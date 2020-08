La OMS recomienda que los niños de más de 12 años usen barbijos como los adultos

Los niños de más de 12 años deberían llevar barbijos en las mismas condiciones que los adultos para luchar contra la pandemia ocasionada por el covid-19, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En un comunicado la OMS recomienda “el uso de la mascarilla para los niños a partir de los 12 años en las mismas condiciones que los adultos, en particular cuando no puedan garantizar una distancia de al menos un metro de los demás y si la transmisión es generalizada en la zona en cuestión“.

La agencia sanitaria de Naciones Unidas publicó una serie de recomendaciones sobre el uso del barbijo entre los menores de 18 años, en función de su edad, etapas de crecimiento y necesidades psicológicas y sociales.

La OMS sugiere que los niños de 5 años no deberían llevarlas. ”Esta indicación se basa en la seguridad y el interés general del niño, y en su capacidad de como utilizar la mascarilla de manera correcta con una asistencia mínima”, precisó la agencia de la ONU.

La OMS aconseja que los niños de entre 6 y 11 años utilicen el tapabocas analizando una serie de factores, como los niveles de transmisión del virus en la zona donde viven o su capacidad de utilizarla de manera correcta y segura. Otros aspectos a tener en cuenta son el acceso a mascarillas, que estas cumplan con la higiene adecuada y la supervisión de un adulto.

También se debe analizar el impacto que el uso del barbijo pueda tener en su aprendizaje o desarrollo psicológico y social y sus interacciones con otras personas en situación de riesgo respecto a la pandemia. La OMS subraya que no deberían llevar mascarilla aquellos niños con minusvalías o enfermedades que lo desaconsejen. También considera que no tendrían que utilizarla “cuando hagan deporte o practiquen una actividad física, como correr, saltar o jugar, para que no moleste su respiración”.