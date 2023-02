La representante de Guaymallén realizará la convivencia real junto a su bebé y recibirá la visita de sus otros dos hijos

La representante vendimial de Guaymallén este año, Natalia Mercery, no sólo es protagonista de lo que pretende ser un cambio cultural en la Vendimia, al ser elegida a través de una particular metodología sin mostrar su imagen, sino que también podrá hacer la convivencia real en el Hotel Fuente Mayor en una habitación adaptada para estar con su bebé de nueve meses. En esta etapa, para ese bebé, el tiempo con su mamá es vital para su crecimiento, ya que aún es lactante.

La coordinadora de las representantes de Guaymallén, Sheila Vechetti, confirmó que la Coordinación de de Reinas Nacional de la Vendimia aceptó la solicitud de Natalia de poder estar junto con su bebé en el Hotel Fuente Mayor, a partir del próximo 23 de febrero, que es cuando comienzan las capacitaciones y las actividades del calendario de Vendimia.

“Estamos muy agradecidos con Alejandra Gamboa por la apertura para que la representante de nuestro departamento pudiera estar con su bebé, que todavía es muy pequeño y está muy unido a su mamá. De esa manera, se hicieron todos los arreglos para que su hijo tenga un seguro y va a tener el acompañamiento permanente de una coordinadora suplente para ayudarla en todo lo que necesite”, dijo a Los Andes, la coordinadora de las representantes de Guaymallén, Sheila Vechetti.

Natalia tiene 35 años y es mamá de tres hijos varones, por lo que también se tuvo en cuenta esta situación y podrá recibir la visita de los niños durante el tiempo en el que estará viviendo en el hotel vendimial.

Fiesta departamental de la Vendimia de Guaymallén , los festejos se realizaron en la rotonda de Salcedo Martina Gil,es la segunda representante de la vendimia junto a Natalia Mercery primera representante de la Vendimia de Guaymallén Foto: José Gutierrez / Los Andes

Entre otros detalles que se tienen en cuenta con una “mirada de género, se dispondrá un seguro médico para el nuevo huésped y además todo lo necesario para que esté cómodo en su estadía”.

Por otro lado, Vechetti también explicó que habrá cierta flexibilidad con la representante guaymallina, teniendo en cuenta que quedará exceptuada de realizar ciertas capacitaciones que ya hizo en la preparación que tuvo en su departamento, para que pueda estar con su hijo.

“Es una alegría para nosotros que la Vendimia sea más inclusiva, que podamos potenciar a las mujeres con sus proyectos y con su vida diaria como mujeres”, destacó.

Polémica elección

La elección de Guaymallén se realizó luego de una larga batalla judicial, que inició con un planteo de la Comisión de Reinas y Ex Reinas de Guaymallén (Coreguay) para que se declarase inconstitucional la ordenanza que prohibía la elección de una soberana, tanto en las fiestas distritales como en la departamental.

La Municipalidad, gobernada por Marcelino Iglesias (UCR), argumentaba que la selección era un concurso de belleza y que se incurría en una tradición que “cosificaba” a las mujeres por sus rasgos y atributos físicos.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia dio lugar a la petición de las exreinas de Guaymallén y ordenó a que en forma exprés se hiciera la elección.

Pero la metodología fue cuestionada por algunas participantes y también por la Coreguay. Se optó por una elección a ciegas, es decir que el público no votó guiándose por la apariencia, sino por una frase que identificaba a cada una de las participantes.

“De 163 chicas que se inscribieron, 40 se bajaron porque no estuvieron de acuerdo con el proceso. No todas pasaron el examen y hubo evaluaciones que estuvieron observadas. Cada una de las jóvenes que hizo la capacitación y evaluación puede ver esta información. Lamentamos que los cuestionamientos nuevamente vengan de un sector de la política y que se use con fines electorales”, agregó la coordinadora de representantes de Guaymallén.

La Vendimia de Guaymallén se realizó el pasado viernes 10 de febrero y a la primera y segunda representante -Martina Gil- no se las coronó como reina y virreina, sólo se les entregó una banda.