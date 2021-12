La RTO generó un aumento del 100% en ventas y recarga de matafuegos en Mendoza

A pocos menos de un mes para que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) sea exigida, los mendocinos se muestran preocupados por cumplir con todos los requisitos para poder aprobarla y evitar sanciones. Más allá de las exigencias mecánicas con las debe cumplir el vehículo para ser aprobado a la hora de la revisión, la ley solicita cumplir con todos los elementos de seguridad, entre estos, el matafuego. Este requisito ha generado que la venta y recarga de extintores aumente un 100%.

No contar con este aparato puede generar el rechazo de la RTO y una multa. Según lo estipulado por la ley, no contar con el matafuego o no tenerlo en condiciones es considerado una falta grave, y el monto equivale a $15.400. Con el descuento dentro de los tres días hábiles de labrada la multa, el valor es de $9.240.

Al ser consultado por Los Andes, Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de RTO Cuyana confirmó que en el mes de octubre cerca de 15.000 vehículos fueron verificados, mientras que en noviembre el número fue de casi 20.000. “Creemos que diciembre va a ser muy superior y superaremos los 35.000 vehículos verificados”, adelantó.

Respecto al incumplimiento de los elementos de seguridad a la hora de la revisión del rodado, Toranzo indicó: “El vehículo queda condicionado si no cumple con los elementos de seguridad”.

Asimismo, Carlos Quiroga, encargado de RTO Servicio Express, explicó: “La ley contempla que debe tener el matafuego en condiciones, con carga completa. En nuestro taller se pide que los dueños de los vehículos vengan con el aparato verificado. Si bien lo más importante es que el auto pase la prueba de frenos, de luces y de tren delantero, el matafuego lo tiene que tener”.

“Si el extintor no está como corresponde, el auto no sale como aprobado sino como condicionado”, aclaró Quiroga casi a modo de sentencia.

El quedar condicionado implica que el vehículo denota deficiencias que exigen una nueva inspección. Entonces será válido para circular sólo por 60 días hábiles inmediatos a su emisión. Este certificado será emitido por una sola vez y deberá consignar la fecha límite para efectuar la nueva verificación.

“La gente está cumpliendo con traer los matafuegos en condiciones, el chaleco refractario y el botiquín. En general no estamos teniendo problemas en ese aspecto”, remarcó Quiroga.

Aumento de la demanda

Desde Systec Matafuegos, Jesica, quien es administrativa del lugar, contó: “Ha aumentado muchísimo la venta y carga de matafuegos, en un 100%, ya que es una de las obligaciones con la que se debe cumplir para la Revisión Técnica. También tienen que llevar chaleco y botiquín. Más allá de la RTO es muy necesario llevar el matafuego en condiciones”.

Además, la empleada remarcó que la mayoría de los clientes recargan los matafuegos y “aprovechan algún aparato que tienen de antes”. “La recarga sale $800 y el precio del matafuego nuevo de un kilo para autos es de $3.200. El chaleco refractario sale $650 y el botiquín $700. El servicio de recarga de los matafuegos dura un año, esa es la normativa. Una vez por año los clientes tienen que venir a renovarlo. La demora en la recarga y entrega de matafuegos es entre 24 y 48 horas”, detallaron en Systec.

Giulana, dueña de Viper, un local dedicado al rubro, explicó: “En este último tiempo hemos tenido un aumento significativo en las ventas y recarga de matafuegos. La temporada alta es siempre en verano: arranca a fines de diciembre y se extiende a enero y febrero. Pero desde que se comenzó a hablar de la RTO empezamos a trabajar con el mismo ritmo que en plena temporada. Es un aumento del 100%”.

Y agregó: “En nuestro negocio la gente viene mucho a comprar matafuegos y el kit. Hemos notado muchos clientes que tienen matafuegos viejos, sin cargar, que vienen a recargarlos. El precio de un matafuego nuevo es de $2.700 y la recarga, depende de cómo esté el aparato. Si hace mucho que no se carga o si se le vienen realizando los servicios anuales, entre $700 y $1.000. La recarga demora entre 24 y 48 horas, pero nos adaptamos a las necesidades del cliente, si tienen un viaje o si tiene el turno de la RTO. La renovación de la carga se hace una vez al año. Además, tenemos todo lo que se exige para la revisión: el botiquín sale $600 y el chaleco refractario $500″.

Cuánto cuesta la revisión, dónde se realiza y cuáles son los requisitos

A la hora de realizar la Revisión Técnica Obligatoria del vehículo hay que tener en cuenta cuáles son los lugares habilitados para hacerlo para evitar inconvenientes.

En Mendoza son 17 talleres habilitados en distintas partes de la provincia y se trabaja con sistema de turnos. En la página rto.mendoza.gov.ar se puede consultar la ubicación de los mismos.

Es importante saber que a la hora de asistir a la revisación se deberá contar con una serie de requisitos como: licencia de conducir vigente, constancia del seguro, tarjeta o cédula verde o azul, DNI y habilitación del equipo de gas (oblea) en caso de que sea un vehículo con GNC.

Además, el vehículo debe tener matafuegos, botiquín de primeros auxilios, triángulo refractante y chaleco refractario.

En cuanto al valor de la RTO, por el momento los montos son de $905 para las motos de menos de 300cc. Para las motocicletas mayores de 300cc el precio es de $1.650. Los autos pagan $2.395, las camionetas $2.660 y los camiones deben abonar $3.300. Es importante señalar que a partir de noviembre estos montos se modificarían.

Los controles que se realizan sobre los vehículos en la revisión técnica son los siguientes: sistemas de frenado, dirección, suspensión, transmisión, rodamiento e iluminación.

Además, se miden el nivel de intensidad sonora, silenciador y sistema de escape, y la emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos.

También se verifica el estado general de vehículo y su carrocería, elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capot y baúl, parabrisas, luneta y cristales laterales, limpiaparabrisas, espejos retrovisores y dispositivos del sistema de instrumental y registro de operaciones.

Asimismo se revisan accesorios de seguridad y elementos para emergencia, como cinturones de seguridad, apoyacabezas, extintores o matafuegos, balizas triángulo reflectante, chaleco refractario y botiquín de primeros auxilios.