Con el incremento de casos que ha tenido Mendoza en este último mes, finalmente ayer viernes se superaron los 80.000 positivos desde el inicio de la pandemia y los 1.600 fallecidos como consecuencia del coronavirus.

Ayer se registraron 811 nuevos positivos y el total quedó en 80.610 casos. También fallecieron 7 personas y totalizan 1.609 muertos por coronavirus.

A su vez, se puede destacar un importante aumento de la ocupación de camas en terapia intensiva que superó el 87% en el Gran Mendoza y el 84% en todo el territorio provincial, en la semana que va entre el 9 y el 15 de abril. La semana pasada, entre el 2 y el 8, la ocupación llegaba al 71% en el Gran Mendoza y al 65% en todo el territorio.

La Provincia superó los 80 mil casos de Covid-19 Gustavo Guevara

Un detalle no menor, y que demuestra cómo ha sido el crecimiento exponencial de casos recientemente, es que el 13 por ciento de los infectados corresponden a abril, siendo que recién ha transcurrido la primera quincena.

En el informe semanal publicado por la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa), basado en datos de los Ministerios de Salud de la provincia, de la Nación, propios y de otras fuentes locales e internacionales, en la primera quincena de este mes “ya se registró la mitad de los casos que el mes del pico (octubre) y es el tercer peor de la pandemia”.

Volviendo a las cifras de octubre, cuando el total de positivos llegó a 21.242, el récord de casos a nivel local se registró el día 21, cuando el comunicado de la cartera de Salud informaba 973 casos, de los que 945 correspondían a positivos por PCR y 28 a nexo epidemiológico (no testeados).

Hasta el 31 de marzo la cifra de confirmados era de 69.652 y los recuperados ascendían a 65.430.

Además, en todo el mes pasado fueron detectados 5.419 positivos y, en los primeros 15 días de abril fueron 10.147.

Por otro lado, el informe de Aclisa precisa que desde el comienzo de marzo, el tiempo de duplicación viene en descenso sostenido. “La última semana fue de 79,30. Son los días que llevaría duplicar los casos registrados hasta la fecha. Las dos semanas anteriores fue de 257,85 y 149,70 respectivamente”, detalla el escrito.

La evolución esperable

El médico emergentólogo Sergio Saracco explica las razones de por qué en esta segunda ola hay tantos casos de manera rápida: “Estamos transitando la pandemia en su ciclo natural. Ésa es la diferencia con el año pasado, cuando había restricciones que permitieron retrasar el pico para que fueran apareciendo los casos en forma progresiva”.

Por entonces se hablaba de “achatar la curva” para evitar la saturación del sistema sanitario. Hoy, con la actividad prácticamente normal, la evolución es más cercana a lo que vivieron España, Italia o Francia durante la primera ola, en los meses iniciales de 2020.

“La cantidad de casos no me dice nada porque es una muestra y porque depende de cuánto testeamos, y esto también tiene un techo que es el del laboratorio. Por eso el indicador es la positividad”, reflexiona Saracco.

Por una cuestión de evolución natural, y con la experiencia de los países que atravesaron una situación similar, lo esperable es que la segunda ola dure dos meses y medio, bajando a partir de mayo y hasta junio.

Si se toma en cuenta que “los que se enfermaron ahora tendrán unos meses de inmunidad, y si el proceso de vacunación sigue avanzando y cumpliéndose, el segundo semestre nos da un horizonte muy positivo, basados en que la vacuna sirve”, concluye el especialista.

Lejos de la inmunidad de rebaño

Con una población estimada de poco más de 2 millones de habitantes, los más de 80.000 contagios y la cantidad de inmunizados, que según el Monitor Público de Vacunación son 209.238 sólo con la primera dosis y 24.196 la segunda, Mendoza está lejos de lograr la inmunidad de rebaño.

La inmunidad colectiva o de rebaño, como se la llama habitualmente, es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que ocurre cuando una población es inmune, ya sea por efecto de la vacunación o por la inmunidad desarrollada a través de una infección previa.

En tal caso, esto sucede cuando una cantidad suficiente de habitantes tiene protección contra una infección que deja de poder propagarse, e incluso las personas que no tienen inmunidad están indirectamente protegidas. “Está demostrado que, con este virus, por inmunidad natural no se consigue este efecto”, indica Saracco.

Quienes ya han tenido la enfermedad quedan protegidos por un plazo que va de los 3 a los 8 meses, pero no significa que no puedan contagiarse antes. En este sentido, explica que “ocurre que es muy variable porque hay pacientes que no generan una suficiente cantidad de anticuerpos” y es una de las características del Covid-19.

Por esto, el especialista aclara que “la única forma es a través de la inmunización pasiva, que es la vacuna, a través de las dos dosis”.