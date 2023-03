La triste historia de Roberto: tiene Síndrome de Down y está en situación de calle

Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha que reconoce la importancia de brindarles a estas personas las condiciones necesarias para que puedan alcanzar su autonomía e independencia individual, entre ellas, la libertad de tomar sus propias decisiones.

Sin embargo, no será, precisamente, una jornada de festejos ni celebraciones para Roberto Segura, una persona adulta en situación de calle que padece este trastorno y que necesita urgente una ayuda de toda la comunidad. Según se dijo, vive con un hermano y sufre maltratos.

Roberto Segura

En varios grupos de whatsapp de padres con hijos que sufren distintas discapacidades, la historia de Roberto se viralizó y se difundió con énfasis en las últimas horas.

La información que circula da cuenta de que Roberto suele mendigar con su carro en Las Heras, puntualmente en calles Olascoaga y Zapata, donde duerme en un descampado peligroso y a la intemperie, haciendo frente a las temperaturas rigurosas del verano y del invierno.

Suele hacer con palos y ramas que encuentra en las inmediaciones su refugio para poder descansar. Dicen quienes lo conocen que su sueño es poder dormir en una casa digna.

Este último mes Roberto se desmayó en varias oportunidades, en plena calle y a veces se cae empujando su carro al cruzar porque los pozos traban las ruedas. Además, Roberto no puede maniobrarlo adecuadamente.

Según circula en los grupos mencionados, esta persona ha sufrido numerosas vivencias muy duras, como violencia familiar.

Así, el viernes 17 de marzo volvió a descomponerse y lo llevaron al área de Desarrollo Social de Las Heras con intervención de la Defensoria Provincial de Personas con Discapacidad.

Desde allí lo trasladaron al Hospital Carrillo con acompañamiento de personas de entidades sin fines de lucro que tienen hijos con discapacidades. Según pudo saberse, el hospital dio intervención a la Fiscalia ubicada en la comisaría 36 de Las Heras y dicha unidad fiscal se presentó en el hospital y lo entregó nuevamente a su familia.

“A pesar de su miedo, a nadie le importó. Otra vez a vivir el mismo infierno. Por favor, es necesario difundirlo”, señalaron los padres de otros chicos con discapacidad.

Con la ola de calor se ha deshidratado varias veces y, al parecer, Roberto sufre epilepsia.

“Ayudemos a Roberto a tener una vida digna y reclamen al gobierno provincial y a la Justicia por abandono de persona”, señala.

“Este 21 de marzo se celebra el Día de los Derechos de las personas con Síndrome de Down. Que no solo sea un festejo para que los políticos se tomen fotos con chicos de su condición. Merece también poder pasar un día con dignidad”, reclama el grupo.

En el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 2011, declaró el Día Mundial del Síndrome de Down, afirmando que garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

Una ayuda en la calle

“Lo ayudé cuando lo vi en situación extrema llevándolo al hospital. Su caso es muy delicado, hoy estuve en Defensoría de personas con discapacidad para ver qué hacer pero vemos que no hay mecanismos de acción para ayudarlo. El tiene derecho a elegir y no puede hacerlo”, indicó Alejandra Berlanga, referente de madres y padres autoconvocados de personas con discapacidad. En diálogo con este medio, aseguró que suele andar mucho en la calle por la situación muy vulnerable en la que vive, pero que no es una persona sin techo. “Tiene un domicilio y varios hermanos”, dijo.