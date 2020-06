La suegra del empleado del hipermercado de Luján con Covid-19 también dio positivo

La suegra de uno de los empleados del reconocido hipermercado de Luján de Cuyo diagnosticado con Covid-19 también dio positivo. Así lo informaron fuentes oficiales luego de que se comenzará a testear al entorno del trabajador.

En la mañana de este viernes se supo que un hombre de 37 años que trabaja en un conocido hipermercado de Luján de Cuyo. La gerencia de la firma decidió cerrar esa sucursal tras conocer la noticia.

Este empleado no tiene contacto con transportistas y por el momento se desconoce el nexo epidemiológico. El hombre reside en Luján junto a su pareja que también trabaja en el híper. Trascendió que la mujer no está internada y aun no le han hecho el hisopado porque no presenta síntomas.

El caso activó el protocolo y el local debió ser cerrado por prevención. Además al resto del personal se les pidió permanecer aislados en sus domicilios, donde serán hisopados para saber si también están contagiados, confirmaron a Los Andes desde la empresa.

El infectado trabaja en el sector de pescadería del híper Jumbo de Corrodilla, ubicado en el carril San Martín al 6279. El trabajador presentó síntomas compatibles con Covid-19, le hicieron el hisopado y dio positivo. Permanece internado en el hospital Español.