La UNCuyo lanza hoy las microexperiencias formativas que se acreditarán en los certificados analíticos secundarios

Este lunes la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dará inicio a un novedoso programa de capacitación, inédito en el país.

Alumnos secundarios de la casa de estudios podrán comenzar a participar de talleres virtuales optativos que les permitirán sumar habilidades y conocimientos a los contenidos curriculares obligatorios. La intención es que de una manera lúdica se traten temas de su interés y, por ello, el primero será sobre ciberacoso. En este caso, el objetivo es reflexionar sobre los riesgos que implica el uso de tecnologías digitales tanto para la salud física como mental.

La particularidad de la propuesta es que estos talleres cortos, llamados microexperiencias formativas, quedarán acreditados en su certificado analítico al egreso.

En la primera instancia, que se lanza ahora, se implementará una prueba piloto, de la que podrán participar 400 de los 6 mil alumnos del nivel medio de la institución.

María Ana Barrozo, directora de Educación Secundaria de la UNCuyo explicó que desde hoy se explicará a los alumnos de qué se trata, como participar y cómo inscribirse. Luego, la próxima semana, entre el 24 y el 26 de octubre, se pondrá a disposición la primera microexperiencia.

“Va a haber un cupo porque es una prueba piloto, cuando se cubra se cierra, se evaluará la experiencia y se harán los ajustes necesarios”, detalló Barrozo.

Cómo un juego

Una vez evaluada la primera experiencia a partir de 2023 se lanzarán otros talleres en los que podrá incorporarse el resto del alumnado.

Este programa fue lanzado por la UNCuyo en setiembre y se propone para acceso de alumnos del nivel medio con la intención de sumar luego a los alumnos de la escuela Carmen Vera Arenas, de nivel Primario.

Apuntan a generar un espacio de intercambio con el plus de hacerlo en un territorio que dominan: el mundo y lenguaje digitales.

En esta primera etapa y durante dos jornadas, los estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico, Magisterio, Martín Zapata, CUC y DAD conocerán cómo ingresar a la plataforma y todo lo necesario para recibir el acompañamiento de tutores universitarios.

La metodología, en este caso, consistirá en aprendizajes basados en retos o en la modalidad conocida como breakout educativo. Para los chicos es parecido el modelo de juegos virtuales que ya conocen: la “escape room”. Esta es una sala de escape, es un juego en el que los participantes deben resolver pruebas y retos para salir y avanzar.

A través de juegos, los y las estudiantes tendrán misiones para obtener códigos que les permitan solucionar problemas, en el rol de “agentes contra el ciberacoso”.

La propuesta está pensada para que cada taller se extienda como máximo por cuatro semanas.

Barrozo explicó que se propone a los estudiantes una forma diferente de trabajar, de apropiarse de los saberes. Destacó que los chicos gestionan su forma de aprender a través de redes y la virtualidad y apuntan a adaptarse a esto. “El planteo que nos hacemos es que nos tenemos que aggiornar, dar respuesta a saberes que les interesan, como educación sexual y la temática de género”, señaló. “Si bien estos temas se tratan en los espacios curriculares nos pareció una forma novedosa para que se apropien del conocimiento”, agregó.

Se trata de cursos de corta duración en la opción pedagógica a distancia, segmentados según niveles educativos y años de cursado.

Nuevas formas de aprender

Se hará a través de las plataformas de la universidad, se podrá acceder de manera asincrónica y contarán con recursos como video. Para ello se aprovechará el archivo documental audiovisual que posee el Centro de Documentación Audiovisual (CDA).

No será una clase al estilo tradicional ni habrá un profesor. La idea es organizar salas según la franja etaria, y habrá espacios de discusión y foros en los que los alumnos de un colegio podrán interactuar con los de otro.

No se incluirán temáticas duras sino aquellas asociadas a inquietudes de los chicos. “Es apropiarse de temáticas que los jóvenes piden a gritos y si la escuela no les ofrece estos espacios ellos gestionan otras formas de aprender y por ahí lo que encuentran no es lo más valioso, la UNCuyo tiene mucho material ya que se hace con varias áreas”, refirió Barrozo.

Los ejes temáticos definidos para desarrollar el próximo año son: Juventudes y tecnologías; Género, Educación Sexual Integral (ESI) e Inclusión y diversidad. Estarán acompañados en el trayecto formativo por “tutores” que son estudiantes avanzados de profesorados de la UNCuyo.

Serán autoevaluables y auto acreditables, es decir que no hay una prueba ni nota, se auto acreditan cuando el alumno va cumpliendo con una serie de actividades previstas en el módulo.