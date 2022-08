La venta de figuritas del Mundial ya es récord histórico y marca una nueva era

Cada 4 años sucede lo mismo y el furor por las figuritas del álbum del Mundial reaparece, pero este año, el de Qatar 2022, ha superado el fanatismo de otras veces. Es que la venta de “figus” ya es récord histórico y la demanda ha colapsado los kioscos de todo el país, por lo que los entusiastas han encontrado nuevas estrategias para completar el álbum como sea.

Panini, la empresa dueña y distribuidora de las figuritas, lanzó oficialmente la venta el 24 agosto, aunque la venta se adelantó para algunos días previos. Rápidamente el furor se hizo notar y rompió todos los récords: “Toda la producción se agotó en 24 horas”, afirmó Ernesto Acuña, delegado porteño de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

El kiosquero manifestó en varias entrevistas a la prensa que “nunca había visto algo así” en los 24 años que lleva trabajando en el rubro. “Vendí 3 mil paquetes en un día”, reconoció, mientras contó que el máximo que le ha vendido a una sola persona son 150 paquetes de figuritas, lo que significa una compra de $22.500. Según comentó, el promedio de compra es 25 paquetes por persona.

Si bien “nunca hubo un país que venda tantos álbumes de figuritas en un mismo día” como en Argentina, el representante de la Unión de Kiosqueros afirma que el álbum de Qatar 2022 superó a las demás ediciones. “Uno de los aspectos a considerar para que esto ocurra fue que el lanzamiento coincidió con el festejo del Día del Niño”, comentó.

No solo los niños se desvelan por las figuritas, sino que también es cosa de más grandes. Pablo, por ejemplo, tiene 27 años y ya tiene decidido hacer lo posible por llenar el álbum: “Cuando era chico le pedía a mi papá y no me daba toda la plata para llenarlo. Así que ahora que tengo mi plata, pienso cumplirlo”, dijo a Los Andes entre risas.

NUEVA ERA DE FIGURITAS

La enorme demanda de figuritas colapsó la producción, ya que lo que la empresa suponía que duraría al menos una semana, terminó agotándose en 24 horas. Eso generó problemas en la distribución y, de hecho, tensión entre los vendedores y Panini.

Así es que la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) convocó a una marcha este lunes denunciando “competencia desleal” y reclamando que la empresa no entrega stock a los comercios de barrio, sino que las reparten en otros canales de distribución como grandes cadenas de supermercados, sitios donde se venden en promociones especiales.

Pero como buenos argentinos, de los problemas surgieron las soluciones, algunas insólitas y hasta graciosas. “Se agotó todo, así que estamos vendiendo los álbumes por encargo. Te anotamos en una lista y lo venís a retirar cuando te avisemos”, reveló Marcelo, un kiosquero de San Martín, ante la consulta. Otra forma de conseguir en estos tiempos es a través de internet.

En Mercado Libre, por ejemplo, se ven ofertas extravagantes como 10 paquetes cerrados, 50 figuritas en total, por $5.200 pesos; es decir $520 por paquete frente a los $150 del valor oficial. Otras ofrecen un mix de figuritas comunes, “metalizadas”, “equipos grandes” y las “difíciles”.

Otra opción que no se había visto antes es la compra por delivery, método por el que se vendieron 50.000 paquetes en solo dos días. La locura no se detiene ahí: se viralizaron casos en redes sociales de personas yendo a comprar con una balanza, ya que trascendió que cuando un paquete tiene una de las “extras”, de las figuritas más complicadas de conseguir, pesa 1 gramo más que los otros paquetes.

Por último, los nuevos tiempos también impulsaron una novedosa forma de intercambiar figuritas: los patios de las escuelas y las plazas de barrio están siendo reemplazados por WhatsApp y las redes sociales, donde la gente publica sus figuritas repetidas y acuerda los intercambios.