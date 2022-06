La mendocina que fue mamá de un bebé prematuro en Punta Cana sigue varada y el nene está grave

Lo que era un viaje de disfrute y en pareja a Punta Cana (República Dominicana) se terminó convirtiendo en una verdadera pesadilla y un dolor de cabeza para la escribana mendocina Marianela Mayol (32) y su pareja, el médico Federico Ramos.

Ambos llegaron el 25 de mayo a esta paradisíaca playa del Caribe y todo transcurría con tranquilidad y la más absoluta normalidad, hasta que el viernes 3 de junio un imprevisto cambió todo el panorama: nació Tomás, el primer hijo de ambos y quien llegó al mundo de forma prematura y con solamente 27 semanas de gestación (menos de 7 meses).

A la de por sí complicada situación de Tomás (quien permanece en neonatología ya que nació de forma prematura y ha sufrido 3 paros cardíacos en 4 días) se suma una insólita, preocupante e indignante situación: la firma de asistencia al viajero que habían contratado Marianela y Federico a través de su tarjeta de crédito no les responde aún para lograr que los 3 puedan regresar a Mendoza.

Lo que hace más insólita aún la situación es que le exigen a Marianela y a Federico que presenten el pasaporte y los pasajes de Tomás para poder incluirlo en la cobertura y costear los gastos de internación y de regreso del bebé, quien apenas tiene 5 días y nació en medio de las vacaciones.

Punta Cana. Marianela y Federico fueron de vacaciones al Caribe y están viviendo una pesadilla.

“Anoche (NdA: por el martes) me dieron el alta y me dijeron que podía irme del hospital. Pero Tomás sigue en Neo. Cuando contratamos la cobertura de asistencia al viajero, nos dijeron que estaba contemplado mi embarazo y cualquier emergencia que pudiera surgir. Pero ahora, cuando llamamos a Visa y a Axa (la compañía con que contratamos el seguro), no nos dan una respuesta concreta y seguimos esperando. Al principio no me dejaban salir del hospital a mí, pero anoche me dieron el alta ya que desde la empresa se comprometieron a hacerse cargo de los gastos de mi internación. Pero en el caso del bebé, lo poco que nos han dicho es que no pueden cubrir la internación de él, ya que no sacamos los pasajes para él. Y cuando les explicamos la situación, nos dicen que están trabajando en ello”, destaca –con desesperación- Marianela desde Punta Cana.

Incontables mails y mensajes, llamados de 40 minutos (promedio) con un call center de la tarjeta de crédito y que se cortan después de una larga espera o, cuando los atienden, con intentos de explicaciones que no llevan a ningún lado ya que les responden siempre con las mismas frases hechas y predeterminadas son parte del día a día de Marianela y de Federico desde hace 6 días.

“Cuando nos responden, nos dicen que están ocupados en nuestro caso. Nos dicen es que mi cobertura va a responder, pero están viendo cómo van a responder con el bebé. El tema es que nosotros tampoco podíamos seguir quedándonos en el hospital e incrementando los costos, que son muy altos. Pero los tiempos de la tarjeta y de la empresa no son los mismos que los nuestros, y nuestro hijo está en una situación complicada”, sigue la escribana mendocina.

Si bien Marianela viajó a Punta Cana con la recomendación de su obstetra –porque, a priori, nada parecía indicar la posibilidad de un parto adelantado-, el viernes pasado rompió bolsa y se adelantó el nacimiento de Tomás. Desde entonces, el pequeño está en terapia intensiva, en el área de Neonatología de un hospital de Punta Cana.

“Tomás está grave y están tratando de estabilizarlo. Tiene una sepsis (infección en la sangre) y presenta una atresia duodenal, que significa que tiene tapado el duodeno (parte del sistema digestivo). Tienen que operarlo para destapárselo, pero primero hay que estabilizarlo. Nuestra idea es ver si podemos estabilizar al bebé y ver si podemos volver a Mendoza para que siga con la cobertura médica allá. Pero no podemos ni sacar a nuestro hijo del hospital porque no tenemos la cobertura”, sigue con la misma desesperación.

Cronología de un viaje soñado que terminó en pesadilla para una familia mendocina

El miércoles 25 de mayo, Marianela Mayol y Federico Ramos llegaron a Punta Cana para disfrutar de unas merecidas y relajantes vacaciones. La idea inicial era quedarse 11 días en esta paradisíaca playa de República Dominicana, para luego regresar a Mendoza y continuar con sus tareas rutinarias (que incluían desde sus trabajos hasta los controles de embarazo en el caso de Marianela).

“Cuando salimos de viaje, yo tenía 25 semanas de embarazo. Fui a un control especial con el médico de Mendoza, quien me hizo una ecografía y me autorizó a viajar sin ningún problema. Me dijo que estaba descartado un posible parto prematuro, por lo que nos vinimos tranquilos y pensando que iba a estar todo bien. Sin embargo, el viernes pasado tuve algunas contracciones leves –sin grandes dolores- y rompí bolsa, por lo que fuimos de urgencia al hospital. Ahí se dieron cuenta que mi hijo estaba por nacer, algo que ni mi obstetra de Mendoza ni quienes me vieron en el hospital pueden explicar”, rememora Marianela desde Punta Cana.

A través de Google Maps dieron con el hospital más cercano al hotel donde se estaban hospedando y, al verificar que la cobertura de Axa incluía las prestaciones en ese centro asistencial, asistieron con tranquilidad. Cuando llegó al hospital, los médicos constataron que la mujer tenía dilatación completa, por lo que debieron sacar de urgencia al pequeño Tomás.

“Cuando nació tenía 27 semanas, no llegaba no a los 7 meses, por lo que lo llevaron a Neo. Esto fue el viernes pasado, mientras que el sábado, el domingo y el martes el bebé tuvo tres paros. Por suerte no sufrió ningún daño cerebral, pero tienen que estabilizarlo para someterlo a una cirugía el viernes próximo, si el estado de salud lo permite”, sigue con la reconstrucción la mendocina.

En este momento, Marianela y Federico siguen en el mismo hotel en el que se alojaron cuando llegaron y aprovechan el WiFi para revisar constantemente el mail y para chatear con el centro de atención de Visa y de Axa, cuando logran comunicarse. En teoría deberían haber abandonado el hotel anoche, pero tuvieron contemplación con su situación y les permitieron quedarse una noche más. “Deberíamos haber vuelto a Mendoza este fin de semana, pero pasó todo esto. La verdad es que no sé qué vamos a hacer cuando tengamos que irnos del hotel, pero tampoco tenemos mucho tiempo para pensar en dónde vamos a quedarnos teniendo a nuestro hijo en esa situación. Necesitamos volver a Mendoza cuanto antes”, casi que implora la escribana.

La burocracia y las insólitas explicaciones que impiden que la mamá prematura regrese

Ni bien Marianela llegó al hospital donde finalmente nació Tomás, desde la tarjeta de crédito y la compañía de seguro y asistencia al viajero abrieron el caso para autorizar la atención e internación de la mujer. Hasta allí no había surgido ningún inconveniente, ya que la pareja había comprado los pasajes aéreos con la tarjeta de crédito y la cobertura estaba incluida. Además, el hospital estaba entre los prestadores que recibían ese seguro.

Sin embargo, luego del nacimiento de Tomás, el panorama se tornó más complicado y angustiante para la familia mendocina. “Cuando comenzó el tema administrativo y de papeles por el nacimiento del bebé, desde la empresa se borraron, nos cortaron el teléfono y dejaron de contestarnos los mails. El domingo pasado mandaron el certificado por mi cobertura y nos pidieron un montón de documentación. Ya llevamos 6 días y el seguro sigue borrado”, agrega compungida Marianela Mayol en diálogo con Los Andes.

Desde el viernes en que nació Tomás hasta este miércoles, las respuestas son escasas y vagas. Explicaciones y excusas del estilo “estamos trabajando en ello” o “es un caso complicado” son las que abundan cuando, milagrosamente, consiguen que alguien de Axa o de Visa les atienda, según cuentan. “Hoy nos dijeron que era un caso difícil de tratar. Pero la verdad es que no entiendo que tan complicado puede ser, no creo que sea el primero de los casos que puede pasar que se adelante un nacimiento. Y cuando tramitamos la cobertura, la empresa sabía que yo viajaba embarazada de 25 semanas. Todavía no han mandado ni siquiera mi cobertura (del hospital me autorizaron a salir ya que la asistencia al viajero se comprometió a enviar mi documentación) ni tampoco la del bebé. Y nos dicen que no quieren abrir el caso del bebé porque –argumentan- nosotros no contratamos la cobertura para él ni compramos pasajes para él. ¡Hasta nos piden un pasaporte, pero cómo vamos a tener eso si cuando salimos Tomás no había nacido!”, reflexiona en voz alta y con incredulidad.

Día y noche, Marianela y Federico no se despegan del teléfono ni de la línea de atención al cliente. Luego del nacimiento prematuro de su hijo, a la mujer debieron practicarle dos legrados –el último de ellos de urgencia- y, aunque recibió el alta el lunes por la mañana, recién este martes la autorizaron a dejar el hospital (aunque el pequeño sigue internado). “Hemos mandado muchos mails también, pero no tenemos ninguna respuesta. Al hospital tampoco le contestan desde la empresa”, cuenta Mayol.

A la espera de ayuda oficial

Con el asesoramiento de un abogado que trabaja con la escribana Marianela Mayol en el estudio mendocino, la pareja está intentando activar todas las vías legales para poder regresar. Incluso, han intentado averiguar la forma en que la Embajada Argentina en República Dominicana y Cancillería puedan intervenir. “La única respuesta que hemos tenido es que, al ser un problema con una empresa privada, no pueden hacer más que ayudarnos a llamar o contactar al seguro”, destaca con impotencia Marianela. “La vía legal es muy lenta, y la verdad es que nosotros no contamos con el tiempo que se toma la compañía y la tarjeta de crédito. Necesitamos volver a Mendoza”, concluye la escribana.