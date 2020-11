La RAE retiró de su Observatorio de palabras el pronombre del lenguaje inclusivo “elle” debido a la confusión que generó su presencia en el listado de vocablos, que no aparecen en el diccionario pero suelen generar dudas.

La palabra fue retirada tan solo cuatro días de haber sido incorporada. “Gracias por su interés. Debido a la confusión que ha generado la presencia de ‘elle’ en el Observatorio de palabras, se ha considerado preferible sacar esta entrada”, escribieron en Twitter.

“Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar”, agregaron ante las reiteradas consultas.

La entrada retirada especificaba: “El pronombre ‘elle’ es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes”.

No obstante, aclaraba que su “uso no está generalizado ni asentado” y debido a esto no puede formar parte del diccionario de uso de la lengua española.

Observatorio de palabras

El Observatorio de palabras brinda información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que no aparecen en el diccionario.

“Esta información es provisional, pues no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso”, explica.