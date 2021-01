La Paz, el pueblo conmocionado por la historia de la chica que apareció luego de 10 años

Un pueblo chico de casas bajas, parras, enormes eucaliptus y gente sencilla. Como su nombre lo indica, La Paz es una villa tranquila de 11.000 habitantes en donde las bicicletas quedan afuera y las puertas permanecen horas sin llave.

Al atardecer, cuando el sol se esconde, las veredas se plagan de vecinos y niños que juegan por ahí. Tal vez por la típica calma que caracteriza al lugar, la noticia sobre la aparición con vida de Celeste, la nena que huyó misteriosamente hace 10 años, corrió como reguero de pólvora y dejó atónito a todo el mundo.

Sí. Celeste está con vida, vive en Buenos Aires, tiene dos hijos y conserva el mismo rostro aniñado que en 2011, cuando escapó de su casa, en la avenida San Martín al 1600, viajó a San Luis y luego se dirigió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para rechacer su vida.

Freddy. Uno de los tantos vecinos que reclamó la aparición de Celeste. Foto: José Gutierrez / Los Andes Jose Gutierrez | Los Andes

Lo cierto es que en La Paz nadie habla de otro tema. Y no es para menos. Su mamá, Mónica Maturano, y su padrastro, Alberto Orozco, un matrimonio que hasta el momento era considerado “normal” y que tienen otros dos hijos en común, fue detenido el 30 de diciembre tras un allanamiento en su casa que causó un revuelo inesperado.

Así las cosas, las imágenes actuales de Celeste, hoy convertida en mujer, siguen circulando en las redes. Y muchos hasta se ilusionan con su regreso.

Aldana Nataly Donaire tiene 26 y dos hijos chiquitos. Era su amiga en la época en que desapareció como por arte de magia. Golpeada aún con la noticia, hizo un esfuerzo por recordar a Celeste. Porque, claro, pasó mucho tiempo. “Era hermosa, tranquila y también muy cerrada. Un día confesó que quería irse del pueblo, pero cuando la indagábamos solía cambiar de tema. Y así fue que se esfumó”, recuerda.

Aldana y Celeste tenían el mismo grupo de amigas y solían andar juntas por todas partes. “Ahora me arrepiento de no haber podido ayudarla, de no haberle insistido para que contara lo que le sucedía. Me encantaría verla”, se ilusiona.

La terrible verdad

Lo cierto es que en La Paz ya saben la terrible verdad detrás de la huida de la chica, versión que fue confirmada por la Justicia Federal, a cargo del caso: el padrastro y la madre la sometían a abusos y explotación sexual y por eso decidió huir.

“Después de tanto tiempo, me pone feliz que Celeste esté viva y así lo comparte nuestro pueblo. Es complejo saber cómo va reinventar su nueva vida”, reflexionó el profesor Walter Omar Rosales, que estuvo al frente de la lucha cuando la chica desapareció. La Justicia –dijo- tendrá la última palabra.

“Lo bueno de esto es que hoy hay mecanismos del Estado que permiten visibilizar este flagelo, que azota a la sociedad, y que el comité que aborda la trata de personas y acompañamiento de víctimas luche junto a la Justicia Federal”, agrega.

Rosales se esperanza con que lo sucedido fortalezca la empatía en la sociedad. “En lo personal creo que valió la pena la espera. Nuestros jóvenes se merecen un lugar de privilegio, de cuidado y de protección por parte de las instituciones”, consideró el docente, para finalizar: “Esto fue un aprendizaje doloroso pero esperanzador para todos”.

“Indiferencia y desidia”

Muy conocido en La Paz por pertenecer a una familia de gran arraigo, Alfredo Poroyán (conocido como Freddy) fue uno de los tantos vecinos que en 2011 se puso al hombro el reclamo por la aparición de Celeste.

Eran vecinos, por eso aún la tiene nítida en su memoria saludando siempre alegre. “Solía pasar caminando, sola o con amigos, atenta, siempre alegre”, rememora, mientras asegura que se enteró a través de un conocido que Celeste desea volver al pueblo.

Cuando estalló la noticia, la semana pasada, Freddy quedó “helado”. “Pensábamos que nunca más se conocería su paradero. Se luchó mucho al principio, pero luego entramos en una indiferencia y una desidia total”, señala.

“Debemos tomar conciencia de que hay que cuidar a los jóvenes y mantenernos unidos frente a situaciones tan complejas como la trata”, expone.

Tras señalar que la causa apunta ahora a los padres de Celeste, advierte que empezó a “atar cabos”. “El papá biológico es un tractorista que trabaja en la zona y su padrastro es un hombre algo frío que se desempeña en Vialidad. Sé que este último está detenido, al igual que su mujer, en la ciudad de Mendoza”, relata.

Hallazgo

Celeste fue localizada en la Ciudad de Buenos Aires, donde se instaló en 2011 luego de huir de su casa en La Paz. A mediados del año pasado se presentó en una oficina pública para regularizar la situación de sus dos hijos y ese momento se descubrió que su nombre -que permanece en reserva a pedido de la Justicia- aparecía en los registros de personas buscadas por la organización internacional Missing Children.

La Justicia Federal indicó que en mayo de 2020 la víctima se contactó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para solicitar el reconocimiento de los derechos de sus hijos. A partir de esa comunicación se activaron los sistemas de búsqueda.

Tras la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se imputó y ordenó la detención de tres personas por la presunta infracción al delito de trata de personas, entre ellas la madre, el padrastro y otro sospechoso por la explotación sexual de la adolescente cuando la víctima tenía 14 años.