La nueva Ford Bronco ya está en Argentina: cómo es y la espectacular entrega de la primera

La nueva Ford Bronco ya está en Argentina y todos los fanáticos del óvalo ya venían siguiendo el renacimiento de esta SUV. El 4 de marzo salió la preventa y ya se entregó la primera unidad con “delivery” muy especial para el primer comprador.

Cómo es la nueva Ford Bronco Sport

Ford Argentina sumó a su mercado otro modelo clásico de la marca con la llegada de la Bronco. El otro modelo insignia fue el Mustang y ahora ambos se comercializan en el país. Ambas marcas representan el espíritu salvaje y fuerza y por eso se identifican con caballos.

La nueva Bronco Sport que ahora está a la venta se ofrece en dos versiones: una denominada Big Bend y otra, más lujosa y más destinada el off road, llamada Wildtrak.

Las motorizaciones son dos: EcoBoost 1.5L, que eroga 175CV a 258Nm (versión Big Bend), y EcoBoost 2.0L, 240CV a 373Nm (Wildtrak). Ambas versiones poseen tracción 4×4, transmisión automática de 8 marchas y el sistema de gestión de terrenos (G.O.A.T., Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés), que incluye hasta 7 modos de manejo para atravesar cualquier terreno -Normal, Eco, Deportivo, Lodo, Resbaladizo, Arena, y Rocas; estos dos últimos son exclusivos de la versión Wildtrak-.

Ford Bronco Sport para todos los terrenos que desees transitar. Mundo Maipú

La Bronco Sport Wildtrak también suma el Trail control: una funcionalidad que permite gestionar la velocidad crucero para el manejo off-road a baja velocidad. Además, cuenta con levas al vol

ante, tracción 4WD con control vectorial de torque, bloqueo de diferencial central y trasero, despeje del suelo de 223mm y ángulos de ataque y salida superiores a 30°, dos ganchos de rescate delanteros, y capacidad de vadeo de hasta 60 centímetros.

Algunos equipos destacados de la nueva Bronco Sport son: Sistema SYNC 3 con pantalla multitáctil de 8″, GPS, USB, toma de 12V, control por voz compatible con Car Play & Android Auto; Ingreso y arranque sin llave (keyless); Freno de mano eléctrico con función auto-hold; Computadora de abordo con pantalla de 4.2″; Encendido automático de luces; Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia y Control de velocidad crucero.

La Ford Bronco es ideal para aventuras en todos los terrenos. Mundo Maipú

La versión Wildtrak suma el control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go y centrado de carril (este último se activa cuando se enciende el control de velocidad crucero adaptativo), el lector de señales de velocidad (muestra en la pantalla la velocidad máxima que detecta en el camino), el encendido remoto para por ejemplo climatizar el vehículo a gusto minutos antes de ingresar al mismo, y la computadora de abordo con pantalla digital de 6,5″ y el Sistema de audio premium B&O con 10 parlantes.

El asistente Ford Co-Pilot 360 está presente en la Nueva Bronco Sport es la plataforma de tecnologías de vanguardia que brinda la máxima seguridad para poder enfrentar cualquier desafío. Estas tecnologías ofrecen sistemas de avanzada como el Frenado Autónomo de Emergencia con alerta de colisión frontal y detección de peatones; el Sistema de información de punto ciego con alerta de tráfico cruzado; o el Sistema de mantenimiento de carril con detector de fatiga, el cual monitorea continuamente el movimiento del vehículo dentro del carril a través de numerosos sensores que corrigen la trayectoria en caso de desvío. Además, si detecta un manejo errático, alerta a la persona que conduce con un aviso visual y sonoro en el tablero.

Bronco Sport también incluye dentro del paquete Co-Pilot 360 el encendido automático de luces altas, cámara de estacionamiento trasera, y sensores de estacionamiento traseros.

Todo el confort y la tecnología para que disfrutes cada camino al andar. Mundo Maipú

De forma adicional, la edición Wildtrak posee Asistente de dirección evasiva, que asiste al conductor facilitando la evasión siempre y cuando este inicie la maniobra de esquive; y la cámara delantera y trasera con visión 180°.

Bronco Sport cuenta, además, con 9 airbags: frontales, rodilla de conductor, laterales de tórax delanteros y traseros, y laterales de cortina.

Ford Bronco: descubrí la nueva SUV lista para la aventura. Mundo Maipú

El equipamiento de Bronco Sport se completa con: Frenos a disco en las cuatro ruedas; Control electrónico de estabilidad (ESP); Control de tracción (TCS) con control dinámico de torque en curvas (TVC); Sistema antibloqueo de frenos (ABS), distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA); Sistema de control de estabilidad al rolido (RSC); Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS); Estructura ultra rígida de deformación programada; Anclajes ISOFIX; 5 cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos y Sistema de post colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas.

Una entrega espectacular

Como parte de este proceso, Ford eligió a un cliente para entregarle el vehículo de una manera fuera de lo convencional y a la altura de esta leyenda.

El primer cliente apareció en la concesionaria para recibir su nueva Ford Bronco pero lo que no esperaba fue lo que vino después porque jamás pensó que iba a vivir una experiencia a todo terreno desde el primer momento en que encendía el motor.

Se le avisó que se documentaría la entrega, pero lo que jamás se imaginó fue que lo iban a llevar 80 km en helicóptero hasta un descampado para entregarle el vehículo y poder experimentar al máximo toda la versatilidad y prestaciones off-road desde el inicio.

El helicóptero aterrizó en el playón de la agencia paralizando por unos minutos la ciudad. Los vecinos sorprendidos por el acontecimiento se acercaron a ver qué era lo que estaba pasando. Adentro, el representante de Ford le entregó la llave del auto y lo acompañó afuera.

Después de unos minutos de viaje, el helicóptero aterrizó en medio de un descampado todo embarrado y ahí fue donde el cliente vio su Bronco por primera vez. Como no pudo contener su emoción, se sacó una selfie con el auto.

Una vez que se subió liberó toda su adrenalina y emprendió el regreso a su casa con su nueva SUV. Para salir del lugar en el que se la entregaron creyó conveniente el “modo Lodo”, uno de los 7 modos que posee el sistema de gestión de terrenos (G.OA.T. Goes Any Terrain) que optimiza la performance de la Bronco Sport y permite al cliente aventurarse en cualquier desafío.

Historia de la Bronco

Junto a Mustang son dos clásicos de la industria automotriz norteamericana y mundial y fueron ideados por el legendario directivo de Ford Lee Iacocca.

La primera Bronco aparece en 1966 pero, a partir de 1977, perdió su estilo original y pasó a ser una versión “extrema” de la Serie F. Es decir, similares a una F-100 o 150, pero carrozadas como un SUV.

Veinticinco años después, la marca Bronco reaparece en los Estados Unidos con su impronta original, pero híper modernizada y tecnológica. Se presentó en tres versiones, dos de características más “rústicas” y la variante Bronco Sport, superlujosa. Esta es la que ya se comercializa en nuestro país.