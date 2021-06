La provincia compró medicamentos en Chile para pacientes en UTI

Al porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva en los hospitales de Mendoza, desde hace algunas semanas se sumó otra gran preocupación: la escasez de medicamentos e insumos.

Profesionales de la salud advirtieron sobre un stock mínimo de medicamentos fundamentales para tratar pacientes en estado crítico. En el caso de los pacientes que requieren conexión a un respirador, son necesarios medicamentos que actúan como bloqueadores neuromusculares. Un dato que sirve para graficar la tensión del sistema sanitario durante la segunda ola de coronavirus es el de las reservas de estos medicamentos. Actualmente, en los hospitales se trabaja con un stock para la cobertura de tres a cuatro días.

Advertido de la situación de escasez oxígeno y de medicamentos en el sector público y privado de la salud, el gobernador Rodolfo Suárez, en comunicación con la prensa local el pasado lunes, aseguró que se trata de una situación que se repite en todo el país y que estaban realizando las gestiones para importar desde Chile los medicamentos necesarios para la intubación. Finalmente, la operación pudo concretarse con el laboratorio chileno, Biosano. La compra de los medicamentos se realizó por 350 mil dólares.

La adquisición de la medicación permitirá paliar la situación en las Unidades de Terapia Intensiva de la provincia, aunque no por mucho tiempo. Según los cálculos, se prevé que puedan cubrir la demanda por 20 días aproximadamente. Es por eso que el Ministerio de Salud también busca avanzar en las negociaciones con el laboratorio GRAY de Buenos Aires y se espera una inversión similar para la adquisición estos materiales y medicamentos.

Un problema global

“En condiciones normales, los efectores suelen tener medicamentos para sostenerse durante 60 días. Desde hace unos meses ese número viene bajando y ahora no tienen stock para más de tres o cuatro días”, lo aseguró el doctor Rodolfo Torres, coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia, en comunicación telefónica con una radio local. Subrayó que hay quiebres de stock en clínicas y que en esas situaciones son otros privados o el Estado los que salen a prestar.

Por su parte, el área de Comunicación y Prensa del Hospital Central aseguró que por el momento no hay faltantes de medicamentos en el nosocomio más grande de la provincia. “Si bien no hay faltante, está siendo muy complicada la obtención de medicamentos. Hay faltantes a nivel mundial y nosotros no somos la excepción. Si podemos decir que, por lo menos a la fecha, no tenemos falta de medicamentos. Es posible que en breve se pueda llegar a esa situación pero se están tomando todas las precauciones para que no suceda”, comentaron a diario Los Andes. Reiteraron que la problemática es mundial y que se traduce en demora en las entregas de los medicamentos y falta de cumplimiento por parte de los proveedores.

En otro orden, a principios de esta semana, el gobierno nacional anunció un Aporte Solidario y Extraordinario destinado los complejos desafíos que presenta la pandemia, según explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se trata de fondos del Tesoro Nacional. De esta manera, $29.000 millones fueron destinados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección. También se prevé la adquisición de insumos críticos para la prevención y la compra y/o elaboración de equipamiento médico.