La trágica muerte del “Wey” Zapata y el doble trasplante que le devolvió esperanzas a un joven mendocino

La conmoción sigue golpeando -y fuerte- en todo el país. La trágica muerte del corredor de motocross Alberto “Wey” Zapata Bacur (23) , el joven sanjuanino a quien le faltaba un brazo y quien falleció haciendo lo que más le gustaba (compitiendo a bordo de su moto este fin de semana en Córdoba) sacudió a todo el país. Pero, al mismo tiempo, reactivó la esperanza y la energía de Ariel, otro joven que esperaba desde hace 13 años un trasplante de pulmones; y quien recibió los órganos del joven deportista.

En marzo, Zapata había vuelto a competir, pese a haber perdido un brazo. Este domingo murió en una carrera. La Voz

El Wey tenía 23 años, y el último fin de semana falleció tras accidentarse en una carrera de motocross de la que estaba participando en San Agustín (Córdoba). La misma edad tiene Ariel, el joven mendocino de 23 años que desde hace 13 esperaba un doble trasplante de pulmón; y quien recibió estos órganos el domingo último; luego de que la familia de Zapata decidiera donar los órganos del joven deportista.

Tras prácticamente toda una vida debiendo portar una mochila de oxígeno para poder respirar de forma asistida, el Domingo de Pascuas el joven mendocino recibió el trasplante bipulmonar. Y su esperanza e ilusión, a partir de ahora, serán otras. Porque aquel soporte que tanto lo acompañó y asistió en todos los momentos de su vida quedará atrás, de una vez por todas.

"Wey" Zapata, el joven deportista que falleció el domingo; y la foto de Ariel, el joven al que le fueron trasplantados sus pilmones. Foto: Diario Móvil.

“Con sus pulmones (el ‘Wey’) está haciendo feliz a la familia de mi primo, porque le da una posibilidad de seguir viviendo”, resumió emocionado Brayam Gabriel, primo del joven mendocino trasplantado, en declaraciones al sitio Diario Móvil. “De chico (a mi primo) no le daban muchos años de vida. Fue muy duro para la familia tener que decirle eso. Pero fueron pasando los años, y con la fe de todos y las ganas de vivir que tiene él, hizo una vida normal. Aunque no podía practicar su deporte favorito (el fútbol)”, agregó el joven.

Agradecimiento eterno

Brayam no ocultó el dolor por la trágica muerte del joven deportista, y dejó bien en claro que su primo y toda la familia le estarán agradecido de por vida. “Leí lo que le había pasado al Wey, que perdió un brazo en un accidente; y creo que esa mano es la que nos dio en este momento, junto a sus pulmones para mi primo. Es algo fantástico. La familia del Wey está muy mal por la pérdida de su ser querido”, destacó Brayam al citado medio sanjuanino, y aprovechó para hacerle llegar el consuelo y las condolencias a la familia de Zapata. “Con sus pulmones está haciendo feliz a la familia de mi primo, porque le da una posibilidad de seguir viviendo”, agregó.

En vida, el motocrossista había manifestado su voluntad de ser donante de órganos, por lo que luego de la trágica muerte su familia no lo dudó ni un instante. Esta voluntad expresa es lo que le permitió al joven mendocino que fue trasplantado tener una segunda oportunidad, y renovar sus esperanzas.

Solidario

En su rol de músico, una semana antes del fallecimiento del Wey; Brayam había estado en San Juan para participar de una gira artística en distintos bares de la provincia. Y, en un destacable gesto solidario, el joven entregó donaciones para las familias que se habían visto afectadas por el terremoto de enero de este año.

Cientos de sanjuaninos fueron a despedir al joven deportista. Foto: Tiempo de San Juan. Tiempo de San Juan

“Cuando me enteré lo del trasplante, dije ‘esto puede ser algo que me devolvió Dios porque fuimos a San Juan a ayudar, y este chico que tuvo el accidente es sanjuanino’. Me emociono, porque es tremendo”, contó emocionado, según detalla Diario Móvil.

Superación

En noviembre de 2020, Alberto “Wey” Zapata Bacur perdió su brazo izquierdo como consecuencia de un accidente automovilístico. Sin embargo, el joven se sobrepuso a esta situación y volvió al ruedo en lo que le apasionaba: el motocross . Tras una ardua recuperación, en enero de este año el Wey volvió a subirse a una moto; y desde entonces consiguió tres podios, uno de ellos con victoria incluida.

El domingo último, durante una competencia en la provincia de Córdoba, Zapata perdió el control de su rodado y cayó al piso. Como consecuencia de este trágico episodio , el Wey fue atropellado por otros dos corredores; quienes lograron esquivarlo.

La impactante despedida a Alberto "Wey" Zapata. Foto: Diario de Cuyo Diario de Cuyo

El fallecimiento generó un gran dolor en toda la comunidad deportiva, y fuera también. En San Juan, una multitud lo despidió en las calles céntricas.