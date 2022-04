La niña víctima de bullying prepara el regreso a su escuela de Tupungato luego de dos semanas

Agustina va al primer grado de la escuela Lindor Castillo, en La Arboleda, Tupungato. Es la menor de 4 hermanos y el jueves 7 de abril llegó a un límite preocupante. La niña regresó de la escuela, cansada de las burlas y se acostó junto a su mamá llorando por horas. Ahora, dos semanas después de lo ocurrido, se prepara para regresar al establecimiento acompañada por una maestra de apoyo para generar un acercamiento más ameno a la institución.

Pero antes de que esto sucediera, su mamá, desesperada, grabó un video en el que se observa el desconsuelo de la niña ante las burlas de sus compañeritos. A las pocas horas de haberlo subido a las redes – llegó a través de una tía- ya era viral a nivel nacional. Fue así que este video llegó a manos de Lali Espósito, quien le mandó un mensaje especial.

Vale decir que Los Andes intentó comunicarse con la familia de Agustina ayer, como ya había ocurrido en otras ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Desde la DGE informaron que que eldía previsto para el regreso de Agustina era el lunes, sin embargo, según fuentes presentes en el lugar, la niña no ingresó al establecimiento. Aparentemente -siempre según trascendidos- la presencia de los medios de comunicación en la puerta de la escuela fueron intimidantes para la niña, quien prefirió ausentarse del aula.

El regreso

La familia – en compañía de un abogado- fue recibida por Rosa Aznar, inspectora regional Centro-Sur a quienes se les comunicó que se cambiará el psicólogo que iba a ocuparse del caso por otro, también perteneciente a Doaite. Vale decir que la escuela tuvo contacto con la familia de Agustina durante todo este proceso.

“En definitiva, se acordó que esta semana vuelve a la escuela. Paralelamente, se ha hecho un trabajo interno no solo con los niños del grado sino con el resto de la escuela ante la repercusión que ha tenido el caso en la comunidad”, indicaron desde la DGE.

“La estudiante va a tener una revinculación con la escuela a partir de una maestra de apoyo y del equipo de Doaite será el primer acercamiento para que vaya volviendo de a poco y que no sea shockeante el regreso al aula”, agregaron desde el establecimiento.

El caso de Agustina

La crisis que sufrió Agustina aquel 7 de abril llegó a tal nivel que sus padres decidieron llevarla al hospital. Los profesionales recomendaron suministrarle un “calmante” para que lograra encontrar un alivio efímero. Pero finalmente volvió a encontrar en su interior algo de calma y regresó tranquila a su lugar seguro: su casa.

“Ella sufre bullying desde jardín”, aseguró a Los Andes Verónica, mamá de la nena. “No es una situación nueva, mi marido ya fue a hablar a la escuela. Pero la semana pasada volvió a llegar a casa destrozada. Grita que no quiere ir más a la escuela”.

Verónica asegura que no sabe bien qué hacer, por lo que decidió filmar el llanto de su hija y le envió los videos a su hermana. Esas grabaciones llegaron a las redes y se viralizaron. “La maestra de Agus se ha portado bien, intenta contener la situación pero es difícil. Son 4 los niños que le hacen bullying, ya sabemos quiénes son pero yo no quiero generar más conflicto con los padres”, sentenció Verónica.

Tras la grave crisis, los compañeros de la nena le prepararon para el lunes una amistosa bienvenida con la intención de que la nena recupera el entusiasmo por estudiar, y jugar. “Ella no quería ir pero finalmente aceptó y fue. Los chicos le habían preparado carteles y habían llevado juguetes. Al final todos la abrazaron”, relató la mujer.

Ese abrazo, según contó Verónica, no generó en la nena el efecto deseado. Por el contrario le provocó rechazo. Como ella misma dice en medio de las lágrimas, está “harta”. Si bien son pocos los acosadores, la pequeña recibe como negativo todo lo que venga desde sus compañeros.

La invitación de Lali

La actriz y cantante Lali Espósito luego de ver el video le envió una invitación especial a la niña a través de una publicación en redes sociales.

Allí la famosa se presenta a la pequeña y le afirma “Yo no sé si vos me conocés, pero yo a vos si”. Y le dice que le gustaría ser su amiga. Además, Lali agrega: “Quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor y decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo y que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica”.

En particular la cantante le dice que la quiere y espera que la pase bien, que ponga música y baile. Además, casi al finalizar el video Lali agrega que quiere que Agustina y su mamá vayan a uno de sus conciertos en Buenos Aires. Si bien la artista sabe que es de Mendoza, ella quiso tener este gesto con la niña. También añadió que quiere venir a la provincia y que ahí también estaría invitada.