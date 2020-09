La primera escuela de América Latina con educación finlandesa está en San Rafael

Muchas veces lo escuchamos pero tal vez no tenemos presente el dato concreto a nivel estadístico: la educación finlandesa está entre las tres mejores del mundo. Si bien puede parecer que resulta inalcanzable para los mendocinos educarse en un establecimiento así, desde este año no lo es tanto. Es que en San Rafael funciona la primera escuela HEI (Helsinki International Schools) de América Latina.

Por el momento, los más pequeños son los que tienen la posibilidad de asistir (ahora de manera virtual, por la pandemia) a esta escuela sureña pero de origen nórdico. Porque, por el momento, cuenta con jardín, 1°, 2° y este año se agrega 3° grado. La estimación es que unos 200 alumnos completen este 2020. Pero, como el espacio y las ganas de los miembros fundadores lo permiten, año a año se irán completando los grados que faltan. Incluso, la proyección a futuro es tener hasta nivel universitario.

¿Qué es la escuela HEI?

Los alumnos sanrafaelinos en una clase de escuela HEI, antes de la pandemia

HEI proviene de la sigla en inglés Helsinki International Schools, es decir, escuelas internacionales de Helsinki –capital de Finlandia-. El enfoque de este modelo de educación es fomentar la participación activa del niño, sus habilidades socio-emocionales, su bienestar de una manera holística, la cultura de su confianza, la creatividad y curiosidad desde una perspectiva lúdica.

“Es un colegio bilingüe, laico y la manera de enseñanza es muy diferente. Obvio que se enseña matemática y lengua pero se trabaja transversalmente; desde las habilidades de los chicos y el desarrollo motriz. Trabajan la ciencia a través de la creación de proyectos, por ejemplo. En la escuela hay juegos que son para hacer equilibrio, para la creación, el arte, las manualidades. Es una combinación de motricidad, habilidades e inteligencia”, comienza explicando Sergio Koremblit, el socio fundador de HEI en Latinoamérica.

Así, uno de los pilares fundamentales de este tipo de enseñanza es que ofrece un “aprendizaje para la vida, no para la escuela”. Aunque, por supuesto, los resultados académicos están contemplados. Y si bien se enfoca más en la perspectiva del niño, en la creatividad y en la exploración a través del juego (no en la evaluación del rendimiento y en la competición –como la argentina-), debe adaptar la currícula a los contenidos locales.

Así es que también, relata Koremblit, llevó su tiempo y proceso instalarla. “Se compra una licencia que abarca todo. Las maestras y la directora deben pasar un proceso educativo. Se tienen que cumplir ciertos procesos y deben capacitarse continuamente. La infraestructura es diferente, tiene determinados espacios, puertas, ventanas, piso, incluso los materiales que se utilizan. Es como un paquete completo y está todo monitoreado”, remarca el fundador.

Una niña y un niño, alumnos de la escuela basada en el modelo finlandés, aprenden pintando. Gentileza.

¿Por qué San Rafael?

Si bien actualmente reside en Lima (Perú), el empresario que trajo la escuela finlandesa a la provincia y que es contador público de profesión, es argentino. Lo curioso es que no es mendocino y, hasta hace un tiempo, creía no conocer San Rafael. Pero la ‘causalidad’ lo llevó no sólo a recordar que de chico había visitado ése departamento si no también a enamorarse del lugar y fundar allí una escuela.

Además de tener otros emprendimientos vinculados al turismo, Koremblit se quedó maravillado cuando conoció el sur mendocino para desarrollar muchas cosas más. Fue por eso que cuando un amigo de él le propuso vincularse a la educación de Finlandia, viajaron a aquel país para hacer todo lo necesario y fue él quien tuvo la idea de instalar la escuela en San Rafael.

“Todo empezó por otro tema, un día que mi yerno me propuso hacer juntos algo vinculado al agro. Empezamos a investigar y llegamos a los bulbos de azafrán a través de una persona que vivía en San Rafael. Viajamos desde Perú, yo pensaba que no conocía hasta que cuando iba ingresando por esa calle arbolada recordé unas vacaciones que habíamos pasado con mis padres allá. Ahí me vino la nostalgia y me abracé a la ciudad”, dice quien ya parece sanrafaelino por adopción.

Luego, fue otra persona (que hoy vive en Italia) quién le comentó de la escuela HEI. “Stefan Reich fue quien me llevó a indagar en el tema, él estudió en Harvard y está muy involucrado. La ex ministra de educación de Finlandia es una de las fundadoras. Me entusiasmé muchísimo, comencé el proceso y ahí tuve mucho apoyo de Federico (Zamarbide, diputado nacional) que me dijo que era algo muy bueno para San Rafael y para el país”, agrega Sergio.

Alumnos de la escuela HEI, en donde una de las maestras fue elegida la mejor de todas las HEI del mundo.

Fue así, que invitado por el mencionado legislador, Koremblit terminó dando una charla sobre educación finlandesa en el Congreso de la Nación y despertó el interés de todos los oyentes. “El que era gobernador en ése entonces (por Alfredo Cornejo) y su ministro de Educación también nos apoyaron bastante. De todas maneras, no recibimos ningún tipo de subsidio pero siempre es bueno el aval por parte del Estado”, concluyó el empresario.