Qué dicen los partidos políticos mendocinos sobre la posible suspensión de las PASO 2021

El fin de semana se reavivó la polémica por la posible suspensión de las PASO nacionales. El rumor se materializó con un proyecto de José Luis Ramón que ingresó esta semana al Congreso y desde Juntos por el Cambio no tardaron en llamar a un gran acuerdo político para decidir el tema. Aunque en Mendoza aún no hay definiciones sobre las primarias -el propio ministro de Gobierno Victor Ibáñez confirmó que “todavía no han hablado”-, la escena nacional divide a los partidos mendocinos y los mantiene atento a los movimientos del gobernador Rodolfo Suárez que tiene la posibilidad de prorrogar los comicios hasta los primeros meses de 2022.

El presidente de la UCR Mendoza, Tadeo García Zalazar se expresó en sintonía con su partido a nivel nacional. “Hasta que no se defina y clarifiquen las reglas de juego a nivel nacional no debería discutirse nada en la provincia ya que Mendoza se sostiene en el Código Electoral Nacional en caso de elecciones unificadas”, dijo.

Y dio cuatro requisitos básicos que a su entender deben existir para suspender las PASO: acuerdo político nacional, justificar y transparentar cómo se distribuye el supuesto ahorro, (a dónde irán esos recursos y con qué criterio), adaptar la normativa electoral nacional y adaptar las legislaciones provinciales.

Por su parte, el presidente del PJ en el Senado, Lucas Ilardo, fue cauto en sus declaraciones. “Las PASO mejoran la democracia interna en los partidos y eso es importante. Entiendo que las autoridades del Gobierno nacional han manifestado que se está armando el cronograma según la ley”, dijo.

“Me preocupa la situación de Mendoza y sus finanzas. Creo que el Gobernador debería tomar la decisión de unificarlas con las nacionales con el objetivo de ahorrar el gasto de una elección por separado. Porque en el caso de ir a una sola elección unificada el gasto correría por cuenta de la Nación, y si se separan deberán afrontar los mendocinos un gasto muy importante, pudiendolo evitar”, agregó.

El diputado de Unión Popular que integra el frente Cambia Mendoza, Jorge Difonso sostuvo la misma postura que desde hace años de eliminar las PASO. “Nuestra posición es histórica. Desde 2015 planteamos que las PASO deben ser eliminadas. Teniendo en cuenta la situación económica y fiscal del país creo que sería sumamente positivo que esos fondos se vuelquen a Salud por la pandemia y que los partidos asuman a su propio costo la elección de sus candidatos. No creo que la ciudadanía deba poner presupuesto ni fondos para este punto”, dijo el exintendente de San Carlos que intentó eliminar las Primarias del departamento del Valle de Uco en 2017.

En la vereda de enfrente, la diputada del PD Mercedes LLano insistió en que las PASO deben hacerse para respetar las instituciones y las leyes. “Las reglas electorales no deben dar margen a la discrecionalidad, caso contrario, no se asegura la celebración de elecciones competitivas porque los oficialismos corren con ventaja. El sistema no puede admitir que los gobiernos suspendan la aplicación de las leyes electorales según su conveniencia política. Se estaría instaurando un antecedente que debilitaría profundamente a la democracia”, dijo.

De todas formas, dejó la puerta abierta e indicó que habría que “debatir la derogación de las PASO” porque “presenta gran cantidad de defectos” y puso de ejemplo la discrecionalidad a favor del partido que está en el Ejecutivo que tiene la potestad de modificar el calendario electoral.

En tanto, el diputado de Ciudadanos por Mendoza Mario Vadillo propuso a través de un proyecto de ley en la Legislatura que las PASO provinciales sean optativas para los partidos que tengan lista única de candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales. También solicitó eliminar por única vez la obligatoriedad de los ciudadanos de ir a votar. “Presenté un proyecto para que sean optativas por el gasto que representan para el Estado y para los partidos políticos, y por el contexto de pandemia y post pandemia que estemos viviendo, ya que hasta la fecha aún transitamos esta emergencia sanitaria”, enfatizó Vadillo.

“Es importante mantener la participación democrática y transparente pero no exponiendo a los mendocinos a posibles contagios y problemas de salud. Basta de acomodar las elecciones a sus conveniencias, que lo único que lograron es pobreza y descrédito”, dijo.