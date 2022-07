Anabel Molina (34) nació en San Martín, en medio de una familia con tradición futbolera por excelencia. No solo en lo que hace al gusto, sino también al ambiente en que tanto su padre como su hermano se desempeñaron profesionalmente. Sin embargo, de chica Anabel mostró que tenía “pasta” –como suele decirse- para la música. Y, con el tiempo, no solo confirmó esa pasta, sino que la potenció y la convirtió en su forma de vida.

Con una trayectoria que no para de crecer –ni de sorprender-, recientemente Anabel quedó seleccionada para obtener el certificado técnico internacional de Formador Vocal Pedagogía de la Escuela Richard Cross (Francia). Esto la convertiría en la única persona en Argentina -y una de las pocas de América Latina- con este título. El detalle es que para poder obtener la certificación en esta etapa final, Anabel necesita viajar al teatro de la Porte de St-Michel de Avignon, también Francia. Allí estará hospedada, cursará y dará el examen final; aunque necesita de ayuda económica para poder cruzar el Atlántico y cumplir este anhelado sueño.

La mendocina que cantó con Serrat, estudió en el Cirque du Soleil y sueña con perfeccionarse en Francia. Foto: Anabel Molina.

“Reconozco que había empezado a bajar los brazos un poco, pero me di cuenta de que era una oportunidad única. La gente que me rodea empezó a incentivarme y ahora me he propuesto poder ir”, resumió con humildad la artista, quien está en campaña de recaudar los fondos necesarios para poder participar presencialmente de la última etapa que se le exige para obtener la certificación.

“En 2015, a través de la página web del Cirque du Soleil apliqué para curso de canto en la Ciudad de México. Me anoté y me inscribí para aspirar a la beca de capacitación. En julio de ese año me mandaron un mail para avisarme que había quedado seleccionada, por lo que envié toda la información de mi perfil y ellos me mandaron la información y los links para preparar mi casting”, rememora la talentosa cantante.

Esa primera selección le permitió a Anabel viajar a México en octubre de 2015, prepararse y participar de la primera etapa del exclusivo e importante curso. Además, logró hacer contactos y hasta gestionar que coachs del Cirque du Soleil viajaran a Mendoza para dar distintos cursos. Y fue también esa primera preparación lo que le abrió la puerta para completar la formación en Francia, a futuro.

Pero ese futuro ya llegó, y es hoy (o, mejor dicho, en agosto). “Completar el curso Francia es lo que me falta para completar la certificación y poder impartir clases desde la escuela de Richard Cross en Argentina. Sería la primera coach del país en tenerlo”, agrega con entusiasmo Anabel Molina, quien también da clases y talleres de canto, es parte de una orquesta estable de Las Heras y dirige el coro de niños de Junín.

Para cantar he nacido

A los 3 años, Anabel “hablaba hasta por los codos” –según sus propias palabras-, mientras que cuando cumplió 4 descubrió que la música tendría un rol protagónico en su vida. “Cantaba todo lo que me ponían. No sé de dónde venía esa energía y esas ganas, pero me han contado que mi papá se levantaba temprano para ir a trabajar, ponía música folclórica –principalmente Los Trovadores- y yo cantaba, aunque no me gustaba ese estilo. Ya los 8 o 9 años me propusieron estudiar guitarra, pero la profesora recomendó que me mandaran directamente a un profesor de canto. Así llegué a quien fue mi primer profesor, Alfredo Sierra”, comenta la cantante mendocina.

A partir de ese momento, Anabel Molina comenzó a buscar sus referentes. A los 12 años participó de su primer festival de canto, mientras que a partir de ese momento llegó hasta a ser parte del popular Festival de Cosquín.

Cuando completó el secundario, Anabel estudió la Licenciatura en Canto y, en paralelo, nunca dejó de estudiar y formarse. Se formó en Canto Lírico y siempre siguió buscando algo más. “Sentía que mi voz necesitaba ese algo más”, confiesa.

Sus grandes participaciones

Anabel Molina describe ese “algo más” que salió a buscar desde joven como “locuras”. “Con estas locuras llegué a compartir escenario con Rally Barrionuevo y con Joan Manuel Serrat en el Arena Maipú. Recuerdo que antes de que me convocaran veía la llamada de Buenos Aires y no atendía pensando que eran que me querían vender algo. Entonces me mandaron un mensaje avisándome que era para que cante con Joan Manuel, pero no lo creía. De hecho, no lo creí hasta que estuve allí”, repasa entre risas sobre la presentación en que cantó con “El Nano” en 2015.

Ese mismo año, la sanmartiniana pudo concretar su viaje a México para comenzar a formarse en la escuela de canto del Cirque du Soleil. “Sin dudas que 2015 fue un año muy loco a nivel personal y profesional”, reflexiona, no sin antes dejar de destacar el apoyo incondicional que siempre encontró en su familia.

El sueño francés y la certificación

Tras poder concretar el viaje a la Ciudad de México para comenzar la capacitación con los coach del impactante Cirque du Soleil en 2015, la curiosidad y la necesidad de seguir preparándose –y creciendo- se fue expandiendo en la talentosa mendocina. Así fue como, a 7 años de ese primer viaje, volvió a presentársele la oportunidad de seguir aprendiendo y obtener una nueva certificación, esta vez en Francia.

“Lo que más me maravilló de la técnica que compartían en esta capacitación –y que brindo y trato de brindar- es el desarrollo del timbre de voz autentico, por fuera de clasificaciones más estereotipadas. Se trabaja en el desarrollo de una estructura más relajada y que sea más sensible a la sensación que desarrolla el cantante. Eso logró transformar mi forma de cantar, mejoró mi manera de llegar a agudos y graves sin pensar en la estructura corporal y la postura del cuerpo, sino haciéndolo por medio del desarrollo de la sensación”, se explaya.

Cómo ayudar a Anabel Molina a cumplir su sueño de certificarse en canto

La cantante mendocina Anabel Molina ha sido seleccionada para completar la certificación en canto de la Richard Cross École. Para ello necesita viajar a Francia en agosto. Y la artista ya comenzó a organizar distintas actividades para recaudar fondos.

“Estamos haciendo sorteos, distintas presentaciones y he empezado a golpear puertas de gente que nos pueda ayudar al momento de tener que afrontar el viaje”, cuenta Anabel.

Este viernes, 8 de Julio, a las 22, Anabel se presentará y brindará una función especial destinada a recaudar fondos para costear los pasajes a Francia. La cita será en Sister Margaret’s Bar (Suipacha 717, Sexta Sección, Ciudad de Mendoza). Para presenciar el espectáculo, las reservas se pueden hacer al +54 261 696-6425 o ingresando a https://linktr.ee/producultura.

También se puede ayudar a Anabel Molina por medio de Mercado Pago al CVU 0000003100085953574941 , alias anabel.molina.canto . Por este mismo medio se puede participar del sorteo viajero a través del cual los participantes pueden ganar un pasaje en micro de ida y vuelta a cualquier punto de Argentina, un par de evaluaciones foniátricas y orientación en el cuidado de la voz y una beca para participar de 8 sesiones en un taller de Yoga.