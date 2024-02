Así se vivió la Pisada de la Uva 2024 en el Mendoza Shopping: una fiesta a cielo abierto

Mendoza Shopping volvió a brillar con un clásico de la temporada. Se trató de Vendimia Shopping 2024, el mega encuentro signado por la tradición y la cultura de Mendoza que fusionó el vino, alegría y juventud. Se destacó por el protagonismo de las 18 Virreinas departamentales y una fiesta que comenzó junto con el atardecer del martes.

Las virreinas de la Vendimia 2024 tuvieron un agradable momento para poder conocerse y relajarse entre degustaciones Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El festejo se realizó a partir de las 20, en una noche de verano muy calurosa al ritmo de la música del DJ Simón Pendola, en el corazón del Boulevard Pérez Cuesta, donde 12 bodegas mendocinas estuvieron presentes para deleitar a los asistentes con degustaciones de sus vinos, acompañadas de la gastronomía de Distrito Food del shopping, la clásica pisada de la uva y un after party que puso a bailar a todos los aficionados.

Afortunadamente, muchos se prepararon con abanicos para pasar las altas temperaturas que azotaron el pavimento de la zona, y los vinos bien frescos ayudaron a una jornada más amena. “Nos gusta la vendimia por eso venimos hace años, desde cuando se hacía en Orfila, muy buena la oferta, aunque esta vez faltó lugar porque hay mucha gente”, señalaron Zulema Falcone y Adela, dos vecinas del departamento que no se pierden el evento.

Reinas y asistentes disfrutaron de unas 12 bodegas que ofrecían distintos varietales en el Boulevard del Shopping. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Rosa, una cordobesa, ya residente de Mendoza, se mostró muy alegre en la noche, a la cual asistió con amigos. “Saqué las entradas con tiempo, ya que a pesar del calor no quería perderme la oportunidad de venir, hay muchas bodegas y me gusta probar de todo, el evento este año ha estado muy lindo”, resaltó la mujer mientras festejaba con una copa de blanc de blancs y recordó que es la segunda oportunidad que asiste al evento.

La amplia oferta de vinos mendocinos fue disfrutada por todos los asistentes Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Este año, Vendimia Shopping brindó un importante espacio para la promoción de las bodegas, en esta ocasión se presentaron Abejorro Wines, Bodega Argento, Bodega Mauricio Foster Lorca, Bodega Santa Julia, Conejo Verde, Escondrijo del Plata Wines, Familia Kretschmar Wines, Finca Bandini, Grazie Mille, Ojo de Agua, Pacto Wines Autentico Vino de Autor, y Uva Negra con sus destacados vinos.

En esta oportunidad, los asistentes disfrutaron de una feria de vinos y degustar diversas etiquetas hasta las 22.30. Mientras tanto, las propuestas gastronómicas de Distrito Shopping Food deleitaron a los asistentes quienes podrían salir del predio para cenar o picar en los restoranes. Como broche de oro, le siguió un after party con dj en vivo a partir de las 22, que hizo bailar a reinas e invitados.

La jornada estuvo marcada al ritmo de la música del DJ Simón Pendola, en el corazón del Boulevard Pérez Cuesta. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Con gran entusiasmo y alegría nuevamente ponemos en marcha una fiesta que ya es un clásico para mendocinos y turistas. Un encuentro que, si bien conlleva mucho esfuerzo, nos enorgullece continuar celebrándolo junto a nuestros clientes y a quienes nos visitan. Brindar esta experiencia con los hacedores del vino, expresiones artísticas, comidas típicas y la presencia de reinas es nuestra mejor manera de honrar la Vendimia”, destacó Jésica Lois, la nueva Center Manager de Mendoza Shopping.

El encuentro forma parte del calendario de Vendimia, por ello también estuvieron presentes la actual Reina Nacional, Ana Laura Verde, acompañada de la virreina Gemina Navarro y las candidatas que disputarán la corona nacional 2024 el sábado 2 de marzo, en el Anfiteatro Frank Romero Day.

TRADICIÓN Y ENCANTO DE VIRREINAS

Como en cada edición, las Virreinas departamentales subieron al escenario luego de las 21 a pisar la uva al ritmo de la música, aunque no hubo jurado para seleccionar a la mejor concursante, sino que las soberanas bailaron a su gusto en las prensas para divertirse y celebrar Vendimia Shopping. Destacó Lavalle, quien se llevó todos los aplausos al bailar una cueca con su compañera, mientras pisaban uva.

En la ocasión, las representantes de cada departamento apadrinaron a sus Virreinas quienes pisaron la uva en grandes prensas sobre el escenario, al ritmo de la música folklórica, electrónica e incluso reggaetón, por lo que disfrutaron de un momento divertido y distendido, ideal para conocer a todas las soberanas, las cuales pudieron intercambiar conversaciones a lo largo de la noche e incluso bailaron juntas al ritmo de la música del DJ.

Las soberanas del 2023 no pasaron desapercibidas en la tradicional Pisada de la Uva del Mendoza Shopping. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“El objetivo es celebrar la cultura del trabajo, de esfuerzo y el logro colectivo junto a pequeños y grandes productores que estarán mostrando las últimas novedades en etiquetas clásicas y premium, con un formato renovado”, aseguró Lois.

Antonella Prandina, virreina de Rivadavia, se mostró muy emocionada con su visita “Muy lindo la verdad que se conoce un montón, las chicas son todas fantásticas, las estoy conociendo en este momento, la experiencia es hermosa. Aunque vengo de familia vendimiadora pero nunca he pisado uva, es algo nuevo”, expresó en conversación con Los Andes.

PREMIOS A LAS SOBERANAS

Luego del espectáculo se realizó un sorteo entre las participantes y las tres las ganadoras fueron las virreinas de Guaymallén, Junín y San Martín. Quienes recibieron los premios de ¡Appa! Gifts, con órdenes de compra para locales del Shopping de $150.000, $100.000 y $50.000, de la mano de las soberanas 2023.

Las entradas se entregaban con la compra mínima de $25.000 en tiendas del shopping y lton, Knauer y A Tiempo. Además de esta modalidad, Mendoza Shopping puso a disposición de sus seguidores y clientes, un cupo limitado de entradas que sortearon a través de sus redes sociales

El evento contó con el apoyo de las siguientes marcas: Acces Fan, Automotores General San Martín, Bonaqua, Denver, Easy, Get The Look, Hilton, Knauer y A Tiempo.