La mitad de la población de Mendoza ya está vacunada contra el Covid-19

Ayer fue un día para destacar en cuanto a lo que se refiere a mendocinos vacunados. Sucede que Mendoza alcanzó la mitad de su población vacunada (53%). De esta manera se llegó al millón de habitantes con una dosis aplicada (1.001.147) y además casi alcanzó al 70% de vacunados objetivos por lo que se entiende que la inoculación contra el covid-19, al menos a los grupos considerados de riesgo y a los mayores de 18 años sin comorbilidades, avanza a un ritmo alentador.

Recordemos que la ministra de salud provincial Ana María Nadal indicó que en el esquema de segundas dosis completo con todas las vacunas la provincia está cerca del 16% de la población objetivo y con primeras dosis aplicadas se encuentra muy cercana al 70% de la población (objetiva). De esta manera, Mendoza vacunó al 53% de su población total (que incluye a mayores y a los menores de edad que aun no han recibido ninguna vacuna al no haber ninguna autorizada aun). Esto representa, según el monitor público de vacunación, unas 988.448 primeras dosis.

Vale decir, además, que la provincia recibió un total de 1.479.302 y que se han aplicado, junto a las segunda dosis 1.224.571. Así, la provincia está en sintonía con todo el territorio nacional ya que el ministerio de Salud informó que Argentina alcanzó ayer a cubrir el 50,41 por ciento de la población total con al menos una dosis contra el COVID-19.

Un logro

Iris Aguilar, Jefa del Departamento de Inmunizaciones de la Provincia de Mendoza, indicó que haber alcanzado estas cifras es un gran logro. “El monitor igual tiene atraso en la carga, pero es obvio que en este volumen de vacunas que están manejando los vacunadores y en medio de problemas y caídas de sistema los números suelen ser algo menores. Pero haber alcanzado el 70% de vacunados a esta altura del año es un gran logro. Al igual que abrir la vacunación espontánea el próximo 23 de julio (hoy)”, dijo la médica.

Continuando, aseguró que después de haber tenido un escenario complejo como lo fue el inicio de la campaña y el “espejo” de Europa con el impacto de la segunda ola, el panorama es alentador. “Creo que al comienzo, con un escenario tan complejo, con el espejo de Europa, el impacto de la segunda ola y la disponibilidad de primeras dosis – como sucede ahora con la segunda dosis- hacían que los pronósticos de la campaña de vacunación no fueran los que estamos teniendo”, indicó Aguilar.

Por esta razón, el desafío ahora es que, más allá del 70% de la población objetivo que se alcanzó lo que viene es pensar que se tienen que hacer mayores esfuerzos para que ese 30% que no se decidió lo haga. “Sabemos que hay un grupo de personas que tienen pensamiento antivacunas, es un núcleo duro en el que es difícil hacer mella por sus creencias, que con todo respeto, creo que son equivocadas. Igual, hay una gran parte de la población que no pudo sacarse el turno por algún motivo o que los adultos jóvenes lo van postergando por alguna razón pero esperamos que la gente que antes tenía excusas ahora pueda acceder a la vacuna de una manera fluida y rápida, sin la expectativa de estar controlando si llega o no el turno”, destacó Aguilar.

Otro punto de vista interesante es que durante los últimos días el ritmo de vacunación fue “normal” en cuanto a cómo se han estado administrando las primeras dosis en Mendoza. Por ejemplo, entre el sábado y el domingo pasado se aplicaron 10184 primeras dosis mientras que el lunes se colocaron 18.374, el martes 14.363 y el miércoles 13.947.

En todo el territorio

En tanto, de acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta ayer se habían distribuido 34.369.574 dosis de vacunas en todas las jurisdicciones, al tiempo que se aplicaron 28.983.895. De ese total, 23.135.465 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 5.848.430 cuentan con el esquema completo de inmunización sobre una población de 45.376.763, medida por el INDEC en el año 2020.

Así, la provincia de Buenos Airesya había inmunizado hasta el jueves a la mañana con la primera dosis al 50,28% de su población, CABA al 60,38%, Catamarca al 48,87%, Chaco al 43,88%, Chubut al 47,10%, Corrientes al 45,07%, Córdoba al 52,11%, Entre Ríos al 46,31%, Formosa al 50,75%, Jujuy al 49,39%, La Pampa al 53,93% y La Rioja al 51,97%. En tanto, Misiones al 35,87%, Neuquén al 56,12%, Río Negro al 51,91%, Salta al 44,58%, San Juan al 50,78%, San Luis al 56,38%, Santa Cruz al 44,14%, Santa Fe al 53,03%, Santiago del Estero al 51,19%, Tierra del Fuego al 51,03% y Tucumán al 49,43%.

40 millones de dosis

Con el arribo del miercoles por la tarde de un nuevo cargamento con 768.000 dosis de Sinopharm proveniente de Pekín, el país ya recibió casi 40 millones de dosis, mientras que ayer aterrizó el último vuelo que completa la primera serie de 10 durante julio para el traslado de 8 millones de un total de 24 millones a partir de un contrato suscripto con el China National Pharmaceutical Group Corp.

Desde el inicio de la campaña de inoculación llegaron 39.945.430 vacunas, de las cuales 12.912.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.140.600 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo COVAX de la OMS y 580.000 a AstraZeneca-Covishield.