata las sensaciones de vivir algo así en cuarentena. “Todo esto nos agarró en un año muy especial, con muchas ilusiones. Es un año donde de por sí comienza un desapego, y nos está tocando hacerlo de una manera virtual. La expectativa era poder acompañarse en esta nueva etapa de vida, prepararse para lo nuevo juntos, y de repente, te ves haciéndolo sólo”, cuenta. “Es difícil no poder acompañar y darnos ánimos personalmente”, acota.

“Te vas acostumbrando de alguna manera. Lo monótono se termina convirtiendo en rutina. Al principio no fue tan duro porque la ilusión de volver al colegio estaba. Se atrasaban algunas cosas, como la presentación del buzo del curso por ejemplo, pero creíamos que en agosto o septiembre íbamos a estar juntos de nuevo”, analiza la estudiante.

“Pero llegó septiembre y no hay nada, y realmente se sintió. Los bajones anímicos entre mis compañeros fueron en esta época. Ahora sí nos pegó más duro -continua- te das cuenta al hablar. Que te cuenten que no se sienten bien. Ya no hay ánimo ni de juntarse cuando se permite”.

“Desde el colegio nos acompañan muchísimo, psicólogos y orientadores. Eso es algo que siempre rescatamos de nuestro colegio. Estas sensaciones se empiezan a traducir en bajos rendimientos; es notoria la falta de motivación para seguir con las tareas.”, resalta Helena.

“Ya no tenemos temas de conversación, casi dejamos de hablar. Todo es escuela y coronavirus. Yo desde marzo no veo noticieros y ahora mis compañeros me dicen que también dejaron de hacerlo. Lo que nos sigue conectando son los juegos en línea. Ahí encontramos al menos algo distinto de qué hablar”, confiesa.

“Los de quinto ya sentimos que nos hemos egresado. Sin dudas, el no verte a diario hace que los vínculos no sean los mismos. La distancia influye mucho y poco a poco se va perdiendo el sentido de pertenencia”

Propuestas para festejar cumpliendo

Mañana desde las 16 se realizará una transmisión en conjunto de los canales Acequia y Señal U, con bandas en vivo, notas especiales y sorteos en el marco de “Primavera 2.0 Vivila en Casa”.

Otra propuesta es la del municipio de Maipú con su “Streamfest”, una fiesta virtual en vivo vía Instagram Live de @Maipumunicipio de la que participarán los DJs Valen Ouet, DJ Mami y Geo Efrita. También contará con juegos sorteos y se desarrollará de 20 a 23.

La Secretaría Académica prepara una transmisión especial del programa Like a las 10 de Señal U (30 TDA) el día viernes 25 de 12 a 14. Estará destinada a las escuelas secundarias de la UNCuyo, con la participación de bandas musicales que han sido seleccionadas a partir de los gustos y las propuestas de los jóvenes: Padawan y Ussi, Carla Petrus, Cami Gerrina y Nico Maya, egresados del Martín Zapata. Se realizarán sorteos de entradas para eventos virtuales de Ticketek.