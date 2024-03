“La población debe tomar conciencia que para prevenir el dengue tiene que erradicar el mosquito desde su domicilio”

- Nuestra provincia pasó de tener casos externos a autóctonos de dengue en pocos meses, ¿cuál es el estado de situación actual?

-El año pasado tuvimos casos autóctonos, que en realidad no tenían un nexo epidemiológico claro, pero fueron muy poca cantidad, actualmente si ha sido un número muy importante, como explosivo, es una situación para tenerla en cuenta y considerarla.

-¿Cuál es el motivo de este desarrollo explosivo?

-Nuestra porvincia tiene el mosquito que trasmite el virus del dengue hace muchos años, esto se debe a los cambios climático, a situaciones climáticas y periódos más prolongados de temperaturas más altas. Incluso ahora esto también se presenta en algunas zona del sur del país. Y, además, en algunas provincias del Norte se ha evidenciado que el mosquito ha estado presente durante todo el año. En nuestra región, en el hemisferio Sur, habitualmente los períodos epidémicos se presentan durante los primeros meses del año, que coincide con el verarno, mientras que en el hemisferio Norte, suele ser a mitad de año. Bueno, en las provincias del norte han tenido circulación viral durante todo el año por estos cambios del tiempo. Es decir que se mantiene una temperatura acorde para que se mantenga el mosquito en actividad y perpetúe la circulación viral. Esta es una de las situaciones a tener en cuenta: que persistan las mayores temperaturas y humedad, nos puede perpetuar la circulacion de virus en esta provincia.

-¿Es decir que hay que evitar calor y humedad en los ambientes?

-Estos mosquitos tienen hábitos domiciliarios o peridomiciliarios dentro o alrededor de las casas, debemos evitar la acumulación de agua, en realidad, el dengue está dentro de un grupo de enfermedades que se denominan arbovirosis. El mosquito aedes aegypti puede transmitir zika, chikungunya, fiebre amarilla también. Pero hoy sólo tenemos dengue en circulación viral autóctona en nuestra provincia, pero tenemos que tratar de que no se perpetúe el vector porque en algún momento podemos tener algunos de los otros virus también.

-¿En aguas estancada?

-En general, en agua limpia, siempre relacionamos que viven sobre aguas estancadas, pero en general se perpetúan en aguas más bien limpias, por eso es muy importante hacer hincapié en la acumulación que pueda haber en los bebederos de animales, en los floreros, las aguas acumuladas por lluvias en sistios dentro de las casas. Por eso es tan importante todas las acciones de descacharreo, para tratar de eliminar estos reservorios. Hay que limpiarlos bien, cambiar el agua en forma permanente, limpiar las paredes con cepillos porque precisamente en la zona de las paredes, en las orillas es donde se acumulan los mosquitos. Todas estas son acciones de prevención y tratar de eliminar el vector en forma específica. En las piscinas es mucho más difícil que se desarrollen estos insectos, porque están mantenidas generalmente, hay circulación de agua, están cloradas, pero aquí también es necesario limpiar las paredes porque es allí donde se pueden desarrollar.

-¿A ué temperatura deja de molestar este mosquito?

-A una temperatura baja, las típicas de invierno, a menos de 10 grados, pero insisto, si todavía tenemos temperaturas primaverales, más lluvias, más humedad, todo esto que está pasando en la pampa húmeda actualmente, son condiciones que hacen que se perpetúe el mosquito.

-¿Hay personas más susceptibles de contraer la enfermedad?

-Todos podemos ser susceptibles de adquirir la infección, excepto que una persona haya tenido la infección por un serotipo del virus. Hay que aclarar que el dengue tiene 4 serotipos, entonces que una persona persona haya cursado la infección por un serotipo determinado y que después lo pique un mosquito que tenga el mismo serotipo. En ese caso, ya no se va a infectar. Ahora, si es un sero tipo distinto, si se va a infectar. Pero si bien todos somos susceptibles, aquellas personas que tienen alguna comorbilidad o alguna situación especial de base, como las personas diabéticas, hipertensas, obesas, la mujer embarazada. Son todas situaciones que predisponen a un mayor riesgo de poder presentar cuadros de mayor gravedad. Por eso es tan importante que todas aquellas personas que tienen una patología de base, se hagan un control más exhaustivo.

-¿Qué porcentaje de personas presenta síntomas de la enfermedad?

-En general el dengue va desde un cuadro leve, sin signos de alarma, puede ir desde un dengue asintomático se presenta en 80 a 90 por ciento de las personas. Y un pequeño porcentaje de personas presentan un cuadro leve, sin signos de alarma y otros casos graves. Frente a esta situación, podemos decir que hay un porcentaje de la población que no se ha hecho el diagnóstico porque no ha presentado síntomas. Eso pasa siempre. El problema es cuando se presentan síntomas, hay que hacer un control porque allí se puede ir de un cuadro leve (más que fiebre, dolores musculares, de cabeza, alguna exantema hasta otros signos de alarma proque el paciente puede entrar en un cuadro grave.

-¿Se tiene una idea de qué porcentaje de mosquitos que puede contener el virus en la provincia?

-No, depende de dónde están los mosquitos, donde haya personas infectadas específicamente. Lo que se hace es, cuando hay diagnóstico de dengue de una persona o se sospecha, se va al domicilio de esa persona, se evalúa y se busca si hay mosquitos en una cierta cantidad de manzanas a la redonda y se hace fumigación con adulticida. El problema es que las larvas de los mosquitos pueden tener infección, porque una vez que se infectan pueden transmitir el virus a la descendencia. Por eso hay que trabajar no sólo en el mosquito infectado, sino en las larvas, las tenemos que destruir. La fumigación la realiza personal de zoonosis de la provincia en conjunto con los de los municipios. Pero es fundamental el trabajo de las personas en sus domicilios, para evitar el desarrollo de las larvas.

-¿Parece muy dificil erradicar esta enfermedad no?

-Si, es difícil sobre todo es difiícil cuando la población no toma toma conciencia de trabajar en los elementos que tiene en su casa. Porque como esto es domiciliario, si no se crea una conciencia en la población para hacer el descacharreo, no es tan fácil, ni se maneja sólo con una fumigación. Hay que trabajar desde la concientización de la población. Debe tomar conciencia que para prevenir el dengue debe erradicar el vector en su domicilio.

-¿Es una enfermedad que viene extendiéndose desde hace años?

El dengue está distribuido en todo el mundo, excepto en parte de Canadá y parte del norte de Chile, aunque ya se encuentra en algunos sectores de esa zona de Chile. En nuestro país teníamos brotes epidémicos por época, generalmente entre los fines de año y principios del año siguiente. Los casos que se presentaban se contaban en cifras pequeñas. Hasta tuvimos algunas epidemias como en las temporadas 2008-2009. La particularidad es que con cada brote se presenta un aumento de casos mucho mayor que el anterior.

-¿Este verano se presentaron la mayoría de los casos no?

- En el caso particular de Mendoza, actualmente cursamos la semana epidemiológica 12. En la semana epidemiológica 9 aproximadamente hace 3 semanas, se notó un aumento pronunciado en el número de casos muy evidente. Y en la semana 10 se intensificó y ha continuado hasta hoy. Hablamos de brotes epidémicos entre los meses de diciembre de un año hasta marzo-abril del año siguente que es cuando hay mayores temperaturas.

-¿La vacunación es recomendable?

La vacunación no está indicada de manera masiva en este momento en nuestra provincia. Se está utilizando la vacuna en algunas zonas del norte, en provincias como Salta y otras localidades donde tienen casos endémicos, pero no está indicada para hacer una campaña de vacunación en nuestra provincia, al menos en este momento.

-¿Sólo se deben mantener las medidas de prevención entonces?

- Lo más importante para altertar a la población es eliminar el vector, previniendo la picadura del mosquito. En este momento tenemos que prevenir la picadura, para eso debemos utilizar repelentes, especialmente en los horarios donde pica más el mosquito, generalmente en el atardecer, en la mañana temprano. Es importante que concurran a un centro de atención todas aquellas personas que presenten un cuadro compatible con dengue o sospechoso de dengue: fiebre, acompañado de dolores de cabeza o musculares, puede haber vómitos, diarrea, dolor detrás de los ojos, puede haber una exantema o manifestación en piel. Es importante saber que el dengue no tiene síntomas respiratorios. Lo importante es que estas personas que presentan síntomas, consulten, que vayan al primer nivel de atención, a su centro de salud más cercano, a su hospital más cercano, para que se le haga no solo la determinación correspondiente para confirmar el diagnóstico, sino para el control clínico y seguimiento adecuado, para que se pueda saber si se presentan signos de alarma y así evitar cuadros graves.